Больше не продают билеты в Крым на осень. Как спланировать отпуск?

Изменения связаны с запланированным ремонтом Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Единственный железнодорожный перевозчик до Крыма «Гранд Сервис Экспресс» вдвое сократил глубину продаж билетов на поезда «Таврия». Дальше конца сентября — начала октября они больше не доступны.

С конца сентября продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90, сообщили 2 июля в пресс-службе перевозчика. Осенью в Крыму планируются ремонтные работы, из-за чего потребуется корректировать расписание некоторых поездов. Чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров, было решено временно снизить глубину продаж, пояснили в компании.

«Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным», — уверяет перевозчик.

В связи с корректировкой временно закрыли продажи билетов на следующие поезда:

№ 7/8 Петербург — Севастополь и Петербург — Керчь — с 30 сентября;

№ 17/18 Симферополь / Керчь — Москва — с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы;

№ 27/28 Симферополь / Керчь — Москва — с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы;

№ 91/92 Севастополь / Керчь — Москва — с 29 сентября из Крыма и с 30 сентября из Москвы.