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Экономика Как подорожание бензина повлияло на рост цен в России: ответ властей

Как подорожание бензина повлияло на рост цен в России: ответ властей

Объясняем, какой вклад в инфляцию сделал топливный кризис

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Изменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИзменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Изменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Власти рассказали, как бензиновый кризис повлиял на рост цен в России. За последнюю неделю июня инфляция составила 0,22%. По данным Минэкономразвития РФ, с 23 по 29 июня на продовольствие цены выросли на 0,18%, в сегменте непродовольственных товаров — на 0,42%, а услуги, наоборот, подешевели на 0,01%.

«По оценкам экспертов, прямой вклад бензина в недельную инфляцию — всего 0,05–0,06 процентного пункта. Цены на топливо почти не тянут общую корзину», — передает «Денежный бро» на своем канале в Max.

При этом рост цен на бензин и дизельное топливо может добавить к инфляции около 0,33 процентного пункта, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, для двух компонент это большой вклад в общий уровень инфляции.

«Более важны косвенные эффекты, поскольку бензин, дизель являются важными составляющими издержек и логистических, и издержек, связанных с перевозкой. И все это может потихонечку перекладываться в цены. Весь вопрос, как это будет перекладываться. А зависит это в том числе от ожиданий бизнеса, ожиданий населения, что будет с инфляционными ожиданиями», — сказал Ганган в интервью РБК.

Как он уточнил, по прогнозу в июле вырастут инфляционные ожидания. Ранее о том же заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что на это повлияет и подорожание цен на бензин.

Мы писали, что за прошлую неделю, с 22 по 29 июня, средняя стоимость бензина в России выросла на 1 рубль 18 копеек. Она достигла 72,38 рубля за литр. Разницы в росте цен в зависимости от марки почти не наблюдается. АИ-92 прибавил 1 рубль 22 копейки (до 68,76 рубля). Литр 95-го обойдется в 74,38 рубля, что на 1 рубль 18 копеек выше значения прошлой недели. Подробнее о том, как изменились цены на топливо в регионах, читайте в этом материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Кризис Инфляция Цена на бензин ЦБ Минэкономразвития
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Комментарии
6
Гость
7 минут
Это даже сложно назвать ростом при таком всплеске спроса. Хз, каким чудом, но спасибо тем, кто цены удерживает
Гость
9 минут
Мне кажется что этот 0,01 процент только частники и обеспечили, честно. Они с потолка берут, а нормальные ребята адекватные цены держат. Ну максимум одна две копейки прибавились
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Гость
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