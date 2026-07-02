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Город В Ярославле прекратили поиски 11-летнего школьника

В Ярославле прекратили поиски 11-летнего школьника

Об этом сообщили в полиции

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В Ярославле прекратили поиски 11-летнего мальчика | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / MaxВ Ярославле прекратили поиски 11-летнего мальчика | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославле прекратили поиски 11-летнего мальчика

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Max

Днем 2 июля в Ярославле прекратили поиски 11-летнего школьника. Напомним, мальчик ушел из дома в районе Ленинградского проспекта в Брагине 1 июля и не вернулся. К поискам подключились волонтеры. 2 июля его ориентировку разместили в полиции.

«Местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В «ЯрСпасе» также сообщили: «Найден. Жив».

По данным источника 76.RU, мальчик гулял в ТЦ на другом конце города. Его заметили в «Вернисаж».

В Ярославле с прошлого года ищут 24-летнего Дмитрия Спиричева. Парень пропал без вести в ноябре 2025 года. Дмитрий ушел из дома в Заволжском районе 27 ноября. С тех пор он не связывался с близкими.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Поиск ребенка Полиция ЯрСпас Школьник
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Комментарии
14
Гость
35 минут
Слава Богу!!🙏🙏🙏
Гость
43 минуты
Как мама, даже читать про такие поиски тяжело… А каково родителям было эти сутки… Очень рада, что всё обошлось и мальчика нашли в ТЦ. Пусть теперь семья выдохнет и потихоньку придёт в себя. И спасибо тем, кто не остался в стороне и помогал искать
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Гость
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