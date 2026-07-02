«Мы все боялись»: Анна Седокова впервые рассказала, почему ушла от Яниса Тиммы

За внешним лоском Анна Седокова скрывала те еще истории Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя полтора года после смерти баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова решила наконец раскрыть подробности их отношений и рассказала, почему на самом деле ушла от спортсмена.

Певица отметила, что решилась на откровение из-за того, что ее до сих пор донимают расспросами про Яниса и их отношения, а также многие продолжают осуждать ее и винить в смерти спортсмена. В ответ на это Седокова заявила: «Я не могу больше молчать».

Уставшая молчать Седокова призналась, что ее отношения с Тиммой оказались далеки от идеала: у баскетболиста, по ее словам, были «проблемы с агрессией».

— Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это всё прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил, — рассказала Анна.

Кроме того, певица опубликовала фотографию Яниса, на которой он спит с ножом в руках. Седокова уверяет: за некоторое время до этого тот самый нож летел в том числе в ее сторону.

— Мне повезло, что в ту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул, — рассказала Седокова. — И когда он заснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка.

Дыры в стене после того случая до сих пор остались.

Чтобы никто не сомневался в ее словах, Анна Седокова подкрепила их скриншотом сообщения из переписки. Певица уверяет, что на нем — откровения Яниса, в которых он признается в своих проступках.

+1

История отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы началась как красивая сказка, но обернулась громким разводом и завершилась масштабной трагедией. В декабре 2024 года, спустя всего неделю после официального расторжения брака, 32-летний спортсмен покончил с собой. Судебные разбирательства и взаимные обвинения между Седоковой и семьей покойного продолжаются до сих пор.

Пара познакомилась на открытии бара Седоковой в Москве. Ради Анны Янис оставил свою первую жену Сану и годовалого сына Кристиана, что спровоцировало громкий публичный скандал.

В сентябре 2020 года влюбленные тайно поженились в Подмосковье. Для Седоковой это был третий брак, для Тиммы — второй. Разница в возрасте составляла 10 лет (Анна старше).

Семейная жизнь пары на протяжении четырех лет была нестабильной: они регулярно публично ссорились и мирились. Главным катализатором проблем стали финансы. Вскоре после свадьбы Янис потерял контракт с подмосковным БК «Химки». Позже он так и не смог закрепиться в НБА и других клубах, фактически оставшись без стабильного дохода, в то время как Седокова обеспечивала семью и троих детей.

Осенью 2024 года Анна Седокова объявила, что окончательно подает на развод. Спортсмен тяжело переживал разрыв, пытался вернуть супругу, однако 9 декабря 2024 года суд официально расторг их брак.

17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в Москве. Официальное следствие подтвердило факт самоубийства. Трагедия произошла в ночь на день рождения Седоковой. Рядом со спортсменом лежал телефон, на экране которого была оставлена запись с просьбой позвонить Анне.

После гибели Яниса конфликт перешел в юридическую плоскость. Родственники Тиммы (его мать и бывшая жена) подали иск в Хорошевский суд Москвы. Они пытаются оспорить жесткий брачный договор, по которому всё совместно нажитое имущество осталось певице. В частности, они требуют долю от проданной Анной квартиры (цена сделки составила 150 млн рублей).

Семья спортсмена также подавала заявление в полицию с требованием привлечь певицу к ответственности, но правоохранительные органы не нашли для этого оснований.

В том же 2024 году Седокова говорила, что никто не представляет, в каком аду она жила, но не раскрывала подробностей.