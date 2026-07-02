Русалочка с медалями. Россиянка установила два рекорда в опасном виде плавания и в пятый раз стала чемпионкой мира

Лидия Стадник — пятикратная чемпионка мира по фридайвингу и обладательница двух рекордов Источник: NGS.RU

Фридайвинг или апноэ пока выглядит экзотическим видом спорта. При этом вершину мирового рейтинга в этом направлении занимает новосибирская спортсменка. Лидия Стадник с детства занималась плаванием, постепенно «ушла под воду», а два года назад занялась фридайвингом и сразу же завоевала два титула на Чемпионате мира 2025 года. Фридайвинг — это не праздное плавание в бассейне или открытом водоеме. Этот вид спорта требует серьезной подготовки, принципы которой отличаются от привычных. Корреспондент NGS.RU поговорил с рекордсменкой и чемпионкой мира о возрасте в мире фридайвинга, потере сознания от гипоксии и карьере на железной дороге, от которой она отказалась.

Фридайвинг — вид плавания, при котором человек погружается под воду без использования акваланга или других аппаратов, позволяющих дышать, полагаясь исключительно на задержку дыхания (апноэ).

Фридайвинг по-сибирски

В своих чемпионских дисциплинах Лидия начала выступать только два года назад Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Новосибирская спортсменка Лидия Стадник — пятикратная чемпионка мира и обладательница двух мировых рекордов по фридайвингу, подводному плаванию с задержкой дыхания. В июне на главном мировом турнире в Сербии она завоевала сразу три титула в разных дистанция. Конкуренцию ей составляли более 250 соперников из 34 стран. А в прошлом году, на своем первом чемпионате мира, она дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Фридайвинг — это подводное плавание с задержкой дыхания: на скорость, расстояние или время пребывания под водой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Фридайвинг или апноэ кажется экзотическим для сибирских широт видом спорта. Но только на первый взгляд. Вокруг соревнований нет большого ажиотажа, а спортсмены, выступающие в подводных дисциплинах, не мелькают на экранах, не раздают интервью и не становятся героями громких скандалов. При этом сибирячка сегодня является сильнейшей спортсменкой в мировом рейтинге.

«В спорт я пришла в семь лет. Родители отдали учиться плавать в бассейн возле дома, это затянуло, — рассказала Лидия Стадник. — Я „доплыла“ до мастера спорта, а потом перешла в подводный спорт, в дисциплину „плавание в ластах“. С 2013 по 2024 год я выступала сначала в составе юношеской сборной, а потом перешла во взрослую. А уже непосредственно во фридайвинге я очутилась два года назад».

Лидия — единственная спортсменка в семье: и бабушка с дедушкой, и родители — врачи. Титулы и рекорды она «оформила» буквально за пару лет.

Лидия Стадник: «Когда ты находишься под водой и организм начинает требовать воздух, важно сохранять спокойствие и продолжать работать» Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

На соревнованиях перед спортсменами стоит задача проплыть под водой на одном вдохе либо как можно дальше, без учета времени, либо как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию. Основные отрезки — 50 м, но Лидия говорит, что многие на одном вдохе проплывают и 100 м. После этого можно вынырнуть, «продышаться» и продолжать. Проплыл 50 или 100 м — вынырнул, подышал. Причем время, проведенное над водой во время передышки, никак не регламентируется — в зачет идут секунды или метры, проведенные под водой.

Казалось бы, все просто: бассейн, безопасные условия, время на передышки. Но цена ошибки во фридайвинге может быть гораздо выше, чем в большинстве других видов спорта.

«Каждые соревнования случаются блэкауты. Блэкаут — это потеря сознания от гипоксии. То есть каждое соревнование кто-то получает блэкаут, это классика. У нас есть спасатели, при прохождении дистанции они нас страхуют», — рассказала о рисках спортсменка.

Разум важнее тела

Галина Пенькова — одна из наставников новосибирской чемпионки Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

В команде ныряльщицы два наставника, которые готовят ее к соревнованиям. Тренер Галина Пенькова ведет свою подопечную уже четыре года. Говорит, Лидия очень целеустремленная: иногда ставит такие цели, что даже тренеры пытаются ее отговорить.

«Работа сложная, серьезная, я порой даже не знаю, как она это выполняет. Я знаю, как ее подготовить, а как она это делает — это ее секрет, — признала Галина Пенькова. — И физика здесь очень важна, и дыхание. Ну и способности к этому, желание и способности должны быть. Мы рассчитывали на рекорд на чемпионате мира, но уже из Сербии нам Лида позвонила, сообщила, что она приболела. Мы вообще хотели сняться с третьей дистанции, но это ее решение, она взрослый человек. И всё получилось».

Во время подготовки к турниру Лидия тренируется шесть раз в неделю, иногда дважды в день Источник: Лидия Стадник В 2025 году первый же в карьере чемпионат мира принес Лидии сразу два титула Источник: Лидия Стадник

По словам спортсменки, настрой и ясный разум во фридайвинге важны, возможно, даже больше, чем в других видах спорта. Тут нет запредельной физической нагрузки на мышцы, но вот сохранить спокойствие, когда мозг начинает паниковать от нехватки кислорода, перед глазами плывут темные круги, а ты понимаешь, что нужно продолжать, — это определенный уровень мастерства.

Опять же безрассудство может привести к последствиям. В результате кислородного голодания в считаные минут урон получают разные органы.

«Фридайвинг — это спорт, где очень многое зависит от психики. Когда ты находишься под водой и организм начинает требовать воздух, важно сохранять спокойствие и продолжать работать. Именно поэтому в наш спорт редко приходят совсем юные спортсмены — здесь нужны уже сформированная психика и осознанный подход. Допуск спортсменов начинается с 18 лет», — объяснила Лидия.

Из бассейна на железную дорогу

Главное — ясный разум, чтобы под водой не возникало паники Источник: Лидия Стадник

За рекордами и медалями стоит огромный объем работы. Лидия тренируется пять–шесть раз в неделю, а перед важными стартами количество тренировок удваивается.

«Помимо воды есть тренировки в зале: сначала аэробная работа, потом силовая, скоростная. А непосредственно гипоксические тренировки, когда организм работает в условиях нехватки кислорода, проводятся два–три раза в неделю. Каждый день нырять нельзя — организму нужно восстанавливаться», — подчеркнула спортсменка.

Отдыхать Лидия Стадник предпочитает совсем не активно. Говорит, в отпусках любит просто гулять, ездить в санаторий или в другие города. Ей, например, нравится бывать в Санкт-Петербурге. Фридайвинг сегодня — это ее работа, хотя несколько лет назад Лидия уходила из спорта.

«Я пыталась сменить работу в 2022 году, думала, что завершу свою спортивную карьеру. Я тогда окончила СГУПС, у меня экономическая специальность, год работала финансистом на железной дороге. И потом просто вернулась в спорт, когда поняла, что в принципе где-то еще чего-то не достигла. Были какие-то моменты, которые не устраивали меня в спортивной карьере. Но я поняла, что пока есть силы физические, то лучше оставаться в спорте», — призналась ныряльщица.

Возраст — это плюс

Лидия пробовала уйти из спорта, но через год вернулась под воду Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Лидии 28 лет, для многих профессиональных спортсменов это уже «предпенсионный» возраст. Но только не для тех, кто занимается фридайвингом. В этом виде спорта, говорит новосибирская фридайверша, пик формы приходится не на молодость, а возраст часто становится преимуществом.

«У нас есть категория „мастерс“ для спортсменов старше 50 лет. Самому возрастному члену сборной России сейчас 77 лет. Многие чемпионы мира выступают после 40 и даже после 50 лет. Здесь опыт и умение контролировать себя порой важнее молодости», — подчеркнула Лидия.

Спортсменка сейчас находится на пике карьеры. Ей уже принадлежат мировые рекорды в двух дисциплинах скоростного апноэ, а также все национальные рекорды в своем виде программы. Но одна цель по-прежнему остается не достигнутой.

«Хотелось бы установить мировой рекорд на дистанции 8 по 50 метров — это единственный рекорд, который пока мне не принадлежит. На Кубке России я приблизилась к нему максимально близко, не хватило всего восьми сотых секунды. Конечно, хочется однажды забрать и его», — говорит чемпионка.

Сегодня Лидия Стадник — номер один в мировом рейтинге фридайвинга Источник: Лидия Стадник

Вершиной карьеры для фридайверов является чемпионат мира. Это не олимпийский вид спорта, поэтому на главном мировом соревновании фридайверы не выступают, но в прошлом году в программу Всемирных игр — некого аналога Олимпиады — фридайвинг включили ограниченным списком дисциплин.

«Первый раз фридайвинг был представлен на Всемирных играх в 2025 году, — говорит Лидия. — Но там были всего лишь две дистанции из динамического апноэ — это ныряние без ласт брассом и ныряние в моноласте в длину. Мои скоростные дисциплины пока что не представлены. Если вдруг введут, допустим, на следующие Всемирные игры какую-то дистанцию из скоростного апноэ, то, конечно, хотелось бы выступить».