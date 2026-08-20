Циклон, из-за которого залило Питер, затронет центр страны: какая погода будет в Ярославле

Прогноз погоды в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 19 августа Санкт-Петербург заливает дождями. Мощные ливни обрушились на город, за пару часов осадков выпало больше трети месячной нормы. 20 августа погода в Северной столице лучше не стала.

В центре «Фобос» сообщили: грозы двинутся в центр страны — зацепят и Ярославль.

«Сейчас поля фронтальной облачности уже успели избавиться от большей части своих запасов влаги, и поэтому на западе и северо-западе Европейской России интенсивность осадков будет существенно слабее. Вот только местами на севере региона и Средней Волге может выпасть порядка 10–20 мм влаги, но это в несколько раз меньше, чем наблюдалось в среду, — объяснили специалисты „Фобоса“.

По их данным, граница зоны, где столбикам термометров днем удалось подняться выше +20°, отступила на юг вплоть до линии Калининград — Ярославль.

Центральная Россия в ближайшие дни будет находиться на периферии атлантического вихря, поэтому в регионе опять время от времени прошумят короткие ливни и грозы. Но они не смогут существенно ограничить приток солнечного тепла, поэтому показания термометров окажутся немного выше многолетних значений — днем до +22…+24°. центр «Фобос»

В Ярославском ЦГМС редакции 76.RU подтвердили, что в ближайшие сутки (в ночь с 20 на 21 августа) в регионе ожидаются сильные дожди.

«Ночью у нас во время прохождения фронтальной системы возможны дожди, местами сильные. Как в Петербурге ситуации у нас не должно быть. У нас всё будет в пределах неблагоприятного явления, а у них было опасное», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

Непогода в регионе, по прогнозу, задержится. Синоптики рассказали, что оставшиеся дни августа будут дождливыми.

«У нас преимущественно циклонический характер погоды», — объяснили в Ярославском ЦГМС.

По данным сервиса «Погода 76.RU», 20 августа ожидается переменная облачность с небольшими дождями днем. Ночью около +12 °C, утром +16 °C, днем до +19 °C, вечером +18 °C.