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Город «Как будто орудовали гигантские черви»: ярославцы возмутились состоянием центрального парка

«Как будто орудовали гигантские черви»: ярославцы возмутились состоянием центрального парка

А это — благоустройство

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Парк 1000-летия Ярославля перекопали | Источник: Читательница 76.RUПарк 1000-летия Ярославля перекопали | Источник: Читательница 76.RU

Парк 1000-летия Ярославля перекопали

Источник:

Читательница 76.RU

Горожане удивились состоянию Парка 1000-летия в Ярославле. Зона отдыха на Которосльной набережной оказалась перекопана.

«Были очень удивлены состоянием парка! Все зеленые газоны перекопаны, навалены кучи земли и песка, как будто тут орудовали гигантские черви! Скорее всего, здесь идут ремонтные работы, что-то уже закопали, но на месте прекрасного зеленого газона теперь грязный песок» — поделилась читательница 76.RU.

Раскопки связаны с работами по обустройству освещения и видеонаблюдения в парке. Ещё 20 мая 2026 года МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» заключила контракт по обустройству общественной территории с ООО «Промышленный Альянс» на сумму 20 миллионов 536 тысяч 130 рублей.

В парке идут ремонтные работы | Источник: Читательница 76.RU В парке идут ремонтные работы | Источник: Читательница 76.RU

В парке идут ремонтные работы

Источник:

Читательница 76.RU

Поэтому он выглядит сейчас так | Источник: Читательница 76.RU Поэтому он выглядит сейчас так | Источник: Читательница 76.RU

Поэтому он выглядит сейчас так

Источник:

Читательница 76.RU

Подрядчику необходимо провести системы охранного телевидения, аудиотрансляции и беспроводного доступа к сети Wi-Fi. А также обновить освещение. Срок сдачи работ — 18 декабря 2026 года.

На данный момент выполнен первый этап электромонтажных работ на сумму 4 миллиона 405 тысяч 362 рубля.

Напомним, что в парке Тысячелетия в этом году пройдет главный гастрономический фестиваль лета «Пир на Волге» (6+) — с 22 по 23 августа. Его перенесли со Стрелки, на которой идет ремонт.

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Дарья ШароваДарья Шарова
Дарья Шарова
практикант
Благоустройство Парк Ярославль Видеонаблюдение
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Комментарии
45
Гость
49 минут
Да радуйтесь, что не плитку дешевую кладут, которая через год лопнет, а нормальные инженерные сети прячут. Фундамент на десятилетия закладывают
Гость
49 минут
Мужики работают с утра до вечера без выходных, техника гудит. Видно же, что процесс кипит, а не деньги попилили и исчезли
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Гость
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