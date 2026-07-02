«Начал преследовать у дома»: как педофил-рецидивист средь бела дня увел на кладбище и убил школьницу

Следы девочки оборвались на местном кладбище Источник: Мария Романова / Городские медиа

За Кировским районом в столице Кузбасса давно закрепилась дурная слава, и события минувших выходных вновь заставили о ней вспомнить. Жертвой расправы на старом кладбище стала школьница. Педофил, ранее судимый за аналогичные преступления, надругался над ребенком и попытался сжечь тело, чтобы скрыть следы. Не получилось: его поймали в тот же день.

Редакция NGS42.RU нашла дом извращенца, где он жил месяц после выхода из колонии, пообщалась с друзьями и матерью жертвы, а также получила кадры вывоза тела, видеть которые никогда не хотелось бы.

«Странное от него ощущение»

Поселок Боровой находится в отдаленной части города, где среди зарослей кустарников и деревьев скрываются дома частного сектора. Именно здесь скрывался Андрей Мочалин — так зовут того, кого обвиняют в убийстве и изнасиловании девочки.

Дом стоит на отшибе Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU Мочалина задержали примерно в обед — в это время жители увидели полицейские машины у его жилья Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Назвать это место жутким — не сказать ничего. Кажется, что это идеальная декорация для фильма про маньяка. Тихий узкий проулок на отшибе, некоторые дома давно исчезли в зарослях, судя по участкам, их жильцы ведут маргинальный образ жизни. Не район, а настоящее гетто.

Двор, где жил убийца, тоже сильно запущен, с виду он вовсе кажется заброшенным. Сгнившие и поросшие мхом крыши пристроек рухнули под натиском старости. Огород — кусок земли, где трава и сорняки вымахали в человеческий рост. Потемневший от сырости деревянный забор зияет дырами, поломанная калитка клонится к земле. Возле стенки прислонилась разбитая белая рама с потрескавшейся краской.

Но признаки жизни тут есть: на перетянутых между руинами и домом веревках сохнет постельное белье, по земле раскиданы вещи, пакеты и миски. Из кустов тут и там появляются собаки, принюхиваются и лают на незнакомого им человека. Несмотря на жуткий антураж, выясняется, что здесь проживает женщина.

О том, что жизнь здесь продолжается, красноречиво говорит даже домашний квас в трехлитровой стеклянной банке Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Местные рассказали, что у хозяйки дома две взрослые дочери, которые живут отдельно, поэтому она долгое время была одна. С недавних пор компанию ей составлял, как выясняется, Мочалин.

Лай собак у калитки прерывают звуки мотора. К обветшалому дому подъезжает легковушка. Из нее выходит та самая женщина. С поникшим выражением лица и печальными глазами она выбирается из авто и идет к дому. Слыша мое предложение поговорить, она машет рукой, кричит на собак, чтобы те замолчали, молниеносно преодолевает путь до забора и скрывается за скрипучей дверью.

Вслед из машины выходит оперативник в гражданской одежде и с пистолетом в кобуре на поясе. Он тоже устремляется в дом. Возвращается на улицу мужчина минут через пять. Словно не замечая меня, садится в машину и только после этого опускает окно для беседы.

— Я вас настоятельно прошу уехать и не беспокоить женщину. Она больна, у нее давление, ей плохо, — говорит мужчина. Но на вопрос, как она связана с тем, кого тут задержали, не отвечает и уезжает.

В поселке низкорослый полноватый лысеющий мужчина из этого дома, по словам местных, начал попадаться на глаза около месяца назад. Как выяснилось позже, сюда он приехал из колонии, где отбыл 20-летний срок.

По улицам в этом районе днем и вечером гуляет множество детей Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Соседей он избегал, откуда родом и где работает, оставалось загадкой для жителей, что изредка видели его, бредущего в сторону пивнушки в центре поселка.

— Да, вроде он, появился у нас с месяц назад. Сказал, что не местный, осваивается пока. Такой разговорчивый, всё пытался разузнать, как и где живу . Но, если честно, я еще тогда общаться с ним не хотела, странное ощущение от него, — вспоминает продавец пивного магазина.

Все без исключения жители впадают в ступор, когда осознают, с кем бок о бок жили последнее время. Сначала даже не верят, что он тот самый человек, о котором они весь день читали в интернете.

— У нас? Убийца девочки? Господи боже мой, — охают жительницы у магазина.

— Уйдет по контракту и освободится снова. Ходить по улицам страшно, — возмущается продавец продуктового ларька.

— Да не берут таких туда, ему пожизненное дадут, и будет за наши деньги сидеть, — злится женщина постарше.

Знал, что делает

Андрей Мочалин — далеко не первый фигурант подобных уголовных дел, который после отбытия наказания мог стать лишь осторожнее и опаснее. Рецидивист четко знал, как уничтожить ДНК, потому что пытался это сделать. Однако он не учел развитие современных технологий экспертизы, для которых остаться невидимым практически невозможно.

Как удалось выяснить NGS42.RU, Мочалин — уроженец Кузбасса, за спиной которого сразу три тяжких статьи: убийство, грабеж и изнасилование ребенка. В колонии он оказался в 2000-х, а теперь ему светит пожизненное.

Еще несколько лет назад российское законодательство не предусматривало максимальных сроков для педофилов-рецидивистов. Как это, к сожалению, часто бывает, поводом ужесточить политику стала резонансная трагедия.

Задержанный Мочалин в зале суда Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Источник: Максим Серков / NGS42.RU Убийство и изнасилование двух 10-летних девочек произошло в Киселевске в 2021 году. После трагедии законодательство ужесточили, сделав пожизненный срок единственно возможным наказанием для педофилов-рецидивистов. Убийца и насильник киселевских девочек получил пожизненное.

«Не верю, что это она»

Как именно вычислили мужчину, доподлинно неизвестно. По словам местных жителей, силовики изымали записи с камер наблюдения, на одной из которых заметили Мочалина. Что он делал в соседнем районе вблизи кладбища на расстоянии почти 10 км от места жительства, выясняется. Нам удалось составить примерную хронологию события до того, как была убита девочка.

Накануне исчезновения Ангелина (имя изменено. — Прим. ред.) гуляла с компанией друзей. Ребята, как и всегда, собрались на «Холмах» за речкой — крайне популярное место у подростков Кировского. С одной стороны — поля, где катаются на эндуро, с другой — старое кладбище, где на следующий день и оборвалась жизнь девочки.

После убийства многие подростки приезжают на место и рассматривают, как теперь на кладбище работают следователи Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Утром 25 июня она вышла из дома на прогулку — мама ее увидела и поговорила с ней, как оказалось, в последний раз.

— Представляете, ребенок вышел и исчез средь бела дня, на глазах всех, — рассказывает нам худенькая женщина со светлыми волосами и потерянным взглядом, стоя у калитки дома.

Как предполагают друзья девочки, она направилась к привычной локации, что всего в 20 минутах ходьбы. О конкретной встрече с кем-либо школьница не договаривалась, просто шла к ребятам. Убийца, по их словам, начал преследовать ее еще в нескольких десятках метров от дома. Не понимают подростки одного: как он увел их подругу на кладбище незаметно от всех.

Источник: редакция NGS42.RU

Именно на этой собачьей площадке установлены камеры видеонаблюдения, которые, предположительно, и зафиксировали предполагаемого убийцу Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Когда девочка перестала отвечать на звонки, жители начали самостоятельные поиски. Родители вышли на улицы вечером того же дня, а сами школьники помогали чем могли, в том числе рассылая сообщения в соцсетях. Все надеялись, что с ребенком ничего не случилось, ведь Ангелину в поселке знали только с хорошей стороны.

— Она добрая, отзывчивая такая. С характером, конечно, но никогда плохого от нее не слышала, — отмечает одна из подруг.

Несколько дней поиска не дали результата, местных встревожили слухи о маньяке, который ездит на белом фургоне с черными полосками. В Сети панику начали разворачивать и из-за фейка о второй пропавшей без вести девочке в районе.

Но вскоре новости потрясли весь регион и докатились далеко за его пределы. Вечером 27 июня к кладбищу приехали кинологи с собаками, с помощью которых, по словам очевидцев, среди высокой травы и нашли изувеченное тело.

Источник: редакция NGS42.RU

— Не надо мне никаких соболезнований. Поиски продолжаются. Это может быть совсем не она, мне никто не звонил, что это она, — твердо говорит мама. Женщина стоит у скромного ухоженного домика и просит журналистов и друзей дочери не сдаваться, ходить и осматривать всё вокруг.

Машины силовиков у места трагедии Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU