Сложный тест по литературе: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Пройдите интересный тест на знание русской классики Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Некоторые фразы из русской классики стали настолько привычными, что мы произносим их, почти не задумываясь, откуда они взялись. «Счастливые часов не наблюдают», «Тварь ли я дрожащая…» — эти выражения давно живут своей жизнью.

Однако сможете ли вы с ходу назвать книгу и автора подобных фразочек? Пройдите тест и узнайте, кто вы, знаток золотого века или любитель крылатых выражений без привязки к первоисточнику.

Тест Пройден 47 раз Угадайте произведение русской классики по цитате 1 / 10 «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». «Обломов» (И. А. Гончаров)

«Евгений Онегин» (А. С. Пушкин)

«Отцы и дети» (И. С. Тургенев)