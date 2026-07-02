«Случается не так часто»: Данила Козловский сделал неожиданное признание об идеальном отпуске

Данила Козловский любит отдыхать с комфортом Источник: digital-book Marie Claire

Говорят, звезды мотаются по экзотическим курортам чуть ли не ежемесячно и чем экстремальнее, тем круче. Однако Данила Козловский на эти байки лишь нервно усмехается: сказки это всё, а не реальность. В digital-book Marie Claire актер честно признался, что экстремальные приключения запросто бы променял на сытный и вкусный ужин с друзьями или прогулку по исторической части Москвы.

«Я никогда не считал отсутствие комфорта преимуществом. Стрессовых ситуаций и так достаточно в повседневной жизни. Поэтому в отпуск я еду за совершенно противоположными эмоциями, чтобы по возвращении можно было снова существовать в сумасшедшем рабочем графике. Это дар, счастье и случается не так часто, как хотелось бы. Поэтому я люблю и хочу делать это с комфортом», — делится личным актер.

Так что на дайвинге с акулами или, например, во время погружения на субмаринах Козловского мы точно не увидим. Конечно, посмотреть такие далекие уголки планеты, как Арктика, Антарктика или Южная Америка, как он сам говорит, хочется, но отнюдь не из-за погони за острыми ощущениями.

Данила Козловский в отпуске не гонится за экстремальными ощущениями Источник: digital-book Marie Claire

«Хочу увидеть новый для меня, совершенно необыкновенный мир, уникальные природные явления, людей, которые живут там. Это по-настоящему ценно. А акул достаточно и в московских „заводях“, куда мы с вами ежедневно заплываем», — считает звезда.

Кстати, некоторые современные тренды на путешествия актер неосознанно разделяет, хотя и не стремится специально им соответствовать. Например, ему нравится идея «продуманного маршрута», когда в плане отпуска нет спонтанности, долгих пересадок или утомительной логистики. Еще сейчас в соцсетях модно отправлять открытки почтой из далеких путешествий. Оказывается, Данила это начал делать задолго до появления тренда.

«Это стало нашей с братом традицией. Я возвращался домой, и по истечении нескольких недель, а то и месяцев от меня на адрес брата приходила открытка. Гога всегда радуется, перезванивает мне или записывает видео, когда ее читает», — рассказал он.

Однако не всегда Даниле Козловскому нужно улетать за тысячи километров от дома, чтобы перезагрузиться. Его место силы — дворы детства, где он вырос. В старых дворах Волоколамки, на причалах Речного вокзала, аллейках парка «Покровское-Стрешнево» для него царит особая атмосфера.

Москва — любимый город актера Данилы Козловского Источник: digital-book Marie Claire

«Это старые, исторические районы Москвы с ее тихими улочками и шумными проспектами, бульварами, парками. Я не представляю себя без этого города. Хочу жить и работать только здесь. Из этих мест, домов, улиц, бульваров черпать свои силы», — восторгается актер.