«Как будто орудовали гигантские черви»: ярославцы возмутились состоянием центрального парка

Парк 1000-летия Ярославля перекопали Источник: Читательница 76.RU

Горожане удивились состоянию Парка 1000-летия в Ярославле. Зона отдыха на Которосльной набережной оказалась перекопана.

«Были очень удивлены состоянием парка! Все зеленые газоны перекопаны, навалены кучи земли и песка, как будто тут орудовали гигантские черви! Скорее всего, здесь идут ремонтные работы, что-то уже закопали, но на месте прекрасного зеленого газона теперь грязный песок» — поделилась читательница 76.RU.

Раскопки связаны с работами по обустройству освещения и видеонаблюдения в парке. Ещё 20 мая 2026 года МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» заключила контракт по обустройству общественной территории с ООО «Промышленный Альянс» на сумму 20 миллионов 536 тысяч 130 рублей.

В парке идут ремонтные работы Источник: Читательница 76.RU Поэтому он выглядит сейчас так Источник: Читательница 76.RU

Подрядчику необходимо провести системы охранного телевидения, аудиотрансляции и беспроводного доступа к сети Wi-Fi. А также обновить освещение. Срок сдачи работ — 18 декабря 2026 года.

На данный момент выполнен первый этап электромонтажных работ на сумму 4 миллиона 405 тысяч 362 рубля.