Назван законный способ уходить с работы пораньше — он вас удивит

Согласно Трудовому кодексу на обеденный перерыв отводится от получаса до двух часов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Рабочую смену реально завершить пораньше. Однако это потребует согласования с руководством.

Сотрудник может закончить работу пораньше, если не потратит время на обеденный перерыв. Важно, чтобы это условие было прямо прописано в правилах трудового распорядка компании. Об этом рассказал эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин.

Во многих организациях перерыв на обед привязан к конкретному времени: например, с 12:00 до 13:00. Если же в трудовом договоре или внутренних правилах будет указано, что работник может сам выбирать, когда брать регламентированный отдых, то технически он вправе перенести его на конец смены.

Южалин напомнил, что если режим рабочего времени определен четко, то его нарушение грозит дисциплинарными мерами — вплоть до выговора или штрафа. Поэтому когда сотрудник хочет сдвинуть интервал для питания и отдыха на другое время, то обязан получить согласие работодателя.