НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,93
EUR 88,71
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Новый путепровод
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Развлечения Тест Сложный тест по литературе: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Сложный тест по литературе: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Попробуйте ответить на десять вопросов

204
Пройдите интересный тест на знание русской классики | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПройдите интересный тест на знание русской классики | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пройдите интересный тест на знание русской классики

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Некоторые фразы из русской классики стали настолько привычными, что мы произносим их, почти не задумываясь, откуда они взялись. «Счастливые часов не наблюдают», «Тварь ли я дрожащая…» — эти выражения давно живут своей жизнью.

Однако сможете ли вы с ходу назвать книгу и автора подобных фразочек? Пройдите тест и узнайте, кто вы, знаток золотого века или любитель крылатых выражений без привязки к первоисточнику.

ТестПройден 47 раз
Угадайте произведение русской классики по цитате
1 / 10

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

  • «Обломов» (И. А. Гончаров)

  • «Евгений Онегин» (А. С. Пушкин)

  • «Отцы и дети» (И. С. Тургенев)

Еще такой тест — это маленький повод вернуться к любимым книгам. Вдруг какая‑то фраза напомнит о давно прочитанном и захочется снова открыть тот самый том? Готовы проверить свою литературную интуицию?

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Литература Тест Знания
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем