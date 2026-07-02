Под Ярославлем возведут новый путепровод: где пройдут работы

Под Ярославлем начали возводить новый путепровод. Стройка началась на костромской дороге в районе 2-й Транспортной улицы во Фрунзенском районе. Данный участок относится к автодороге «Золотое кольцо».
«Дорогу расширят с двух до четырех полос. Завершить работы планируется в конце 2028 года. После строительства пропускная способность трассы значительно увеличится, а время в пути между городами сократится», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев 2 июля.
Стоимость работ — 2 млрд 595 млн рублей. Контракт еще в августе 2025 года выиграл крупный ярославский подрядчик АО «Группа компаний „ЕКС“».
Чем известна группа компаний «ЕКС»
Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. До 2017 года фирма была зарегистрирована в Москве, а после сменила прописку на ярославскую. Юридический адрес: Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63, пом. 1-6, 8, 9.
С 2016 года компанией руководит Алексей Власов, который также имеет акции в строительных фирмах в Москве и Санкт-Петербурге.
«ЕКС» является одной из крупнейших строительных компаний в стране. Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в Москве она известна по работам в мавзолее, храме Христа Спасителя, корпусе Боткинской больницы, теннисном центре «Спартак», на спортивной арене «Дружба» в «Лужниках».
В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей, строила новый корпус онкологической больницы и восьмиэтажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе, реконструировала мост через Волгу в Рыбинске.
Ранее сообщалось, что по документации подрядчик должен разработать проект до 5 ноября 2027-го, а само строительство нужно завершить до 10 ноября 2028 года.
Ярославцы жаловались на пробки у железнодорожного переезда в этом районе. В «Ярдорслужбе» объясняли, что дорогу удастся разгрузить благодаря новому путепроводу.