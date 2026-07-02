«Мы ему не нужны»: Владимир Фриске лишил внука наследства

Владимир Фриске устал бороться за внимание внука и не стал оставлять ему наследство Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Отец Жанны Фриске потерял надежду на возобновление отношений с внуком и лишил его наследства. Теперь его доля в 90-метровых апартаментах в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне достанутся дочери сестры покойной певицы Натальи.

Как объясняет мужчина, если раньше он хотел оставить недвижимость внуку, то теперь поменял свое решение из-за того, что ему элементарно не дают видеться с наследником.

— Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Всё может быть в этой жизни, поэтому надо заранее всё сделать. Да, не исключено, что он захочет общаться, но буду ли я к этому времени жив — неизвестно. Поэтому переоформляю на внучку, — объяснил свое решение Владимир Борисович нашим коллегам из издания «СтарХит».

Владимир Фриске признался, что больше навязываться к внуку вместе с бабушкой и сестрой Жанны не будут. Мужчина раздосадован: его внук уже большой, но так и не соизволил связаться с родственниками по маминой линии, а значит, они ему не нужны.

У Дмитрия Шепелева сейчас новая семья, и бывших родственников он к ней на пушечный выстрел не подпускает Источник: dmitryshepelev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В 13 лет я уже пошел работать. А ему скоро 14 лет будет. Я бы на его месте уже спросил: «А где мои бабушка и дедушка? Тетя?» Он же наверняка читает про всё это в интернете. Наверное, мы действительно ему не нужны. Навязываться больше не будем. Он уже взрослый мальчишка. Дай Бог, чтобы у него в жизни всё было хорошо, — делится переживаниями отец покойной певицы.

Квартира Жанны Фриске находится в долевом владении. Две трети жилья принадлежат родителям Жанны, а ее сыну — одна треть. Отец певицы давно говорил о том, что их скандал с Шепелевым ставит под угрозу наследство мальчика. Так оно и получилось.