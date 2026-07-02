Днем 2 июля в Ярославле прекратили поиски 11-летнего школьника. Напомним, мальчик ушел из дома в районе Ленинградского проспекта в Брагине 1 июля и не вернулся. К поискам подключились волонтеры. 2 июля его ориентировку разместили в полиции.
«Местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В «ЯрСпасе» также сообщили: «Найден. Жив».
По данным источника 76.RU, мальчик гулял в ТЦ на другом конце города. Его заметили в «Вернисаж».
В Ярославле с прошлого года ищут 24-летнего Дмитрия Спиричева. Парень пропал без вести в ноябре 2025 года. Дмитрий ушел из дома в Заволжском районе 27 ноября. С тех пор он не связывался с близкими.