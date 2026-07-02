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Развлечения Инструкция Запрет на общение с инопланетянами касается и россиян? Узнали, как теперь поступать нам всем

Запрет на общение с инопланетянами касается и россиян? Узнали, как теперь поступать нам всем

Рассказываем, есть ли вероятность встретить НЛО. И что делать, если инопланетяне пытаются выйти с вами на контакт

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С вами пытаются вступить в контакт инопланетяне? Сразу наберите 112! | Источник: Мария Романова / Городские медиаС вами пытаются вступить в контакт инопланетяне? Сразу наберите 112! | Источник: Мария Романова / Городские медиа

С вами пытаются вступить в контакт инопланетяне? Сразу наберите 112!

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Международная академия астронавтики на полном серьезе призвала искателей внеземной жизни воздержаться от общения с инопланетянами. Теперь обнаружившие неопознанных существ должны согласовывать свои ответы с ООН. Но что делать простым россиянам, у которых нет связи с западными спецслужбами, и кому сообщать о подозрительных контактах с представителями инопланетных цивилизаций? Наши коллеги из V1.RU разбирались в проблеме вместе с экспертами.

Теперь официально: общаться с пришельцами нельзя

Отвечать на сообщения инопланетян теперь можно только по согласованию с ООН | Источник: Мария Романова / Городские медиаОтвечать на сообщения инопланетян теперь можно только по согласованию с ООН | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Отвечать на сообщения инопланетян теперь можно только по согласованию с ООН

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В новом тексте регламента SETI (дословно — искателей внеземной жизни) сказано, что ограничения касаются лишь ученых, астрономов и других научных энтузиастов. Теперь любой ответ внеземному разуму, существование которого удалось подтвердить, должен бюрократически согласовываться с ООН.

Как объясняет исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва, теоретически это вполне можно воспринимать как подготовку астрономов к любым потенциальным контактам, которые могут состояться в любой момент.

«Официально этот пункт нужен для того, чтобы решение об ответном сигнале принималось не одним человеком или организацией, а коллективно — как позиция всего человечества. Но главное здесь — сама серьезность подхода к потенциальным внеземным контактам, — считает Дмитрий Савва. — По мере изучения космоса ученые всё чаще приходят к выводу, что рано или поздно такой контакт состоится. А по мере накопления данных о строении Вселенной растет и вероятность существования в ней жизни».

Что делать, если обнаружили НЛО?

Не приближайтесь к НЛО, не трогайте его и не пытайтесь сбить подручными средствами | Источник: Мария Романова / Городские медиаНе приближайтесь к НЛО, не трогайте его и не пытайтесь сбить подручными средствами | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Не приближайтесь к НЛО, не трогайте его и не пытайтесь сбить подручными средствами

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Впрочем, по словам Дмитрия Саввы, обычных россиян эти меры никак не коснутся. Лишь российских астрономов, каким-то образом участвующих в программе SETI. Но если вы столкнулись с представителями инопланетной цивилизации, особенно когда они пытаются выйти с вами на контакт, взаимодействовать с ними самостоятельно не стоит.

Официального регламента действий для таких случаев нет. Поэтому мы с экспертом сами подготовили для вас рекомендации, которые очень схожи с инструкцией об обнаружении БПЛА или его сбитых обломков:

  1. Не приближайтесь сами. Воздержитесь от взаимодействия с явлением, а также от спекуляции в интернете.

  2. Зафиксируйте явление. Сделайте фото и видео, установите время и геолокацию объекта.

  3. Свяжитесь с экстренными службами. Самый простой вариант — набрать 112, особенно если явление угрожает вашей жизни.

  4. Отправьте данные ученым. Например, в ИПМ имени Келдыша РАН, который также изучает сообщения об НЛО.

