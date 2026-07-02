«Мечтал с детства»: Сергей Безруков провел отпуск в Ярославской области

Теплоход «Мустай Карим» в Ярославле Источник: s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда российского кино Сергей Безруков, сыгравший роль Саши Белова в фильме «Бригада» (18+), отправился в круизное путешествие через Ярославскую область. Видами с теплохода «Мустай Карим» актер поделился в соцсетях.

«Маленький отпуск. Впервые в жизни вот так, чтобы без съемок и вниз по Волге со всей семьей… Мечтал с детства», — подписал видео Безруков.

«Мустай Карим» — современный четырехпалубный теплоход класса люкс круизной компании «ВодоходЪ». Судно названо в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Стоимость путевок на него доходит до 200 тысяч рублей. На борту современного теплохода есть спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом и сауной, винной библиотекой, двумя ресторанами, двумя барами, фитнесом, конференц-залом, прокатом велосипедов и магазином сувениров.

Сергей Безруков в Ярославской области Источник: s_bezrukov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне видео слышно, как экскурсовод рассказывает о храмах и памятниках Ярославской области. Судно уже проплыло мимо Ярославля, а также останавливалось в Тутаеве. Некоторым поклонникам удалось встретить актера и в Костроме.

«Я его встретил в Костроме. Мечта детства сбылась», — поделился своими впечатлениями с 76.RU Артем Боровков.

Поклонник случайно встретил актера на улице Источник: Артем Боровков