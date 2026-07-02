11 аварий за полгода: назвали один из самых опасных участков трассы М-8 в Ярославской области

Трассу М-8 расширяют за счет федеральных средств Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С марта 2026 года на участке федеральной трассы М-8 в Ярославской области ведутся работы по расширению. Машины петляют между расставленными конусами, пытаясь проехать участок от поворота к поселку Шурскол до поворота к селу Деболовскому (192–201 км).

В такой ситуации на участке нередко случаются аварии. Очевидцы замечают влетевшие в преграды или лежащие в кювете машины. Редакция 76.RU решила уточнить, как движутся работы на участке и почему во время ремонта дороги возникают ДТП.

Заторов нет, но есть аварии

По информации от ФКУ УПРДОР «Северо-запад», на участке от поселка Шурскол до села Деболовского работы планируют завершить к декабрю 2026 года. Сейчас, пока идет ремонт, машины едут в один ряд — выделено по одной полосе в каждом направлении.

«По данным оперативного мониторинга, на участках производства работ не зафиксировано образования заторов или иных существенных затруднений проезда», — дополнили в управлении трассы.

При этом в УМВД по Ярославской области отметили, что проблемы на дороге возникают. За 2026 год только на этом участке произошло 11 ДТП. В одном из них погиб человек. Хотя дорожное движение на месте, со слов полиции, организовано по правилам.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушения водителями правил дорожного движения, выразившиеся в несоблюдении безопасной дистанции водителями и выезде на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. УМВД по Ярославской области

Дорога, где ведутся работы по расширению М-8 Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как продвигаются работы по расширению М-8

Ирония в том, что этот участок трассы расширяют. Именно это в будущем должно снизить число аварий.

«В настоящее время на участке км 195-й — км 201-й автодороги М-8 „Холмогоры“ работы по капитальному ремонту ведутся. Протяженность участка составляет 6,1 км», — коротко уточнили обстановку в ФКУ УПРДОР «Северо-запад».

Дополнительные полосы, по мнению учреждения, сделают дорожное движение на участке безопаснее. Меры примут и для безопасности пешеходов — в населенных пунктах Львах и Песочном обустроят тротуары. На трассе также установят светодиодные светильники и семь новых светофоров.

Дополнительные полосы в последнее время делали на четырех участках: 4–10 км;

145–160 км;

165–180 км;

195–201 км.

«Согласно условиям государственного контракта, завершение работ на указанном участке запланировано не позднее 20 октября 2027 года», — отметили в учреждении.

Где еще идут ремонтные работы на М-8 в Ярославской области

Проект еще одного участка прошел госэкспертизу. В организации уточнили, что для капитального ремонта дороги на 165–180 км вскоре планируют найти подрядчика.

А участки 145–160 км и 4–19 км уже на завершающей стадии.

«Кроме этого сообщаем, что на 165-м км автодороги М-8 „Холмогоры“ ведутся ремонтные работы на мосту через реку Каменку. В рамках данного объекта предусмотрена замена мостового полотна, а также обновление барьерного и перильного ограждений», — заключила в ФКУ УПРДОР «Северо-запад».

Трасса М-8 в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Напомним, в декабре 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области начали ремонтировать трассу М-8 «Холмогоры» между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским.