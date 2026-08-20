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Спорт «Ты наш новый волшебник»: российского футболиста встретили сотни фанатов в аэропорту Стамбула — видео

«Ты наш новый волшебник»: российского футболиста встретили сотни фанатов в аэропорту Стамбула — видео

Алексей Батраков скоро станет игроком «Галатасарая»

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Футболиста поприветствовали сразу, как он сошел с трапа самолета | Источник: скриншот трансляции GalatasarayФутболиста поприветствовали сразу, как он сошел с трапа самолета | Источник: скриншот трансляции Galatasaray

Футболиста поприветствовали сразу, как он сошел с трапа самолета

Источник:

скриншот трансляции Galatasaray

Российского полузащитника Алексея Батракова в аэропорту Стамбула встретили сотни фанатов. Футболист прилетел, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с «Галатасараем».

21-летний футболист прилетел в Стамбул на джете с гербом Республики Татарстан. По данным сервиса Flightradar, он вылетел в 08:00 из Москвы и приземлился в 12:45 в Стамбуле.

Источник: flightradar24.comИсточник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

На выходе из терминала Батракова ждали болельщики. Алексей поддержал одну из кричалок, после чего сел в машину.

Источник:

трансляция Galatasaray

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. За «железнодорожников» полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

Вот так футболиста встретили фанаты | Источник: скриншот трансляции GalatasarayВот так футболиста встретили фанаты | Источник: скриншот трансляции Galatasaray

Вот так футболиста встретили фанаты

Источник:

скриншот трансляции Galatasaray

Во вторник в матче Кубка России на «Ростов Арене» Батраков поднялся к фанатам и попрощался с ними. Мы рассказывали, как это было.

«Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Команда уже отобралась в общий (групповой) этап Лиги чемпионов.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Стамбул Спорт Турция
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