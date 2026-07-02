«С приличным бэкграундом»: звезда «Ранеток» Аня Руднева показала отца своего третьего ребенка

Экс‑солистка «Ранеток» Анна Руднева эффектно раскрыла одну из тайн личной жизни. Она опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых показала нового возлюбленного, и рассказала, что его зовут Илья. От мужчины она сейчас ждет ребенка.
— Я верю, что любовь спасет этот мир. Как вы уже поняли, я не самый большой фанат делиться личной жизнью в моменте, но очень хотелось показать вам нас всех, таких красивых, — призналась певица в своих соцсетях.
Детали знакомства с любимым Руднева опустила, но поделилась тем, что сошлись они «волей случая».
— Как‑то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Чем больше мы были рядом друг с другом, тем больше становилось понятно, что мы очень нужны друг другу. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэкграундом. Наверное, за все мои 36 лет это самая удивительная история любви, — откровенничала певица.
Для семейной съемки Руднева выбрала минимализм: естественный макияж и лаконичный образ, где главным акцентом стала накидка из белых перьев — она деликатно прикрывает плечи и грудь, добавляя кадру легкую театральность без лишней откровенности.
У Анны Рудневой уже было два официальных брака. Первым ее мужем стал Павел Сердюк. Они поженились в 2012 году, в том же году у пары родилась дочь, но отношения закончились через пару лет. Вторым мужем девушки был Дмитрий Белин. Они поженились в 2015 году, а развелись в 2023-м. В браке родился сын.