«С приличным бэкграундом»: звезда «Ранеток» Аня Руднева показала отца своего третьего ребенка

Анна Руднева назвала новые отношения «самой необычной историей любви» Источник: antonino_chipalino / rudneva_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Экс‑солистка «Ранеток» Анна Руднева эффектно раскрыла одну из тайн личной жизни. Она опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых показала нового возлюбленного, и рассказала, что его зовут Илья. От мужчины она сейчас ждет ребенка.

— Я верю, что любовь спасет этот мир. Как вы уже поняли, я не самый большой фанат делиться личной жизнью в моменте, но очень хотелось показать вам нас всех, таких красивых, — призналась певица в своих соцсетях.

Анна Руднева снялась в полуобнаженной фотосессии во время беременности Источник: rudneva_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Детали знакомства с любимым Руднева опустила, но поделилась тем, что сошлись они «волей случая».

— Как‑то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Чем больше мы были рядом друг с другом, тем больше становилось понятно, что мы очень нужны друг другу. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэкграундом. Наверное, за все мои 36 лет это самая удивительная история любви, — откровенничала певица.

Для семейной съемки Руднева выбрала минимализм: естественный макияж и лаконичный образ, где главным акцентом стала накидка из белых перьев — она деликатно прикрывает плечи и грудь, добавляя кадру легкую театральность без лишней откровенности.

Анна Руднева раскрыла личность нового возлюбленного Источник: rudneva_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)