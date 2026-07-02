Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона, направили выплату

Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона на автобус в Енакиево ДНР, направили материальную помощь. Напомним, 29-летняя Анастасия получила тяжелые травмы после удара дрона 3 июня. Сперва ее поместили в больницу в Горловке, затем пациентку удалось транспортировать в Ярославль.
«Подписал постановление о выделении материальной помощи семье из нашего региона, пострадавшей при атаке БПЛА в ДНР. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мама с сыном идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена. Желаю им скорейшего восстановления, сил и здоровья!» — сообщил губернатор Михаил Евраев 2 июля.
Анастасия вместе с 9-летним сыном ехала к жениху, чтобы заключить брак на берегу моря. В момент взрыва она закрыла собой ребенка. В больнице ей провели несколько операций. В палате ее встретил возлюбленный.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших, еще 12 человек получили ранения.
После этого в СК возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.