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Страна и мир Всем закупаются на почте: как в отрезанное от мира село на вездеходе и лодке возят посылки и еду. Видео

Всем закупаются на почте: как в отрезанное от мира село на вездеходе и лодке возят посылки и еду. Видео

Люди выживают без магазина, школы и фельдшерского пункта

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Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU / Городские медиа

Кузнецово — маленькое село в Омской области. От города до него почти 500 километров. Добраться можно только через реку или в объезд по грунтовой дороге.

Во время паводка и дождей местные жители остаются буквально отрезанными от внешнего мира. Выехать из села из-за бездорожья становится невозможно. Магазинов здесь нет, поэтому всем необходимым люди закупаются на почте. Продукты и посылки из районного центра сначала везут на вездеходе, а затем доставляют на лодке.

ФАП в Кузнецово закрылся год назад, школа тоже скоро перестанет работать: ее окончили три последних выпускника. Молодежи почти не осталось. Местные разъезжаются, потому что не видят никаких перспектив. А те, кто остается, помогают друг другу чем могут.

Как живет сибирское село и как туда доставляют почту и еду во время распутицы, смотрите в видео выше.

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
примерно также выживают в других местах стабильной
Гость
6 минут
Они конечно платят взносы за капремонт домов и автодороги?
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Гость
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