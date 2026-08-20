«Ты наш новый волшебник»: российского футболиста встретили сотни фанатов в аэропорту Стамбула — видео

Российского полузащитника Алексея Батракова в аэропорту Стамбула встретили сотни фанатов. Футболист прилетел, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с «Галатасараем».
21-летний футболист прилетел в Стамбул на джете с гербом Республики Татарстан. По данным сервиса Flightradar, он вылетел в 08:00 из Москвы и приземлился в 12:45 в Стамбуле.
На выходе из терминала Батракова ждали болельщики. Алексей поддержал одну из кричалок, после чего сел в машину.
Батраков — воспитанник «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. За «железнодорожников» полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.
Во вторник в матче Кубка России на «Ростов Арене» Батраков поднялся к фанатам и попрощался с ними. Мы рассказывали, как это было.
«Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Команда уже отобралась в общий (групповой) этап Лиги чемпионов.