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Город «Ребенок упал в дыру»: ярославцы пожаловались на детскую площадку, из-за которой получают травмы

«Ребенок упал в дыру»: ярославцы пожаловались на детскую площадку, из-за которой получают травмы

Жители двора просят отремонтировать им городок

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Ярославцы пожаловались на состояние поломанной детской площадки | Источник: читательница 76.руЯрославцы пожаловались на состояние поломанной детской площадки | Источник: читательница 76.ру

Ярославцы пожаловались на состояние поломанной детской площадки

Источник:

читательница 76.ру

Жители одно из дворов Красноперекопского района Ярославля бьют тревогу из-за аварийного состояния детской площадки у их дома. Читательница 76.RU обратилась в редакцию за помощью.

По рассказам ярославны, городок на улице Большие Полянки, 23, к. 4 не первый год находится в запущенном состоянии. Краска с сооружений давно слезла, горка просела в землю, а деревянные доски, по которым ходят малыши, отваливаются, оставляя вместо себя опасные дыры.

Гулять на такой площадке с детьми жильцам дома становится страшно.

— Горка стала ниже, всё обшарпано. Получилось так, что у меня ребенок двухлетний там упал прямо в дыру на дорожке. Как минимум тут очень опасно детям находиться, — рассказала читательница 76.RU.

В эту дыру случайно вступил ребенок | Источник: читательница 76.руВ эту дыру случайно вступил ребенок | Источник: читательница 76.ру

В эту дыру случайно вступил ребенок

Источник:

читательница 76.ру

Доски детской площадки выглядят так, будто их грызли | Источник: читательница 76.руДоски детской площадки выглядят так, будто их грызли | Источник: читательница 76.ру

Доски детской площадки выглядят так, будто их грызли

Источник:

читательница 76.ру

Обычно на площадке гуляют дети из соседних домов, это удобно, так как родители из окон могут последить за ними. К тому же, вокруг дома на Больших Полянках, 23к4 находятся четыре детских сада.

В округе детские сады № 210 («Пушинка»), № 215 («Медвежонок») и два корпуса детского сада № 179.

— Все детки тут у нас гуляют. В нашем доме их много, а напротив — общежитие, откуда тоже приходят сюда поиграть, — рассказала ярославна.

Краска со ступенек давно слезла | Источник: читательница 76.руКраска со ступенек давно слезла | Источник: читательница 76.ру
Такой карусели явно не стоит доверять. Сиденьки вот-вот отвалятся | Источник: читательница 76.руТакой карусели явно не стоит доверять. Сиденьки вот-вот отвалятся | Источник: читательница 76.ру
Качели на площадке&nbsp;— самое любимое развлечение у детей во дворе. Однако, чтобы покачаться, придется отстоять очередь | Источник: читательница 76.руКачели на площадке&nbsp;— самое любимое развлечение у детей во дворе. Однако, чтобы покачаться, придется отстоять очередь | Источник: читательница 76.ру
А на этой лавочке могут отдохнуть родители. Как вам? | Источник: читательница 76.руА на этой лавочке могут отдохнуть родители. Как вам? | Источник: читательница 76.ру
На железных сооружениях&nbsp;— следы ржавчины | Источник: читательница 76.руНа железных сооружениях&nbsp;— следы ржавчины | Источник: читательница 76.ру
Горка явно рассчитана для маленьких детей, однако такие малыши могут не заметить дыру на дорожке | Источник: читательница 76.руГорка явно рассчитана для маленьких детей, однако такие малыши могут не заметить дыру на дорожке | Источник: читательница 76.ру
+1
Качель тоже не в лучшем состоянии | Источник: читательница 76.руКачель тоже не в лучшем состоянии | Источник: читательница 76.ру

Поблизости есть детские площадки, но они либо в запущенном состоянии, либо там гуляют дети постарше.

— При желании можно ходить в двор на улице Нефтяников, но родителям деток 7–9 лет отпускать их так далеко, а тем более через дороги, страшно. Да и в целом, если у нас изначально стоит городок во дворе, хотелось бы иметь свой хороший, а не ползать по району и искать, где ребенок не убьется или не будет ждать очередь на качели по 20 минут, — объяснила проблему женщина.

Ярославцы показали детскую площадку, где травмируются дети

Источник:

читательница 76.RU

По словам ярославны, в списках на благоустройство ни на 2026-й, ни на 2027-й год их двора нет. Она направила запрос о ремонте городка в управляющую компанию, дом на Больших Полянках, 23 к. 4, находится на балансе «Альфа Групп». Там ярославне сказали, что ремонтом детского комплекса они не занимаются, это обязанность администрации.

— Сказали, что единственное, что они могут сделать, — это убрать городок. То есть детям гулять будет совсем негде, — с расстройством поделилась читательница.

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии города ответили, что ответственность за состояние городка лежит на управляющей компании дома.

— Площадка входит в состав общедомового имущества, так как находится на придомовой территории, — рассказали в городской администрации.

Однако в УК «Альфа Групп» корреспонденту 76.RU эту информацию опровергли и посоветовали жильцам обратиться в администрацию района, чтобы вступить в программу благоустройства территории.

— Данный объект не является частью общедомового имущества, работы по его восстановлению не предусмотрены договором управления многоквартирного дома и не входят в перечень работ по выбранному собственниками тарифу, — уточнили в «Альфа Групп».

В управляющей компании также подтвердили, что 16 июня жители отправляли заявку на ремонт досок на детской площадке. Их просьба, по словам пресс-службы «Альфа Групп», поставлена на исполнение. Однако заменят только доски, отремонтировать весь городок они не могут.

Чтобы ваш двор благоустроили, нужно попасть в программу «Наши дворы». Для этого необходимо провести общедомовое собрание, составить примерную схему благоустройства двора (описав желаемое), обратиться в администрацию своего района.

Недавно власти показали, как за 100 миллионов рублей планируют отремонтировать центральную площадь Юности у ТЮЗа. Там хотят поставить шестиметровые фигуры дракона с экраном и Птицы Говоруна.

А ваш двор благоустроен?

Да, есть детская площадка
Нет, всё старое
Расскажу в комментариях о состоянии моего двора
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Детская площадка Опасность Жалоба Горка
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Комментарии
10
Гость
27 минут
в Киргизии построен нами парк Евразия по дружбе за бесплатно и опять же бесплатно там катаются все жители Киргизии, стоимость свыше 35 миллионов долларов а сегодня Киргизия обратилась к нам за помощью в поставке топлива всех марок
Гость
27 минут
Да там инициативы у жителей ни на что не хватает. Ни собрание провести, не решить вместе, что делать с площадкой. И самим, видимо, сложно отремонтировать. Неужели уж у пап детей нет навыков элементарных, чтобы доски поменять хотя бы. Ведь их же дети там гуляют ежедневно
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Гость
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