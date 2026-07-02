Сложный тест по литературе: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Некоторые фразы из русской классики стали настолько привычными, что мы произносим их, почти не задумываясь, откуда они взялись. «Счастливые часов не наблюдают», «Тварь ли я дрожащая…» — эти выражения давно живут своей жизнью.
Однако сможете ли вы с ходу назвать книгу и автора подобных фразочек? Пройдите тест и узнайте, кто вы, знаток золотого века или любитель крылатых выражений без привязки к первоисточнику.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
«Обломов» (И. А. Гончаров)
«Евгений Онегин» (А. С. Пушкин)
«Отцы и дети» (И. С. Тургенев)
Еще такой тест — это маленький повод вернуться к любимым книгам. Вдруг какая‑то фраза напомнит о давно прочитанном и захочется снова открыть тот самый том? Готовы проверить свою литературную интуицию?