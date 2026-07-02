Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона, направили выплату

Ярославну, получившую травмы при налете дрона на автобус, удалось транспортировать в родной город Источник: Следком / max, Приходько РИК / Telegram

Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона на автобус в Енакиево ДНР, направили материальную помощь. Напомним, 29-летняя Анастасия получила тяжелые травмы после удара дрона 3 июня. Сперва ее поместили в больницу в Горловке, затем пациентку удалось транспортировать в Ярославль.

«Подписал постановление о выделении материальной помощи семье из нашего региона, пострадавшей при атаке БПЛА в ДНР. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мама с сыном идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена. Желаю им скорейшего восстановления, сил и здоровья!» — сообщил губернатор Михаил Евраев 2 июля.

Анастасия вместе с 9-летним сыном ехала к жениху, чтобы заключить брак на берегу моря. В момент взрыва она закрыла собой ребенка. В больнице ей провели несколько операций. В палате ее встретил возлюбленный.

Военный, к которому ехала Анастасия, сделал ей предложение в реанимации Источник: Приходько РИК / Telegram

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших, еще 12 человек получили ранения.