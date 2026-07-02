«Это был уже скелет ходячий»: леденящая душу история россиянки, попавшей в рабство

Соглашаясь на предложение о работе, Мария Таякина и подозревать не могла, чем оно для нее обернется Источник: Eduardo Verdugo / ТАСС; кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год; Полина Авдошина / Городские медиа

В 2024 году жительница Санкт-Петербурга Мария Таякина получила заманчивое предложение о работе за рубежом. Ее пригласили на должность менеджера в мини-отель, расположенный на живописном побережье Мексики. Официальный контракт был рассчитан на полгода. Картина будущего казалась идеальной: белый песок, океан, комфортное жилье и стабильный доход. Но на деле жизнь Марии за рубежом превратилась в ад. Женщина оказалась на улице и, вероятно, попала в плен к местным бандитским группировкам.

Иллюзия карибского рая

По словам матери Марии, Людмилы Таякиной, ее дочь половину своей жизни странствовала вместе с мужем по роду его деятельности. Жила в Москве, Одессе и в восточных странах: в Саудовской Аравии, Омане, ГОА.

— Когда рассталась с мужем, я попросила ее вернуться. Дочь согласилась, приехала. Моя дочь всегда интересовалась контактами с другими странами. У нее осталось много друзей в Омане, она даже дружила с принцем, племянником короля Кабуса (Кабус бен Саид, бывший султан Омана. — Прим. ред.), — рассказала Людмила в эфире шоу «Малахов» (16+).

Один из таких знакомых предложил Марии работу в Мексике — ухаживать за отелем. За это ей обещали полторы тысячи долларов. Договора никакого не было, но это не насторожило женщину.

Поначалу у Марии с «работодателем» были теплые отношения, но очень быстро всё изменилось Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Сказочная картина, которую рисовала Мария в своих фантазиях, довольно быстро разбилась о суровую реальность. Через считаные месяцы владелец отеля Джон Дэвид Панкальо внезапно уволил женщину. Вместо расчета он выставил ее за дверь без копейки заработанных денег, забрав личные вещи и документы.

«Ты теперь здесь не живешь»

Но мать Марии заметила, что что-то идет не так, задолго до этого.

— Она стала худеть, разговаривала и думала всё время и показывала мне видео, что она одна на океан ходит. Я говорю, как же ты одна на океан ходишь, никого нет рядом, это опасно. [Она отвечала: ] «Мама, со мной собака его». Потом он запретил даже брать собаку, — рассказывает Людмила Таякина.

А примерно за неделю до того, как Мария оказалась на улице, работодатель, убеждена Людмила, пытался ее отравить.

— В один из вечеров в конце марта он приглашает ее отобедать. И когда она вернулась, рассказывает, что она только сделала три глотка сока из холодильника, и ее через 15–20 минут стало чистить, — говорит Людмила. — Она настолько была отравлена, что не могла стоять, она на полу очищалась от гадости. Он при этом посмотрел, приоткрыв дверь, и спокойно закрыл дверь, не оказав помощи и даже не предложив воды.

Мать и дочь в конце концов воссоединились, но этому предшествовало больше двух лет тревоги и неизвестности Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Выйдя 30 марта за водой в ближайший магазин в шортах, майке и шлепках, обратно Мария зайти уже не смогла.

— Она стучалась, а оттуда голос: «Ты теперь здесь не живешь, вещи буду выдавать с полицейскими», — рассказывает Людмила Таякина.

«Это была уже не Мария»

Оказавшись в чужой стране без связи и средств к существованию, Мария совершила роковую ошибку: она попыталась вернуться к бывшему работодателю, надеясь пробудить в нем совесть и вернуть хотя бы паспорт. Вместо помощи хозяин отеля, по словам пострадавшей, цинично передал ее местным криминальным структурам, связанным с торговлей людьми.

— Их называют грингос. Это люди, которые приезжают из Канады, Америки на зимний период. Они просто ставили на меня ставки, — рассказывает Мария. — Они всем местным жителям сказали, что я хожу по домам и обворовываю их. Меня выкинули в шортах и майке, вызвав полицейских. Также не дали мне войти. И при полицейских женщина-канадка собрала мои вещи в мусорные мешки и выкинула за ворота. Им не понравилось, что я стала проявлять свою инициативу по поддержке мексиканцев, требуя дать им нормальную работу с высокой зарплатой.

С этого момента жизнь Марии превратилась в ад. Два долгих года ее удерживали в полуразрушенном изолированном здании, заставляли выполнять изнурительную физическую работу, морили голодом и подвергали регулярным жестоким побоям.

— Кормят там — вот то, что выкидывают в помойку, они всё это заново привозят и заново готовят, — описывает свой рацион Мария.

За два года плена связь с домом была практически отрезана. Ей позволяли звонить матери в Россию всего несколько раз, но разговоры всегда проходили под строгим контролем чужих людей. Мать Марии с ужасом вспоминает, что во время редких звонков понимала — дочь сильно избита.

Кроме того, за время рабства Мария сильно похудела, превратившись, по словам матери, в «ходячий скелет», и потеряла зубы от побоев и истощения.

За время заточения Мария стала сама на себя непохожа Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

— Это была уже не Мария. Это был уже полупокойник, скелет ходячий, — рассказывает Людмила. — Самое страшное, что 23 августа 2024 года мне сообщили, что у нее изъяли не только паспорта и телефон, но и профессиональные инструменты, которыми она мастерски могла приводить мужчин в порядок, и этим она зарабатывала на хлеб до той поры, пока еще инструменты у нее не отняли.

