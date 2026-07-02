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Дороги и транспорт Под Ярославлем возведут новый путепровод: где пройдут работы

Под Ярославлем возведут новый путепровод: где пройдут работы

Жители не раз жаловались на пробки из-за большегрузов на этом участке

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Под Ярославлем начали возводить новый путепровод | Источник: правительство Ярославской области Под Ярославлем начали возводить новый путепровод | Источник: правительство Ярославской области

Под Ярославлем начали возводить новый путепровод

Источник:

правительство Ярославской области

Под Ярославлем начали возводить новый путепровод. Стройка началась на костромской дороге в районе 2-й Транспортной улицы во Фрунзенском районе. Данный участок относится к автодороге «Золотое кольцо».

«Дорогу расширят с двух до четырех полос. Завершить работы планируется в конце 2028 года. После строительства пропускная способность трассы значительно увеличится, а время в пути между городами сократится», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев 2 июля.

Стоимость работ — 2 млрд 595 млн рублей. Контракт еще в августе 2025 года выиграл крупный ярославский подрядчик АО «Группа компаний „ЕКС“».

Чем известна группа компаний «ЕКС»

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. До 2017 года фирма была зарегистрирована в Москве, а после сменила прописку на ярославскую. Юридический адрес: Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63, пом. 1-6, 8, 9.

С 2016 года компанией руководит Алексей Власов, который также имеет акции в строительных фирмах в Москве и Санкт-Петербурге.

«ЕКС» является одной из крупнейших строительных компаний в стране. Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в Москве она известна по работам в мавзолее, храме Христа Спасителя, корпусе Боткинской больницы, теннисном центре «Спартак», на спортивной арене «Дружба» в «Лужниках».

В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей, строила новый корпус онкологической больницы и восьмиэтажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе, реконструировала мост через Волгу в Рыбинске.

В Ярославле построят новый путепровод по костромской дороге | Источник: правительство Ярославской области В Ярославле построят новый путепровод по костромской дороге | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле построят новый путепровод по костромской дороге

Источник:

правительство Ярославской области

Он появится в районе 2-й Транспортной улицы | Источник: Яндекс. КартыОн появится в районе 2-й Транспортной улицы | Источник: Яндекс. Карты

Он появится в районе 2-й Транспортной улицы

Источник:

Яндекс. Карты

Ранее сообщалось, что по документации подрядчик должен разработать проект до 5 ноября 2027-го, а само строительство нужно завершить до 10 ноября 2028 года.

Ярославцы жаловались на пробки у железнодорожного переезда в этом районе. В «Ярдорслужбе» объясняли, что дорогу удастся разгрузить благодаря новому путепроводу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ГК ЕКС Путепровод Строительство
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Комментарии
13
Гость
36 минут
Хорошая новость под вечер четверга. Хоть какой-то позитив после рабочего дня
Гость
37 минут
Правильно Михаил Яковлевич делает, что транспортную сеть тянет. Без дорог никакого развития региона не будет
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Гость
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