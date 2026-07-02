НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,93
EUR 88,71
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Новый путепровод
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Политика «Страна может остаться без хлеба». В Госдуме обвинили правительство России в замалчивании топливного кризиса

«Страна может остаться без хлеба». В Госдуме обвинили правительство России в замалчивании топливного кризиса

По словам депутата Нины Останиной, власть не готова предпринимать чрезвычайные меры для решения проблемы дефицита бензина

261
В Госдуме раскритиковали правительство из-за замалчивания проблем на фоне топливного кризиса | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Александр Ощепков / NGS.RU;В Госдуме раскритиковали правительство из-за замалчивания проблем на фоне топливного кризиса | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Александр Ощепков / NGS.RU;

В Госдуме раскритиковали правительство из-за замалчивания проблем на фоне топливного кризиса

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU; Александр Ощепков / NGS.RU;

В Госдуме раскритиковали правительство России из-за замалчивания топливного кризиса. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что власти не в полной мере объясняют, что происходит с топливом в стране.

«Почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры?» — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что власти не придают должного значения проблеме.

«Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно», — заявила депутат.

Автомобили в регионах выстраиваются в очередь за бензином | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАвтомобили в регионах выстраиваются в очередь за бензином | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Автомобили в регионах выстраиваются в очередь за бензином

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Редакция MSK1.RU связалась с Ниной Останиной, чтобы уточнить, о каких чрезвычайных мерах она говорила и какие конкретные шаги нужно предпринять правительству.

По ее мнению, переработка нефти как стратегическая отрасль должна находиться под контролем государства.

«Сегодня главная задача наша, конечно, — это зона специальной военной операции. Важно доставлять солярку туда, а всё зависит от частных НПЗ — это абсолютно неправомерно. Поэтому очень важно установить полный контроль государства за нефтедобычей и нефтепереработкой», — объяснила в беседе с MSK1.RU депутат.

При этом, по ее словам, важно понимать, как будут распределяться запасы топлива и какой приоритет у государства.

«Первоочередное — это зона специальной военной операции, где не должны испытывать нужды, — считает глава комитета по защите семьи. — Второе — аграрный сектор, сейчас уже началась уборка урожая. А дальше это грузоперевозки, доставка продовольствия, потому что у нас цены на конечную продукцию зависят от этого».

По мнению Нины Останиной, сейчас чиновники и некоторые главы регионов не готовы прямо говорить с людьми о дефиците топлива и отрицают перебои с поставками. Люди слушают такие заявления в очередях на заправках и перестают доверять власти, обратила внимание депутат.

«Надо просто открыто разговаривать с людьми, и все всё поймут, — заявила Останина. — Люди понимают, что мы живем в особых условиях. Только почему-то власть вот эти особые условия игнорирует, закрылась от людей. Президент, конечно, признает наличие проблемы, но есть, в конце концов, исполнители. Те, которые должны сегодня предложить уже конкретный план действий».

Ситуация на заправках в России стала критической | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСитуация на заправках в России стала критической | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ситуация на заправках в России стала критической

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В качестве примера Нина Останина привела слова вице-премьера Александра Новака. Он заявил, что спрос на топливо вырос искусственно на 20–30% из-за высокого ажиотажа вокруг этой темы.

«Разве можно говорить, что сказал Новак: „20–30% ажиотажный спрос“? Это как раз и есть, тот самый дефицит нефтепродуктов, который испытывают потребители. Водители уже шутят, что можно на заправках жарить шашлыки. Дефицит он есть. Давайте признаем это, будем честными и открытыми и будем работать, чтобы решать проблемы, а не скрывать их», — призвала Нина Останина.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на внутреннем рынке России случаются дефициты только на отдельных заправках, а перебои связаны с логистическими изменениями.

Также сегодня губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что люди стоят в очередях за бензином сутками. Из-за чего в регионе ввели режим повышенной готовности. Теперь в регионе усилят контроль полиции и волонтеров на АЗС, а также организуют горячее питания и поставку воды для людей в очередях.

При этом согласно Ростату, по официальной статистике, в Москве и области снизились цены на бензин. Ранее в Российском топливном заявляли, что заправки в Москве обеспечены топливом. В Комплексе городского хозяйства говорили, что «поставка нефтепродуктов в столицу и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме».

ПО ТЕМЕ
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Нина Останина Бензин Топливо Кризис Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
14 минут
был в костроме , там вообще плохо все с топливом, в вологодчине и подавно , у нас почти на каждой заправке все есть , считаю это показателем эффективности работы нашего правительства ярославского , да проблема есть , но она у нас РЕШАЕТСЯ причем оперативно , а нытики всегда найдут повод поныть
Гость
17 минут
губернатор обеспечил нам поставку топлива лучше чем в соседних регионах что они аж к нам ездят за ним
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем