Разводы стали жестче: что сделают с общей ипотекой. Новости 2 июля

Суды стали строже подходить к разделу долгов по ипотеке при разводе Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 июля.

Врач предупредила о распространении опасного заболевания

В России оценили вероятность появления и распространения чесотки. Об этом рассуждала дерматолог Ирина Скорогудаева.

Чесотка — паразитарное кожное заболевание, вызываемое микроскопическим чесоточным клещом (Sarcoptes scabiei). Паразит проникает в верхние слои кожи, проделывает ходы и откладывает яйца, что вызывает сильный зуд и воспаление.

«Скорее всего, в Чехии просто зафиксировали очаг, который долго оставался незамеченным. Врачи могли ошибаться в диагнозах, люди лечились самостоятельно, а клещ тем временем распространялся. Когда очаг все-таки обнаружили, стало казаться, что это массовая вспышка», — сказала Скорогудаева в разговоре с «Москвой 24».

Она считает, что вспышка чесотки в России маловероятна.

Миру предрекли аномальную жару и наводнения

В июне средняя температура поверхности мирового океана установила новый рекорд, достигнув 20,98–21,0 градуса Цельсия. Это значение стало историческим максимумом и может привести к серьезным природным катастрофам и гибели морских организмов. Такие данные были предоставлены службой Copernicus, занимающейся мониторингом изменений климата.

В своем исследовании ученые отмечают, что глобальные температуры поверхности океана в текущем году превзошли предыдущие рекордные показатели, зафиксированные в 2023 и 2024 годах. Океан поглощает значительную часть избыточного тепла, возникающего из-за выбросов парниковых газов. В результате нагрева воды увеличивается испарение, что может вызвать усиление ливней, ураганов и наводнений. Кроме того, подъем уровня моря оказывает негативное влияние на подводный мир, особенно на кораллы.

По сведениям Copernicus, из-за сильного нагрева океана и Эль-Ниньо (природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально теплеют) скоро мир столкнется с жарой, которая установит новые температурные рекорды.

Новый выходной хотят ввести в стране, но не для всех

В России предложили сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем для многодетных семей. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что День семьи, любви и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей», — сказал он в интервью ТАСС.

Гриб также предложил региональным властям и работодателям рассмотреть возможность введения такого выходного дня для семей с детьми. Он отметил, что родители смогут посвятить этот день семье и участию в праздничных мероприятиях.

В Совфеде поставили условия для молодежи

Молодежью следует считать граждан до 35 лет. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти». Однако она подчеркнула, что к этому возрасту необходимо успеть создать семью, родить как минимум троих детей и достичь профессиональных успехов.

«Это дискуссионная тема… Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — сказала она.

По словам Матвиенко, люди, которые в молодости ставят карьеру на первое место, а семью откладывают на потом, впоследствии могут сожалеть об этом. Они испытывают одиночество и чувствуют себя несчастными.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что каждый человек сам решает, до какого возраста он хочет считаться молодым. Если это необходимо, власти готовы изменить законодательство, но для этого потребуется провести масштабный социологический опрос.

Новый налоговый вычет введут в стране

С 1 сентября граждане России смогут оформить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Такая информация поступила из Министерства финансов РФ.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что нововведение сможет повысить интерес россиян к долгосрочным финансовым инструментам и будет способствовать формированию накоплений. Размер возврата будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и ставки налога на доходы физических лиц.

Кроме того, с 1 сентября расширятся возможности для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Предельная сумма, с которой можно будет получить вычет, увеличится с 400 до 500 тысяч рублей. Для получения более подробной информации о правилах и размерах вычета рекомендуется обратиться в Федеральную налоговую службу.

Центробанк выведет из оборота Visa и Mastercard и запустит цифровой рубль

Банк России планирует постепенное выведение карт Visa и Mastercard из оборота, однако точные сроки не определены. Параллельно с этим Центральный банк активно готовится к внедрению цифрового рубля, о чем сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

Набиуллина отметила, что Visa и Mastercard уже сейчас постепенно заменяются экономическими методами, но конкретные сроки не устанавливаются. Она также пояснила, что функционал этих карт аналогичен картам «Мир», что позволяет проводить замену плавно, без значительных неудобств для пользователей.

Выпущенные в России карты Visa и Mastercard не принимаются за границей, а также многие банки сокращают кешбэк и другие привилегии по этим картам.

Вместе с этим с 1 сентября ЦБ начнет массовое использование цифрового рубля. К этому моменту системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться к новой системе.

Также регулятор обсуждает с банками пилотные проекты по созданию кошельков для цифрового рубля не только на балансе ЦБ, но и на счетах самих кредитных организаций. Набиуллина подчеркнула, что перед внедрением цифрового рубля была проведена значительная работа, но проект всё еще находится в стадии разработки.

«Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобным, и, конечно, всё время находимся в дискуссиях, какой функционал развивать», — пояснила глава ЦБ.

