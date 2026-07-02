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Страна и мир Больше не продают билеты в Крым на осень. Как спланировать отпуск?

Больше не продают билеты в Крым на осень. Как спланировать отпуск?

Об отмене продаж объявил единственный перевозчик

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Изменения связаны с запланированным ремонтом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUИзменения связаны с запланированным ремонтом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Изменения связаны с запланированным ремонтом

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Единственный железнодорожный перевозчик до Крыма «Гранд Сервис Экспресс» вдвое сократил глубину продаж билетов на поезда «Таврия». Дальше конца сентября — начала октября они больше не доступны.

С конца сентября продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90, сообщили 2 июля в пресс-службе перевозчика. Осенью в Крыму планируются ремонтные работы, из-за чего потребуется корректировать расписание некоторых поездов. Чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров, было решено временно снизить глубину продаж, пояснили в компании.

«Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным», — уверяет перевозчик.

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В связи с корректировкой временно закрыли продажи билетов на следующие поезда:

  • № 7/8 Петербург — Севастополь и Петербург — Керчь — с 30 сентября;

  • № 17/18 Симферополь / Керчь — Москва — с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы;

  • № 27/28 Симферополь / Керчь — Москва — с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы;

  • № 91/92 Севастополь / Керчь — Москва — с 29 сентября из Крыма и с 30 сентября из Москвы.

В Ассоциации туроператоров России пассажирам рекомендуют планировать поездки на полуостров с учетом этих изменений.

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Виктория ТрофимоваВиктория Трофимова
Виктория Трофимова
корреспондент отдела новостей
Крым Керчь Поезд Билет на поезд Таврия
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Комментарии
3
Гость
51 минута
там выборы и надо будет голосовать по месту прикрепления? а после выборов будет новый план?
JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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51 минута
они и комментарии про Крым начали подтирать---билетов нет. так что вплавь туда пробираться или на веслах??
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Гость
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