НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

сев.

 750мм 37%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,27
EUR 89,18
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Происшествия Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона, направили выплату

Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона, направили выплату

Анастасия с сыном была ранена в ДНР

358
Ярославну, получившую травмы при налете дрона на автобус, удалось транспортировать в родной город | Источник: Следком / max, Приходько РИК / TelegramЯрославну, получившую травмы при налете дрона на автобус, удалось транспортировать в родной город | Источник: Следком / max, Приходько РИК / Telegram

Ярославну, получившую травмы при налете дрона на автобус, удалось транспортировать в родной город

Источник:

Следком / max, Приходько РИК / Telegram

Ярославской семье, пострадавшей при атаке дрона на автобус в Енакиево ДНР, направили материальную помощь. Напомним, 29-летняя Анастасия получила тяжелые травмы после удара дрона 3 июня. Сперва ее поместили в больницу в Горловке, затем пациентку удалось транспортировать в Ярославль.

«Подписал постановление о выделении материальной помощи семье из нашего региона, пострадавшей при атаке БПЛА в ДНР. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мама с сыном идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена. Желаю им скорейшего восстановления, сил и здоровья!» — сообщил губернатор Михаил Евраев 2 июля.

Анастасия вместе с 9-летним сыном ехала к жениху, чтобы заключить брак на берегу моря. В момент взрыва она закрыла собой ребенка. В больнице ей провели несколько операций. В палате ее встретил возлюбленный.

Военный, к которому ехала Анастасия, сделал ей предложение в реанимации

Источник:

Приходько РИК / Telegram

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших, еще 12 человек получили ранения.

После этого в СК возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака дрона ЧП с автобусом Пострадавший от беспилотника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
6 минут
Удивительно, что в рапорте товарища Евраева не упоминается заслуги и причастность партии Единая Россия к указанному событию. Нонче это обязательно цепляется к любой новости, было - не было, нужно - не нужно..
Гость
34 минуты
А что сумму не озвучиваете? 10 тыщ???
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем