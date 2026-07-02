На водохранилище в Ярославской области появились черные волны. Видео

На Рыбинском водохранилище появилась черная вода Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На Рыбинском водохранилище в Ярославской области заметили черную воду вблизи берега в районе деревни Волково. 28 июня на пляже удалось снять на видео черные частички. Вода частично окрасилась и приобрела маслянистый блеск.

Как объяснил в беседе с 76.RU директор Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук — член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Александр Крылов, по фото и видео установить природу появления черных частиц невозможно. Однако такое явление могло образоваться либо из-за остатков сажи после пожара на хранилище топлива, либо из-за торфа.

«По съемке сложно сказать, что это такое: может быть, действительно, сажа, может быть и торф, что тоже бывает. Отрицательный эффект зависит от размера частиц, которые могут забивать фильтрационный аппарат гидробионтов, хотя в зоне открытой литоральной зоны они не слишком представлены. Кроме этого, большую роль играют условия, которые способствуют активному разбавлению, кислородный режим при этом не нарушен. Однако, повторюсь, все это чисто умозрительные заключения», — прокомментировал Александр Крылов.

На Рыбинском море появились черные волны Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В прибрежной зоне волны оставляют после себя черные крупицы.

«Такая черная картинка может наблюдаться и в районе торфяных островов. Сейчас мог быть шторм, оторвало откуда-то торфяной остров, размыло его. Может быть, и связано с сажей. Мы все наблюдали эту сажу, в том числе она могла попасть в воду. Может быть, и торф, и черный дождь», — подчеркнул профессор.

Эксперт обратил внимание, это не тот случай, когда последствия черного дождя кардинально отразились на состоянии моря. Все потому что водохранилище — открытый водоем.

«В замкнутом, малом водоеме, в пруду в каком-нибудь, это могло вызвать токсический эффект. А в таком большом водоеме, где еще и такой водообмен… В мелководье, где идет активное перемешивание, ожидать каких-то отрицательных последствий сложно. Тем более, в таких условиях биота не слишком развита, потому что там песок, он всегда перемалывается, в том числе и живые организмы», — добавил Александр Крылов.

Биота — исторически сложившаяся совокупность разных видов живых организмов в одной области обитания.

В ярославском Министерстве лесного хозяйства и природопользования на запрос 76.RU сообщили, что экологический надзор за Рыбинским водохранилищем осуществляют Росводресурсы.

Ранее токсиколог, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко объяснял, что выпавшая сажа не несет опасности для здоровья людей, животных и урожая, в том числе лесных ягод и грибов.

14 июня 2026 года в Ярославской области прошел черный дождь. О последствиях непогоды сообщили жители четырех округов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, осадки выпали на фоне пожара на хранилище топлива. По его словам, возгорание началось из-за попадания БПЛА.

После ЧП власти сообщили, что в регионе будут изучать воду и воздух. Предварительные проверки не выявили превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ.