Как подорожание бензина повлияло на рост цен в России: ответ властей

Изменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Власти рассказали, как бензиновый кризис повлиял на рост цен в России. За последнюю неделю июня инфляция составила 0,22%. По данным Минэкономразвития РФ, с 23 по 29 июня на продовольствие цены выросли на 0,18%, в сегменте непродовольственных товаров — на 0,42%, а услуги, наоборот, подешевели на 0,01%.

«По оценкам экспертов, прямой вклад бензина в недельную инфляцию — всего 0,05–0,06 процентного пункта. Цены на топливо почти не тянут общую корзину», — передает «Денежный бро» на своем канале в Max.

При этом рост цен на бензин и дизельное топливо может добавить к инфляции около 0,33 процентного пункта, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, для двух компонент это большой вклад в общий уровень инфляции.

«Более важны косвенные эффекты, поскольку бензин, дизель являются важными составляющими издержек и логистических, и издержек, связанных с перевозкой. И все это может потихонечку перекладываться в цены. Весь вопрос, как это будет перекладываться. А зависит это в том числе от ожиданий бизнеса, ожиданий населения, что будет с инфляционными ожиданиями», — сказал Ганган в интервью РБК.

Как он уточнил, по прогнозу в июле вырастут инфляционные ожидания. Ранее о том же заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что на это повлияет и подорожание цен на бензин.