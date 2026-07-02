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Город «Мечтал с детства»: Сергей Безруков провел отпуск в Ярославской области

«Мечтал с детства»: Сергей Безруков провел отпуск в Ярославской области

Актер посмотрел регион на круизном теплоходе

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Теплоход «Мустай Карим» в Ярославле | Источник: s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Кирилл Поверинов / 76.RUТеплоход «Мустай Карим» в Ярославле | Источник: s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Кирилл Поверинов / 76.RU

Теплоход «Мустай Карим» в Ярославле

Источник:

s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда российского кино Сергей Безруков, сыгравший роль Саши Белова в фильме «Бригада» (18+), отправился в круизное путешествие через Ярославскую область. Видами с теплохода «Мустай Карим» актер поделился в соцсетях.

«Маленький отпуск. Впервые в жизни вот так, чтобы без съемок и вниз по Волге со всей семьей… Мечтал с детства», — подписал видео Безруков.

«Мустай Карим» — современный четырехпалубный теплоход класса люкс круизной компании «ВодоходЪ». Судно названо в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Стоимость путевок на него доходит до 200 тысяч рублей. На борту современного теплохода есть спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом и сауной, винной библиотекой, двумя ресторанами, двумя барами, фитнесом, конференц-залом, прокатом велосипедов и магазином сувениров.

Сергей Безруков в Ярославской области

Источник:

s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне видео слышно, как экскурсовод рассказывает о храмах и памятниках Ярославской области. Судно уже проплыло мимо Ярославля, а также останавливалось в Тутаеве. Некоторым поклонникам удалось встретить актера и в Костроме.

«Я его встретил в Костроме. Мечта детства сбылась», — поделился своими впечатлениями с 76.RU Артем Боровков.

Поклонник случайно встретил актера на улице | Источник: Артем БоровковПоклонник случайно встретил актера на улице | Источник: Артем Боровков

Поклонник случайно встретил актера на улице

Источник:

Артем Боровков

Ранее мы назвали топ-3 бюджетных круиза для отпуска на Волге. Узнать о том, как устроен бизнес на Волге и кто на этом зарабатывает, также можно узнать в нашем материале.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Волга Теплоход Мустай Карим Сергей Безруков
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Мы столько не зарабатываем . Кто рукапожатый почему бы и не потратить 200к
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