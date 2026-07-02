Под Ярославлем возведут новый путепровод: где пройдут работы

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. До 2017 года фирма была зарегистрирована в Москве, а после сменила прописку на ярославскую. Юридический адрес: Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63, пом. 1-6, 8, 9.

С 2016 года компанией руководит Алексей Власов, который также имеет акции в строительных фирмах в Москве и Санкт-Петербурге.

«ЕКС» является одной из крупнейших строительных компаний в стране. Как писали наши коллеги из MSK1.RU, в Москве она известна по работам в мавзолее, храме Христа Спасителя, корпусе Боткинской больницы, теннисном центре «Спартак», на спортивной арене «Дружба» в «Лужниках».

В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей, строила новый корпус онкологической больницы и восьмиэтажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе, реконструировала мост через Волгу в Рыбинске.