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Происшествия Дрон влетел в пассажирский автобус Минск — Анапа, есть пострадавшие

Дрон влетел в пассажирский автобус Минск — Анапа, есть пострадавшие

Это произошло на границе России и Белоруссии

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Беспилотник ударил в лобовую часть пассажирского автобуса (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБеспилотник ударил в лобовую часть пассажирского автобуса (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник ударил в лобовую часть пассажирского автобуса (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник ударил по туристическому автобусу, который ехал из Белоруссии в Краснодарский край. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«По предварительным данным, пострадали 2 человека. Всего в салоне находились 12 пассажиров и два водителя», — написал он в своем Telegram-канале.

Всё случилось на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области, на границе России и Белоруссии. Сам автобус выполнял регулярный рейс из Минска в Анапу.

По данным Shot, дрон ударил в лобовую часть пассажирского автобуса Higer. О других повреждения пока ничего не известно.

Пострадали несколько человек, среди них два водителя из Гомельской области, передает белорусский телеканал «Первый информационный». Раненых уже доставили больницу.

После атаки таможенный переход временно закрыли, добавил «Первый информационный». По данным телеканала, там образовалась пробка из других автомобилей и автобусов. Для эвакуации пассажиров и водителей из Белоруссии уже выехала спецгруппа.

Спустя время в Брянской области объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Егор Ковальчук. Белорусская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

Обновлено 15:27 (мск): По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

Обновлено 15:51 (мск): Пассажиры и водители из Белоруссии перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР (пункт временного размещения), где созданы все необходимые условия. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки в Брянской области на туристический автобус из Белоруссии.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Автобус Минск Анапа
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Комментарии
14
Гость
7 минут
Странно как-то, зачем им бить по автобусу с детьми, ещё и из Белоруссии
Гость
53 минуты
Скорейшего восстановления пострадавшим
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Гость
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