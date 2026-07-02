Русалочка с медалями. Россиянка установила два рекорда в опасном виде плавания и в пятый раз стала чемпионкой мира

Фридайвинг или апноэ пока выглядит экзотическим видом спорта. При этом вершину мирового рейтинга в этом направлении занимает новосибирская спортсменка. Лидия Стадник с детства занималась плаванием, постепенно «ушла под воду», а два года назад занялась фридайвингом и сразу же завоевала два титула на Чемпионате мира 2025 года. Фридайвинг — это не праздное плавание в бассейне или открытом водоеме. Этот вид спорта требует серьезной подготовки, принципы которой отличаются от привычных. Корреспондент NGS.RU поговорил с рекордсменкой и чемпионкой мира о возрасте в мире фридайвинга, потере сознания от гипоксии и карьере на железной дороге, от которой она отказалась.
Фридайвинг — вид плавания, при котором человек погружается под воду без использования акваланга или других аппаратов, позволяющих дышать, полагаясь исключительно на задержку дыхания (апноэ).
Фридайвинг по-сибирски
Новосибирская спортсменка Лидия Стадник — пятикратная чемпионка мира и обладательница двух мировых рекордов по фридайвингу, подводному плаванию с задержкой дыхания. В июне на главном мировом турнире в Сербии она завоевала сразу три титула в разных дистанция. Конкуренцию ей составляли более 250 соперников из 34 стран. А в прошлом году, на своем первом чемпионате мира, она дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Фридайвинг или апноэ кажется экзотическим для сибирских широт видом спорта. Но только на первый взгляд. Вокруг соревнований нет большого ажиотажа, а спортсмены, выступающие в подводных дисциплинах, не мелькают на экранах, не раздают интервью и не становятся героями громких скандалов. При этом сибирячка сегодня является сильнейшей спортсменкой в мировом рейтинге.
«В спорт я пришла в семь лет. Родители отдали учиться плавать в бассейн возле дома, это затянуло, — рассказала Лидия Стадник. — Я „доплыла“ до мастера спорта, а потом перешла в подводный спорт, в дисциплину „плавание в ластах“. С 2013 по 2024 год я выступала сначала в составе юношеской сборной, а потом перешла во взрослую. А уже непосредственно во фридайвинге я очутилась два года назад».
Лидия — единственная спортсменка в семье: и бабушка с дедушкой, и родители — врачи. Титулы и рекорды она «оформила» буквально за пару лет.
На соревнованиях перед спортсменами стоит задача проплыть под водой на одном вдохе либо как можно дальше, без учета времени, либо как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию. Основные отрезки — 50 м, но Лидия говорит, что многие на одном вдохе проплывают и 100 м. После этого можно вынырнуть, «продышаться» и продолжать. Проплыл 50 или 100 м — вынырнул, подышал. Причем время, проведенное над водой во время передышки, никак не регламентируется — в зачет идут секунды или метры, проведенные под водой.
Казалось бы, все просто: бассейн, безопасные условия, время на передышки. Но цена ошибки во фридайвинге может быть гораздо выше, чем в большинстве других видов спорта.
«Каждые соревнования случаются блэкауты. Блэкаут — это потеря сознания от гипоксии. То есть каждое соревнование кто-то получает блэкаут, это классика. У нас есть спасатели, при прохождении дистанции они нас страхуют», — рассказала о рисках спортсменка.
Разум важнее тела
В команде ныряльщицы два наставника, которые готовят ее к соревнованиям. Тренер Галина Пенькова ведет свою подопечную уже четыре года. Говорит, Лидия очень целеустремленная: иногда ставит такие цели, что даже тренеры пытаются ее отговорить.
«Работа сложная, серьезная, я порой даже не знаю, как она это выполняет. Я знаю, как ее подготовить, а как она это делает — это ее секрет, — признала Галина Пенькова. — И физика здесь очень важна, и дыхание. Ну и способности к этому, желание и способности должны быть. Мы рассчитывали на рекорд на чемпионате мира, но уже из Сербии нам Лида позвонила, сообщила, что она приболела. Мы вообще хотели сняться с третьей дистанции, но это ее решение, она взрослый человек. И всё получилось».
