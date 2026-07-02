«Страна может остаться без хлеба». В Госдуме обвинили правительство России в замалчивании топливного кризиса

В Госдуме раскритиковали правительство из-за замалчивания проблем на фоне топливного кризиса Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Александр Ощепков / NGS.RU;

В Госдуме раскритиковали правительство России из-за замалчивания топливного кризиса. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что власти не в полной мере объясняют, что происходит с топливом в стране.

«Почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры?» — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что власти не придают должного значения проблеме.

«Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно», — заявила депутат.

Автомобили в регионах выстраиваются в очередь за бензином Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Редакция MSK1.RU связалась с Ниной Останиной, чтобы уточнить, о каких чрезвычайных мерах она говорила и какие конкретные шаги нужно предпринять правительству.

По ее мнению, переработка нефти как стратегическая отрасль должна находиться под контролем государства.

«Сегодня главная задача наша, конечно, — это зона специальной военной операции. Важно доставлять солярку туда, а всё зависит от частных НПЗ — это абсолютно неправомерно. Поэтому очень важно установить полный контроль государства за нефтедобычей и нефтепереработкой», — объяснила в беседе с MSK1.RU депутат.

При этом, по ее словам, важно понимать, как будут распределяться запасы топлива и какой приоритет у государства.

«Первоочередное — это зона специальной военной операции, где не должны испытывать нужды, — считает глава комитета по защите семьи. — Второе — аграрный сектор, сейчас уже началась уборка урожая. А дальше это грузоперевозки, доставка продовольствия, потому что у нас цены на конечную продукцию зависят от этого».

По мнению Нины Останиной, сейчас чиновники и некоторые главы регионов не готовы прямо говорить с людьми о дефиците топлива и отрицают перебои с поставками. Люди слушают такие заявления в очередях на заправках и перестают доверять власти, обратила внимание депутат.

«Надо просто открыто разговаривать с людьми, и все всё поймут, — заявила Останина. — Люди понимают, что мы живем в особых условиях. Только почему-то власть вот эти особые условия игнорирует, закрылась от людей. Президент, конечно, признает наличие проблемы, но есть, в конце концов, исполнители. Те, которые должны сегодня предложить уже конкретный план действий».

Ситуация на заправках в России стала критической Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В качестве примера Нина Останина привела слова вице-премьера Александра Новака. Он заявил, что спрос на топливо вырос искусственно на 20–30% из-за высокого ажиотажа вокруг этой темы.

«Разве можно говорить, что сказал Новак: „20–30% ажиотажный спрос“? Это как раз и есть, тот самый дефицит нефтепродуктов, который испытывают потребители. Водители уже шутят, что можно на заправках жарить шашлыки. Дефицит он есть. Давайте признаем это, будем честными и открытыми и будем работать, чтобы решать проблемы, а не скрывать их», — призвала Нина Останина.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на внутреннем рынке России случаются дефициты только на отдельных заправках, а перебои связаны с логистическими изменениями.

Также сегодня губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что люди стоят в очередях за бензином сутками. Из-за чего в регионе ввели режим повышенной готовности. Теперь в регионе усилят контроль полиции и волонтеров на АЗС, а также организуют горячее питания и поставку воды для людей в очередях.