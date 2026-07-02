«Выглядела абсолютно нормально». Что известно о матери, подсадившей 9-летнего сына на наркотики, — эксклюзивные подробности

Изначально женщину обвинили в том, что она дала сама попробовать ребенку наркотик, позже следователи смягчили формулировку: якобы Евгения Т. просто оставляла сумку со шприцами в доступе ребенка. Но многие знакомые семьи сомневаются, что 9-летний ребенок мог бы самостоятельно додуматься, как можно применить запрещенное вещество Источник: Vk.com, Артем Устюжанин / E1.RU

В сентябре 2025 года всю Россию шокировал жуткий случай: 41-летняя мать в Новосибирске фактически подсадила на наркотики своего 9-летнего сына. Ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением, а его мать отправили под арест. В июне 2026-го следователи СК закончили разбирательство и направили материалы уголовного дела в суд. Журналисты NGS.RU вспомнили шокирующую историю и узнали, как вышло, что ни родственники, ни друзья и соседи не заметили, что в семье беда, а также где теперь находится пострадавший мальчик.

«Всё было хорошо, а потом она потерялась»

В двадцатых числах сентября 2025 года по новосибирским пабликам начало расходиться короткое любительское видео. Бригада скорой помощи кладет на носилки ребенка школьного возраста, неподалеку в кустах лежит еще один человек. Вроде бы взрослая женщина, но ракурс и внешний вид не позволяет это рассмотреть точно. Назвать ролик шокирующим нельзя: на нем толком ничего не происходит. Зато описание может ввергнуть в шок даже человека с очень крепкими нервами.

На видео были запечатлены женщина и ее 9-летний сын, оба в состоянии наркотического опьянения. Причем под действие запрещенных веществ мальчик попал далеко не впервые.

Спустя пару дней подлинность видео подтвердили в региональном следственном управлении СК, сообщив, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. а части 3 статьи 230 УК РФ, то есть по факту склонения несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. По версии следствия, 42-летняя мать долгое время употребляла наркотики в присутствии своего девятилетнего сына. Ребенок имел свободный доступ к маминой сумке и в июле 2025-го сам подсел на запрещенные вещества: периодически доставал снаряженные шприцы с раствором и капал наркотик себе в нос.

Имя обвиняемой следователи, разумеется, раскрывать не стали, да и процесс, который в ближайшее время стартует в Дзержинском районном суде Новосибирска, вероятнее всего, пройдет в закрытом режиме: речь идет об интересах несовершеннолетнего ребенка. Однако журналисты NGS.RU нашли женщину.

Евгения ухаживала за собой, делала губы и маникюр, наращивала ресницы Источник: Vk.com Кроме того, она регулярно работала над своим телом в спортзале. Те, кто видел ее не каждый день, даже не думали, что у Евгении проблемы с зависимостями Источник: Vk.com

Ей оказалась 42-летняя на сегодняшний день Евгения Т. Женщина долгое время жила в одном из СНТ под Новосибирском и, как рассказала знакомая женщины Мария (имя изменено по ее просьбе), долгое время вела вполне социально приемлемую жизнь.

«Вроде как она раньше употребляла, но потом бросила. Нормальная, хорошая женщина, заботливая мама. Очень много работала, иногда даже по выходным, за пару лет до вот этого всего вышла замуж за военного, — описала Мария Евгению Т. — Она занималась наращиванием волос, имела свой бизнес — нормальный человек, каких много. В последний раз мы виделись, наверно, году в 2023-м, и тогда она выглядела абсолютно нормальной. В общем, всё было хорошо, а потом она как-то потерялась».

В профиле женщины род деятельности указан как «управляющая салоном наращивания волос», принадлежит он, судя по всему, сестре Евгении. Но и предпринимательскую деятельность сибирячка тоже вела. По данным сервиса Rusprofile, Евгения занималась оптовой торговлей текстилем в качестве директора и единственного учредителя небольшой компании. Последний раз итоги своей финансовой деятельности Евгения публиковала всё в том же 2023 году. Тогда ее фирма показала более чем приличные результаты: выручка измерялась десятками миллионов рублей, чистая прибыль составила почти 300 тысяч.

На фотографиях, которые выкладывала в своем профиле в социальной сети Евгения, изображена явно вкладывающаяся в свою внешность женщина. Она регулярно публиковала снимки из спортзала и торговых центров, обсуждала со знакомыми походы в церковь одного из христианских направлений. Часто женщина выкладывала и снимки сына — хорошо одетого и аккуратно постриженного мальчика. Подписывала их «Моя любовь» и другими ласковыми словами. С 2023 года на фотографиях появляется заботливо обнимающий женщину за плечи мужчина в военной форме.

«Это мой муж Витя, я вышла замуж», — с гордостью отвечала Евгения на вопросы сетевых знакомых под фотографиями.

«Если честно, я до сих пор не могу поверить, — написала Мария. — И в то, что такое вообще случилось, и еще больше в то, что никто ничего не заметил. Женя, как мне казалось, была хорошей мамой, она очень любит ребенка, вообще детей. Трудяга, чистая, светлая, верующая».

Евгения с сыном жили в СНТ практически в городской черте, но затем без объяснения причин съехали. Причину соседи узнали нескоро Источник: Анна Скок / NGS.RU

Впрочем, люди, которые видели Евгению регулярно, отмечали не только положительные стороны характера женщины. По словам ее знакомой по церкви Елены, духовной стороне жизни сибирячка уделяла не слишком много внимания, а когда ей пытались оказать помощь, не принимала ее:

«К церкви она не прилепилась, посещала ее несколько раз, на реабилитацию тоже отказывалась ехать», — написала она в ответ на вопрос журналиста.

