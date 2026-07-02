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Экономика Набиуллина раскрыла планы ЦБ по выводу Visa и Mastercard и запуску цифрового рубля

Набиуллина раскрыла планы ЦБ по выводу Visa и Mastercard и запуску цифрового рубля

Изменения начнутся уже в ближайшие месяцы

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Замена старых карт проходит плавно | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUЗамена старых карт проходит плавно | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Замена старых карт проходит плавно

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Карты Visa и Mastercard будут постепенно выводить из оборота, но точных сроков Банк России не устанавливает. Одновременно регулятор готов к широкому внедрению цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

«Они (Visa и Mastercard. — Прим. ред.) будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим», — ответила Набиуллина.

Набиуллина пояснила, что функционал этих карт, по сути, аналогичен картам «Мир». Таким образом, их вывод происходит плавно, без резких изменений для пользователей. 

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом не принимают. Кроме того, часто банки постепенно сокращают кешбэк и другие привилегии по таким картам.

Помимо этого, ЦБ начнет широкое использование цифрового рубля с 1 сентября. К этому моменту системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны подключиться к новой системе. 

Регулятор также обсуждает с банками пилотные проекты по открытию кошельков для цифрового рубля не только на балансе ЦБ, но и на счетах самих кредитных организаций. Набиуллина пояснила, что перед внедрением новой формы валюты проделали большую работу, но проект пока находится на стадии развития.

«Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный, и, конечно, всё время находимся в дискуссиях, какой функционал развивать», — пояснила Набиуллина.

Над проектом работают с 2021 года. По задумке, цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные деньги, а дополняет их. Подробнее о том, зачем нужна новая система, рассказали в отдельном материале.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Visa Mastercard ЦБ Эльвира Набиуллина
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Комментарии
10
Гость
50 минут
Какой цифровой рубль, успокойтесь уже, он нх.. не кому не нужен. Выжить бы
Гость
54 минуты
Введение цифрового рубля означает только одно - денег у нас не будет, а будут только циферки в каком-то там далёком компьютере в дата-центре, который контролирует кучка приближенных людей. Выключат интернет для безопасности или посчитают транзакцию подозрительной (для безопасности), и вы не сможете ни купить, ни оплатить без позволения барина. Это цифровой ошейник в чистом виде.
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