Беспилотники атаковали российское посольство в Швеции

По территории посольства России в Швеции ударили дроны. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В дипмиссии расценили нападение как попытку запугать сотрудников. Там считают, что подобные инциденты в Стокгольме стали систематическими. По словам дипломатов, шведские правоохранительные органы фиксируют происшествия формально, а расследования не дают результатов.

«В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», — заключили в посольстве.

Цены на отдых в Турции продолжают расти, а в ОАЭ — падать

Отпуск в Турции становится дороже. Цены растут быстрее уровня инфляции, из-за этого всё больше иностранных путешественников сокращают продолжительность поездок или выбирают другие направления.

Об этом заявил представитель туристического сектора региона Алании Аслан Мустафа Кылдонер. По его словам, одной из причин стала высокая внутренняя инфляция в стране.

«Стоимость туристических пакетов в Турции растет значительно быстрее инфляции в Европе и России, поэтому иностранные туристы либо сокращают продолжительность отдыха, либо выбирают более дешевые направления», — рассказал Кылдонер в разговоре с «Финансы Mail».

По его информации, гостиничный бизнес в стране сейчас испытывает серьезное давление из-за роста расходов при стабильном курсе иностранной валюты. Также есть проблемы с активным строительством дорогих отелей без достаточного анализа спроса и снижение конкурентоспособности Турции по сравнению с другими средиземноморскими курортами, хотя Россия по-прежнему остается крупнейшим зарубежным туристическим рынком страны.

У российских туристов есть возможность выбирать, где провести свой отпуск. Если Турция обходится слишком дорого, то в этом году можно отдохнуть в ОАЭ со скидкой до 40%, сообщает АТОР.

В некоторых гостиницах дисконт достигает 65%, также действует бесплатное размещение детей. Стоимость проживания стала ниже, чем летом 2025 года. Туроператоры, на которых ссылаются в ассоциации, фиксируют, что путешественники уже бронируют туры на ближайшие месяцы и начало осени.

Танзания запустила прямые рейсы в Россию

Сегодня Танзания запустила прямые рейсы в Россию. Перелеты осуществляет авиакомпания Air Tanzania, передает АТОР. Первый самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту находились 123 пассажира, сообщили в Минтрансе.

Теперь Air Tanzania будет выполнять до трех полетов в неделю по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар на самолетах Boeing 787 Dreamliner.

С Эвереста спустят тело загадочно погибшего альпиниста

На протяжении почти трех десятилетий на склонах Эвереста находилось тело альпиниста, известного как Зеленые Ботинки. Его личность оставалась неизвестной долгое время.

Недавно благодаря ДНК-тесту удалось установить, кому принадлежит это тело. Им оказался 47-летний Дордже Моруп из Индии. Яркие зеленые сапоги, которые он носил, привлекали внимание всех, кто стремился покорить самую высокую точку планеты. Вмерзший в снег труп служил своеобразным маяком для альпинистов, пытающихся достичь вершины.

Дордже Моруп был участником экспедиции 1996 года. Вместе с товарищами он пытался подняться на Эверест по северному маршруту. В «зоне смерти» — на высоте более 8000 метров — их настигла метель. Трое из шестерых членов группы решили вернуться, но Моруп и еще двое альпинистов продолжили восхождение. В итоге они погибли. Всего в тот год не вернулись к подножию восемь альпинистов.

Тела участников экспедиции, включая Дордже Морупа, долгое время оставались на Эвересте, сохраненные холодом и снегом. Теперь индо-тибетская пограничная полиция готовится к сложной операции по извлечению тела с тибетской стороны. Для этого потребуются усилия опытных шерпов и разрешение китайских властей. После того как тело будет перевезено в Катманду, а затем в Индию, планируется похоронить Дордже Морупа на родине.

Подход к разводам ужесточили

Суды стали строже подходить к разделу долгов по ипотеке при разводе и чаще учитывают неравные финансовые вложения супругов. Об этом заявила юрист Елена Гринь.

«Суды строже подходят к доказыванию личного или совместного характера имущества с точки зрения источника средств, даты приобретения, чаще учитывают неравные вложения и компенсации, внимательнее делят не только активы, но и долги по ипотеке и кредиты», — сказала юрист.

Глобальных изменений в законодательстве о разделе имущества бывших супругов пока не предвидится. Но юрист рекомендует обратить внимание на то, что периодически законодатели обсуждают точечные инициативы.

«Чаще речь идет об уточнении правил по совместным долгам, ипотеке и средствам господдержки, цифровым активам и разделу имущественных прав», — пояснила она в разговоре с РИА Новости.

Например, сейчас долг по ипотеке делится между супругами в тех же долях, что и сама квартира, уточнила член Союза юристов-блогеров Галина Земскова. Если квартиру поделили 50 на 50, значит, и остаток кредита каждый должен платить пополам.