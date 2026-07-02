Всем закупаются на почте: как в отрезанное от мира село на вездеходе и лодке возят посылки и еду. Видео

Кузнецово — маленькое село в Омской области. От города до него почти 500 километров. Добраться можно только через реку или в объезд по грунтовой дороге.
Во время паводка и дождей местные жители остаются буквально отрезанными от внешнего мира. Выехать из села из-за бездорожья становится невозможно. Магазинов здесь нет, поэтому всем необходимым люди закупаются на почте. Продукты и посылки из районного центра сначала везут на вездеходе, а затем доставляют на лодке.
ФАП в Кузнецово закрылся год назад, школа тоже скоро перестанет работать: ее окончили три последних выпускника. Молодежи почти не осталось. Местные разъезжаются, потому что не видят никаких перспектив. А те, кто остается, помогают друг другу чем могут.
Как живет сибирское село и как туда доставляют почту и еду во время распутицы, смотрите в видео выше.