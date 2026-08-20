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Развлечения Названы 5 привычек, которые выдают высокий интеллект, — нашли среди них свои?

Названы 5 привычек, которые выдают высокий интеллект, — нашли среди них свои?

Иногда гениальность выглядит совсем не так, как показывают в кино

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Высокий интеллект определяется не одной привычкой, а сочетанием разных когнитивных способностей | Источник: GPTВысокий интеллект определяется не одной привычкой, а сочетанием разных когнитивных способностей | Источник: GPT

Высокий интеллект определяется не одной привычкой, а сочетанием разных когнитивных способностей

Источник:

GPT

Кажется, что умного человека можно узнать с первого взгляда: он всегда собран, говорит только по делу и никогда не совершает странных поступков. На деле всё куда экстравагантнее. Современная психология показывает, что некоторые привычки, которые многие считают необычными или даже слегка раздражающими, могут быть связаны с развитым мышлением. Конечно, ни одна из них сама по себе не говорит о высоком интеллекте, но исследования показывают: определенные модели поведения действительно чаще встречаются у людей с высокими когнитивными способностями.

Разбираемся, какие привычки психологи называют неожиданными и почему они могут приносить пользу.

Разговаривать с собой

Когда человек вслух проговаривает свои действия, со стороны это может выглядеть как диалог с пустотой. На практике же это рабочий инструмент мышления. Самопроговаривание помогает удерживать в голове несколько задач, структурировать шаги и быстрее находить решение. Этим приемом пользуются не только обычные люди, но и профессионалы: хирурги, пилоты, спортсмены — все, кому важно не потерять ни одной детали.

Разговор с собой — способ организовать мысли и облегчить решение проблем, особенно когда нагрузка на память и внимание высока. Это не признак гениальности по умолчанию, но вполне рабочий когнитивный прием.

Разговор с самим собой может помогать лучше организовывать мысли и концентрироваться | Источник: GPTРазговор с самим собой может помогать лучше организовывать мысли и концентрироваться | Источник: GPT

Разговор с самим собой может помогать лучше организовывать мысли и концентрироваться

Источник:

GPT

Тишина вместо светских бесед

Людей с развитым аналитическим мышлением нередко считают не от мира сего только потому, что они не горят желанием обсуждать пробки и погоду. На деле тут работает другой механизм: мозг быстрее устает от поверхностных разговоров, если привык работать с более сложными смысловыми конструкциями.

Это не про нелюбовь к людям. Это про избирательность: такие люди охотнее вложат свои когнитивные ресурсы в содержательную беседу, чем в обмен дежурными фразами. Психологи подчеркивают, что это скорее вопрос особенностей обработки информации, а не показатель замкнутости.

Задавать вопросы

Любознательность — один из самых надежных спутников интеллектуального развития. Человек, который не боится сказать «я не знаю» и уточняет детали, обычно быстрее осваивает сложные темы. Для профессионала вопрос — не признак слабости, а рабочий инструмент: он помогает отсечь неоднозначности и прийти к более точному решению.

Именно поэтому опытные специалисты нередко задают больше вопросов, чем новички: они понимают, где могут скрываться неточности, и стремятся прояснить их заранее.

Небольшой беспорядок на рабочем месте не мешает творческому мышлению | Источник: GPTНебольшой беспорядок на рабочем месте не мешает творческому мышлению | Источник: GPT

Небольшой беспорядок на рабочем месте не мешает творческому мышлению

Источник:

GPT

Легкий беспорядок как пространство для идей

Идеальный порядок на столе — это красиво, но не всегда полезно для креативности. В одном из экспериментов исследователи из Университета Миннесоты сравнили две группы участников: одни работали в идеально организованном помещении, другие — в слегка захламленном. Оказалось, что группа из «менее аккуратной» комнаты чаще предлагала оригинальные идеи.

При этом ученые специально оговаривали: речь не про хаос, а про умеренную неформальность среды. Небольшой беспорядок может снижать давление и перфекционизм, тем самым освобождая ресурсы для нестандартных решений. Так что, если ваш стол выглядит как поле битвы идей, возможно, это не лень, а способ мышления.

Поздний отход ко сну

Еще один пункт, который регулярно всплывает в подобных подборках, — склонность ложиться спать позже обычного. Некоторые исследования действительно фиксируют статистическую связь между вечерним хронотипом и более высокими результатами в отдельных интеллектуальных тестах.

Но тут важно не делать поспешных выводов. Специалисты подчеркивают: корреляция — это не причинно‑следственная связь. Более того, хронический недосып однозначно вредит когнитивным функциям: памяти, вниманию и способности принимать решения. Так что превращать себя в сову ради роста IQ точно не стоит.

Любознательность и привычка задавать вопросы помогают узнавать новое быстрее | Источник: GPTЛюбознательность и привычка задавать вопросы помогают узнавать новое быстрее | Источник: GPT

Любознательность и привычка задавать вопросы помогают узнавать новое быстрее

Источник:

GPT

Что на самом деле влияет на мышление

Американская психологическая ассоциация подчеркивает: «Люди различаются по интеллекту, и тесты интеллекта являются одним из способов измерения этих различий. Хотя интеллект можно определить и измерить, нет единого общепринятого определения интеллекта, а сами тесты оценивают лишь определенные способности человека».

Иными словами, интеллект — это не набор странных привычек, а сложная совокупность способностей. И если хочется реально поддерживать и развивать мышление, лучше опираться на доказанные практики, а не на «признаки гения».

Вот привычки, польза которых подтверждена исследованиями:

  • регулярно изучать новое. Мозг любит новизну: новые навыки и знания поддерживают нейропластичность;

  • хорошо высыпаться. Сон — главный «сервис» для памяти и обработки информации;

  • поддерживать физическую активность. Даже обычная ходьба улучшает кровоснабжение мозга и когнитивные функции;

  • читать и тренировать память. Это не поможет стать умнее за неделю, но поможет прокачать навыки анализа и удержания информации;

  • общаться с людьми, которые предлагают новые идеи. Разнообразие точек зрения тренирует гибкость мышления.

Настоящий интеллект — это способность учиться, анализировать, адаптироваться и применять знания на практике. Именно эти качества, а не внешние странности и есть главный маркер развитого мышления.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Интеллект Психология Привычка
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Иногда посмотришь на тех кто сам с собой разговаривает и страшно становится
Гость
2 часа
Тихо сам с собою я веду беседу
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Гость
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