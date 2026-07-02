«Ребенок упал в дыру»: ярославцы пожаловались на детскую площадку, из-за которой получают травмы

Ярославцы пожаловались на состояние поломанной детской площадки Источник: читательница 76.ру

Жители одно из дворов Красноперекопского района Ярославля бьют тревогу из-за аварийного состояния детской площадки у их дома. Читательница 76.RU обратилась в редакцию за помощью.

По рассказам ярославны, городок на улице Большие Полянки, 23, к. 4 не первый год находится в запущенном состоянии. Краска с сооружений давно слезла, горка просела в землю, а деревянные доски, по которым ходят малыши, отваливаются, оставляя вместо себя опасные дыры.

Гулять на такой площадке с детьми жильцам дома становится страшно.

— Горка стала ниже, всё обшарпано. Получилось так, что у меня ребенок двухлетний там упал прямо в дыру на дорожке. Как минимум тут очень опасно детям находиться, — рассказала читательница 76.RU.

В эту дыру случайно вступил ребенок Источник: читательница 76.ру

Доски детской площадки выглядят так, будто их грызли Источник: читательница 76.ру

Обычно на площадке гуляют дети из соседних домов, это удобно, так как родители из окон могут последить за ними. К тому же, вокруг дома на Больших Полянках, 23к4 находятся четыре детских сада.

В округе детские сады № 210 («Пушинка»), № 215 («Медвежонок») и два корпуса детского сада № 179.

— Все детки тут у нас гуляют. В нашем доме их много, а напротив — общежитие, откуда тоже приходят сюда поиграть, — рассказала ярославна.

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Поблизости есть детские площадки, но они либо в запущенном состоянии, либо там гуляют дети постарше.

— При желании можно ходить в двор на улице Нефтяников, но родителям деток 7–9 лет отпускать их так далеко, а тем более через дороги, страшно. Да и в целом, если у нас изначально стоит городок во дворе, хотелось бы иметь свой хороший, а не ползать по району и искать, где ребенок не убьется или не будет ждать очередь на качели по 20 минут, — объяснила проблему женщина.

Ярославцы показали детскую площадку, где травмируются дети Источник: читательница 76.RU

По словам ярославны, в списках на благоустройство ни на 2026-й, ни на 2027-й год их двора нет. Она направила запрос о ремонте городка в управляющую компанию, дом на Больших Полянках, 23 к. 4, находится на балансе «Альфа Групп». Там ярославне сказали, что ремонтом детского комплекса они не занимаются, это обязанность администрации.

— Сказали, что единственное, что они могут сделать, — это убрать городок. То есть детям гулять будет совсем негде, — с расстройством поделилась читательница.

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии города ответили, что ответственность за состояние городка лежит на управляющей компании дома.

— Площадка входит в состав общедомового имущества, так как находится на придомовой территории, — рассказали в городской администрации.

Однако в УК «Альфа Групп» корреспонденту 76.RU эту информацию опровергли и посоветовали жильцам обратиться в администрацию района, чтобы вступить в программу благоустройства территории.

— Данный объект не является частью общедомового имущества, работы по его восстановлению не предусмотрены договором управления многоквартирного дома и не входят в перечень работ по выбранному собственниками тарифу, — уточнили в «Альфа Групп».

В управляющей компании также подтвердили, что 16 июня жители отправляли заявку на ремонт досок на детской площадке. Их просьба, по словам пресс-службы «Альфа Групп», поставлена на исполнение. Однако заменят только доски, отремонтировать весь городок они не могут.

Чтобы ваш двор благоустроили, нужно попасть в программу «Наши дворы». Для этого необходимо провести общедомовое собрание, составить примерную схему благоустройства двора (описав желаемое), обратиться в администрацию своего района.

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