Семья в России отчаянно стучалась во все инстанции, чтобы спасти Марию.

Чудо на мексиканской улице

Весна 2026 года принесла спасение, которое казалось невозможным. Марии чудом удалось вырваться из заточения, однако идти ей было некуда — истощенная, без документов, она бродила по улицам.

Судьбоносной стала встреча с мексиканскими общественными деятелями и активистами — Оскаром Артуро и Карлой Алехандро. Они не прошли мимо изможденной женщины, забрали Марию к себе, предоставили ей безопасное жилье, начали кормить, оказали первую медицинскую помощь и самое главное — защитили ее и помогли экстренно связаться с российскими дипломатами.

Когда российское консульство в Мексике подключилось к процессу, дипломаты восстановили документы Марии и уладили юридические формальности с миграционными властями.

5 июня Марии выдали свидетельство на возвращение в Россию, а уже на следующий день она села на самолет до родины. 11 июня 2026 года официальные ведомства подтвердили: Мария благополучно прибыла в Санкт-Петербург.

Мария признается, что мечтала о шоколаде два с половиной года Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), телеканал «Россия», 2026 год

Сейчас ее история со счастливым, но тяжелым финалом продолжается в клиниках, где она проходит комплексную медицинскую и глубокую психологическую реабилитацию.

«Основной товар — женщины и дети»

Ситуация с торговлей людьми в Мексике остается одной из самых острых социальных и криминальных проблем. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, этот сектор по прибыльности сегодня конкурирует с торговлей оружием и наркотиками, а преступные синдикаты активно диверсифицируют свои доходы.

— Торговля людьми затрагивает и местных жителей, и эмигрантов, и беженцев, — говорит активист по борьбе с торговлей людьми Рози Орзоко. — Это коммерция. И основной товар — женщины и дети. 60% людей здесь зависит от сутенерства и торговли людьми. При этом существуют кланы, мафия, это семейный бизнес. И старшее поколение учит детей делать то же, что и они. Также есть чиновники, которым всё равно, а есть и те, что сами замешаны в торговле людьми.

Беженцы — одни из главных жертв работорговцев Источник: Edgar H. Clemente / ТАСС

В Мексике есть три основных вида эксплуатации: трудовое рабство, сексуальная эксплуатация и принудительный криминал.

— Им совершенно наплевать на человеческое достоинство. Они фотографируют, снимают видео, а потом шантажируют или вымогают деньги, спрашивая: «Куда ты хочешь эту фотографию? На первой полосе газеты или будешь работать на нас?» — объясняет Рози Орзоко. — Так девушки тут и оказываются. Особенно европейские девушки. Русские им очень нравятся. Особенно блондинки. Потому что ваши девушки очень красивые.

В случае с трудовым рабством жертв принуждают к тяжелой работе на сельскохозяйственных плантациях, на нелегальных производствах, в прачечных и в сфере обслуживания, как в случае с Марией Таякиной.

Кроме того, Мексика является крупным транзитным и целевым узлом секс-индустрии. Печально известен мексиканский штат Тласкала и город Тенансинго, который правозащитники называют одной из мировых столиц секс-рабства из-за высокой концентрации потомственных сутенеров.

Историей одной из таких секс-рабынь поделилась Рози Орзоко.

— Ее принуждали к проституции с 17 лет. Это происходило в штате Халиско. К ней приехал мужчина. Он обманул ее. Посадил в машину и дал ей воды с веществом. Ее привезли к сутенеру, где были еще девушки, все обнаженные. Их поставили вокруг колодца, где был крокодил, и сказали: «Если вы не будете работать, попытаетесь сбежать, вас бросят живьем к этому крокодилу». И эта женщина видела, как так умерли 23 человека. Двое из них были дети, — рассказывает Орзоко.

В случае с принудительным криминалом наркокартели массово похищают людей для бесплатного обслуживания своих нужд или принудительного рекрутинга в качестве боевиков и курьеров.

Как действуют работорговцы в Мексике

Если раньше торговлей людьми в Мексике занимались преимущественно локальные банды, то сейчас этот бизнес почти полностью контролируют или облагают налогом крупнейшие наркокартели. Причем преступники перешли от прямого насилия к цифровым манипуляциям. Они публикуют фейковые вакансии (официантов, администраторов, менеджеров) в интернете. Жертвы сами приезжают в страну, после чего у них отбирают документы. Схема точно такая же, как и в случае со скам-центрами Юго-Восточной Азии.

Основная масса жертв — нелегальные мигранты из стран Центральной и Южной Америки, пытающиеся добраться до США через Мексику. Из-за своего незаконного статуса они боятся обращаться в полицию. Вдобавок международные сети торговли людьми всё чаще используют криптовалютные транзакции для отмывания доходов, что усложняет финансовый мониторинг со стороны спецслужб.

Одно из главных препятствий в борьбе с рабством — коррупция. Доклады Госдепартамента США и международных правозащитников напрямую указывают на высокий уровень сговора местных чиновников и полиции с торговцами людьми. Некоторые сотрудники миграционных служб берут взятки за беспрепятственный провоз жертв.

Второй момент — низкая раскрываемость. Доля реальных тюремных сроков для работорговцев остается крайне низкой на фоне масштабов преступности. Запугивание свидетелей и семей пострадавших приводит к тому, что о преступлениях редко заявляют в органы.