Соседи же высказывались о Евгении более жестко.

«Она была выпивающая, вела, как сказать, такой разгульный образ жизни. <…> Сюда мужиков она не водила, но сама по ним ходила. <…> Потом вышла замуж, жили они вроде бы нормально, адекватно… и ребенок не страдал. <…> Потом, как я поняла, он ушел на СВО. Он себе спокойненько служил, деньги были, и она пошла по клубам, — рассказала одна из соседок семьи Вера (имя женщины изменено по ее просьбе, настоящее имя известно редакции). — В 2023, 2024 году она еще жила здесь. Я периодически замечала, что она не в себе, но думала, бухенькая. Про наркоманию, конечно, не думала. <…> А потом она забрала сына (не официально из школы забрала, а просто так) и уехала».

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Последняя публикация, сделанная на странице самой Евгенией (стена у нее открыта), датируется началом декабря 2023 года. Женщина выложила фото сына в лохматой грузинской шапке и подписала ее: «Мой любимый человечек!»

Дальше Евгения, по выражению Марии, «как-то потерялась» или, по выражению Веры, «уехала» и начала оставлять совсем другие следы как в интернете, так и в реальности.

Еще в 2023 году Евгения оставила свой номер телефона при регистрации на сайтах сразу нескольких микрофинансовых организаций. Похоже, она активно занимала деньги, но отдавать их не спешила: начиная с 2024 года судебные приставы открывали в отношении Евгении всё новые и новые исполнительные производства за налоговые и кредитные задолженности. Большую часть закрывали, не найдя должницу или ее имущества, но на сегодняшний день открыты больше десятка производств на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

В марте 2025 года ФНС внесла в ЕГРЮЛ запись, что Евгения Т. — недостоверный руководитель. Возможно, к этому моменту она коммерцией уже фактически не занималась. В следующий раз в публичном пространстве она появилась только в сентябре 2025 года — как мать, подсадившая маленького сына на наркотики.

«Она, наверное, один или два раза приезжала сюда [после того, как переехала]. Я ее видела. Ее вели под ручку, она похудела очень-очень сильно. И так-то была маленькая, худенькая, а тут просто уже смертью ходила. <…> Но я, наверно, до последнего надеялась, что она просто алкашина и забухалась вообще, — рассказала Вера. — Чего я не понимаю, так это того, куда смотрели родственники: они знали, что Женя — наркоман, они смотрели, как она сына на всё это подсаживает, и ничего не делали».

НГС попытался связаться с мужем Евгении Т., но на сообщение во «ВКонтакте» мужчина не ответил Источник: Vk.com

В то, что маленький Паша* сам нашел в маминой сумке шприцы и решил закапать себе наркотик в нос, Вера не верит. Говорит, сам бы мальчик не додумался, да и посмотреть на маму не мог: она употребляла запрещенные вещества иным способом.

Журналистка попыталась связаться с братом и сестрой Евгении Т. Первый проигнорировал сообщение в мессенджере и не взял трубку, вторая, прочитав сообщение журналиста, удалила свой профиль в социальной сети. Опеку над мальчиком, по словам знакомых семьи, пришлось взять именно ей.

Чтобы узнать, как складывается судьба Паши*, НГС обратился к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко. По ее словам, самый страшный эпизод в жизни мальчика закончился:

«Ребенок находится под опекой ближайшей родственницы, посещает школу. Какого-то серьезного вреда его физическому и психоэмоциональному развитию нанесено не было», — рассказала Надежда Болтенко.

«Важно вовремя стать сиротой»

Уголовное дело в отношении Евгении Т. следователи возбудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса — по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (пункт А части 3 статьи 230 УК РФ. Если суд признает ее виновной в обоих преступлениях, сибирячке грозит до 15 лет лишения свободы.

Предсказать будущее Паши* непрофессионалу гораздо сложнее. Но, по словам психиатра, нарколога, члена Национальной наркологической лиги Василия Шурова, если ребенка выдернули из нездоровой среды, его дальнейшая жизнь должна складываться, как у нормального ребенка.

«[Употребление наркотиков] 9-летним, ребенком младшего школьного возраста, говорит о полной деградации матери. <…> Единственным шансом для ребенка является извлечение его из этой среды. Если он уйдет в нормальную семью, скорее всего, эта зависимость его не коснется, — предположил Василий Шуров. — Судя по возрасту [ребенка], он не на системном, а на эпизодическом употреблении. <…> Но если он останется под влиянием матери, то, конечно, добром это не закончится. <…> Это тот жизненный момент, когда относительно такой мамы важно вовремя стать сиротой».

Нарколог отметил, что случай можно назвать уникальным, но не из-за факта употребления запрещенных веществ. Некоторые дети в его практике, случалось, пробовали таблетки или канабис и в 9 лет. А вот матери, склоняющие собственных детей, учащихся в начальной школе, к употреблению наркотиков, ему не попадались.

До этого NGS.RU писал о том, что в Новосибирской области попросилась на свободу из колонии многодетная мать, которая положила младенца в ведро с помоями и оставила его замерзать. Журналисты узнали, что думают об этом дедушка троих старших детей женщины и ее знакомые.