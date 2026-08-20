«На нем ни одной царапины»: родные погибшей от нападения медведя туристки — о трагедии и спасении ее жениха

Церемония прощания состоится завтра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Родственники погибшей туристки из Новосибирска, на которую напал медведь в Республике Алтай, высказались о трагедии и объявили дату прощания. Подробности они раскрыли редакции NGS.RU.

Напомним, в ночь на 19 августа недалеко от села Артыбаш в Турочакском районе медведь напал на 29-летнюю жительницу Новосибирской области Снежану, которая приехала в соседний регион с парнем. Девушка отдыхала в палатке — в СМИ писали, что хищник вытащил туристку из-под тента и утащил в лес: она погибла.

Как рассказала мать Снежаны, парень ее дочери не пострадал. У него, со слов женщины, нет травм.

«На нем ни одной царапины. Я ничего не знаю, он сказал, что, якобы побежав, сначала отвлекал (хищника), потом пошел звать на помощь. Вот и всё, — говорит мама девушки. — Она кричала, а он на помощь звал, не мог никого позвать. Потом вызвали они пока егерей, уже было поздно».

Женщина подчеркнула, что трагедия произошла на территории базы около часа ночи — она предположила, что все спали, из-за чего на месте никого не оказалось. С ее слов, приехавших на отдых туристов не предупреждали о том, что в том районе бродят медведи.

«И никакой охраны нет. Ну если такая ситуация — почему нет охранников, хотя бы ружье, чтобы отпугнуть зверье? И егеря никакие тоже приехали. Побегали от него, и он убежал», — сказала она.

Прощание с погибшей состоится завтра, 21 августа, в Новосибирске.

После трагедии несколько человек объявили сбор материальной поддержки для родных Снежаны. Подруга погибшей рассказала, что неравнодушные перевели чуть больше 12 тысяч рублей.

«Они переведены маме, далее сбор идет напрямую по реквизитам, которые дала мама», — сообщила она.

Между тем в Республике Алтай продолжаются поиски медведя, который напал на туристку из Новосибирска ночью 19 августа. Об этом NGS.RU сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

«Первые итоги охотничьих рейдов в Турочакском районе. На 11:00 ликвидировано уже восемь особей. Инспекторы работают в круглосуточном режиме — бригады организованы посменно. Продолжаются поиски медведя, который накануне напал на туристку. Сегодня ночью охотники выйдут на повторный рейд», — сообщили в министерстве.

О ликвидации хищников также объявили в группе регионального правительства во «ВКонтакте». В нем напомнили, что Минприроды республики выдали дополнительные лицензии на добычу хищника. Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности — необходимая мера для безопасности людей.

«Созданы мобильные патрульные группы из сотрудников полиции и охотников для ночного дежурства. Главы сельских поселений проводят подомовые инструктажи и ведут ежедневный мониторинг территории», — сказано в сообщении.