В Ярославле прекратили поиски 11-летнего мальчика Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Max

Днем 2 июля в Ярославле прекратили поиски 11-летнего школьника. Напомним, мальчик ушел из дома в районе Ленинградского проспекта в Брагине 1 июля и не вернулся. К поискам подключились волонтеры. 2 июля его ориентировку разместили в полиции.

«Местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В «ЯрСпасе» также сообщили: «Найден. Жив».

По данным источника 76.RU, мальчик гулял в ТЦ на другом конце города. Его заметили в «Вернисаж».