«Они сами решат, с кем общаться»

Если инопланетяне захотят общаться, то будет лучше, если это произойдет с тем мудрым человеком, который написал целую инструкцию | Источник: Мария Романова / Городские медиаЕсли инопланетяне захотят общаться, то будет лучше, если это произойдет с тем мудрым человеком, который написал целую инструкцию | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Если инопланетяне захотят общаться, то будет лучше, если это произойдет с тем мудрым человеком, который написал целую инструкцию

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Куда более скептически к перспективам обнаружения инопланетян отнесся российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который, как никто другой, близок к теме научной фантастики. Хоть писатель и признался, что сам верит в существование внеземной жизни, однако если из космоса кто-то прибудет на Землю, то решать, с кем общаться, будет именно пришелец.

«Реальность такова, что у нас нет оснований считать, что контакт может состояться в ближайшее время, это во-первых. А во-вторых, скажем честно: если к Земле прилетит какая-то иная разумная форма жизни, то это она будет решать, с кем контактировать, — смеется Сергей Лукьяненко. — Если она захочет изучить поведение и реакцию простого человека, то, как в низкобюджетном кино, похитит его на летающую тарелку и начнет совать зонды во все места. Но если они захотят контактировать с представителем ООН, то, наверное, выберут того мудрого человека, который написал целую инструкцию».

<p>Сергей Лукьяненко</p><p>Сергей Лукьяненко</p>

Если бы мы ждали контакта с инопланетянами, то, конечно, лучше, чтобы осуществлял его не фермер Джон, а подготовленный и уполномоченный человек.

Сергей Лукьяненко

российский писатель-фантаст, сценарист

Однако бросаться в другую крайность и полностью отказаться от мысли о существовании пришельцев, как и от регулирования будущих взаимодействий, людям тоже не стоит. Ведь доказательств отсутствия разумной жизни в космосе, по словам писателя, никто пока также не предоставил.

«Теоретически наука внеземную жизнь вполне допускает. Более того, факт существования внеземной жизни где-то во Вселенной, причем в большом количестве, для меня кажется абсолютно бесспорным. Мы не имеем никаких оснований считать жизнь на Земле уникальным явлением. Органические молекулы мы находим повсюду в космосе, и даже где-то на спутниках планет в Солнечной системе вполне может существовать жизнь, — рассуждает писатель. — Возможно, даже на Марсе. Могла ли эта жизнь развиться до разумной? Могла. Может ли она освоить межзвездные перелеты? Да, тоже может. Это вопрос вероятности и необходимости. Всё это вполне допустимо».

Информация о том, что в Волгоградской области существуют совершенно секретные базы по изучению сбитых обломков НЛО, была особо популярна в 90-х | Источник: Мария Романова / Городские медиаИнформация о том, что в Волгоградской области существуют совершенно секретные базы по изучению сбитых обломков НЛО, была особо популярна в 90-х | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Информация о том, что в Волгоградской области существуют совершенно секретные базы по изучению сбитых обломков НЛО, была особо популярна в 90-х

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Кстати, Волгоградская область для исследователей аномалий и сверхъестественного считается одним из самых привлекательных мест России. Именно здесь находится снесенное войсками до основания село Житкур, которое в свое время называли российской Зоной 51: по легенде, рядом с селом находилась засекреченная подземная военная база, где хранили и изучали обломки сбитых НЛО.

Еще одним сверхъестественным местом считается Медведицкая гряда — одна из самых загадочных аномальных зон России, изучать которую специально приезжал бывший зять Сергея Шойгу вместе с Дмитрием Саввой. Там не только постоянно видят шаровые молнии, которые движутся по повторяющимся траекториям и видны даже в ясную погоду. Уфологи сообщали, что находили там следы подземных тоннелей, входы в часть из которых взорвали в 1942 году. На Медведицкой гряде регулярно наблюдают НЛО, происходят сбои в работе техники, а деревья искривлены, словно пьяные.

А вы верите в существование инопланетян?

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Бредят что ли?
Гость
1 час
инопланетяне у нас в москве, тащут непонятно куда все не как не нажрутся, жить думают будут вечно
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Гость
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