По словам спортсменки, настрой и ясный разум во фридайвинге важны, возможно, даже больше, чем в других видах спорта. Тут нет запредельной физической нагрузки на мышцы, но вот сохранить спокойствие, когда мозг начинает паниковать от нехватки кислорода, перед глазами плывут темные круги, а ты понимаешь, что нужно продолжать, — это определенный уровень мастерства.
Опять же безрассудство может привести к последствиям. В результате кислородного голодания в считаные минут урон получают разные органы.
«Фридайвинг — это спорт, где очень многое зависит от психики. Когда ты находишься под водой и организм начинает требовать воздух, важно сохранять спокойствие и продолжать работать. Именно поэтому в наш спорт редко приходят совсем юные спортсмены — здесь нужны уже сформированная психика и осознанный подход. Допуск спортсменов начинается с 18 лет», — объяснила Лидия.
Из бассейна на железную дорогу
За рекордами и медалями стоит огромный объем работы. Лидия тренируется пять–шесть раз в неделю, а перед важными стартами количество тренировок удваивается.
«Помимо воды есть тренировки в зале: сначала аэробная работа, потом силовая, скоростная. А непосредственно гипоксические тренировки, когда организм работает в условиях нехватки кислорода, проводятся два–три раза в неделю. Каждый день нырять нельзя — организму нужно восстанавливаться», — подчеркнула спортсменка.
Отдыхать Лидия Стадник предпочитает совсем не активно. Говорит, в отпусках любит просто гулять, ездить в санаторий или в другие города. Ей, например, нравится бывать в Санкт-Петербурге. Фридайвинг сегодня — это ее работа, хотя несколько лет назад Лидия уходила из спорта.
«Я пыталась сменить работу в 2022 году, думала, что завершу свою спортивную карьеру. Я тогда окончила СГУПС, у меня экономическая специальность, год работала финансистом на железной дороге. И потом просто вернулась в спорт, когда поняла, что в принципе где-то еще чего-то не достигла. Были какие-то моменты, которые не устраивали меня в спортивной карьере. Но я поняла, что пока есть силы физические, то лучше оставаться в спорте», — призналась ныряльщица.
Возраст — это плюс
Лидии 28 лет, для многих профессиональных спортсменов это уже «предпенсионный» возраст. Но только не для тех, кто занимается фридайвингом. В этом виде спорта, говорит новосибирская фридайверша, пик формы приходится не на молодость, а возраст часто становится преимуществом.
«У нас есть категория „мастерс“ для спортсменов старше 50 лет. Самому возрастному члену сборной России сейчас 77 лет. Многие чемпионы мира выступают после 40 и даже после 50 лет. Здесь опыт и умение контролировать себя порой важнее молодости», — подчеркнула Лидия.
Спортсменка сейчас находится на пике карьеры. Ей уже принадлежат мировые рекорды в двух дисциплинах скоростного апноэ, а также все национальные рекорды в своем виде программы. Но одна цель по-прежнему остается не достигнутой.
«Хотелось бы установить мировой рекорд на дистанции 8 по 50 метров — это единственный рекорд, который пока мне не принадлежит. На Кубке России я приблизилась к нему максимально близко, не хватило всего восьми сотых секунды. Конечно, хочется однажды забрать и его», — говорит чемпионка.
Вершиной карьеры для фридайверов является чемпионат мира. Это не олимпийский вид спорта, поэтому на главном мировом соревновании фридайверы не выступают, но в прошлом году в программу Всемирных игр — некого аналога Олимпиады — фридайвинг включили ограниченным списком дисциплин.
«Первый раз фридайвинг был представлен на Всемирных играх в 2025 году, — говорит Лидия. — Но там были всего лишь две дистанции из динамического апноэ — это ныряние без ласт брассом и ныряние в моноласте в длину. Мои скоростные дисциплины пока что не представлены. Если вдруг введут, допустим, на следующие Всемирные игры какую-то дистанцию из скоростного апноэ, то, конечно, хотелось бы выступить».
Новосибирские спортсмены довольно часто заявляют о себе на крупных соревнованиях. В прошлом году настоящий фурор на беговой дорожке устроила легкоатлетка Мария Ермакова, которая стала чемпионкой России в беге на 10 000 м. Ее драматичный финиш стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского спорта.