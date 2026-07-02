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Экономика Проблема «Банк не вправе снимать такие ограничения». Пара открыла совместный счет и оказалась в долгах на 10 миллиардов

«Банк не вправе снимать такие ограничения». Пара открыла совместный счет и оказалась в долгах на 10 миллиардов

Их собственные деньги при этом заморожены

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Вскоре после открытия счета отобразился вот такой долг | Источник: читатель E1.RUВскоре после открытия счета отобразился вот такой долг | Источник: читатель E1.RU

Вскоре после открытия счета отобразился вот такой долг

Источник:

читатель E1.RU

Екатеринбуржцы открыли совместный счет в банке и оказались должны 10 миллиардов рублей. Как рассказал читатель E1.RU Бахти, отрицательный баланс отобразился в мобильном приложении. При этом в счет погашения долга списали деньги, которые пара успела положить на новый счет, — около 18 тысяч рублей.

«Я попросил девушку, чтобы она открыла совместный счет в „Т-банке“, и скинул туда деньги. В приложении отобразился долг в 10 миллиардов и, самое интересное, с наших денег мы, получается, заплатили какую-то часть этого долга. Хотя деньги были на погашение кредита», — рассказал Бахти.

На горячей линии банка ответили, что долг выставлен налоговой. Хотя, по словам екатеринбуржца, никаких уведомлений его девушка не получала. Гигантский минус со счета в итоге убрали, но 18 тысяч рублей паре так и не вернули.

«По счету клиента была применена мера ограничения в соответствии с требованиями законодательства. Деньги клиента сохранены, но временно недоступны из-за технического ареста, наложенного на основании данных Федеральной налоговой службы. Банк не вправе снимать такие ограничения — это возможно только после исключения клиента из реестра ФНС. Как только информация в реестре обновится, доступ к средствам будет восстановлен автоматически. Рекомендуем клиенту обратиться в налоговый орган для уточнения статуса», — ответили E1.RU в пресс-службе «Тинькофф Банка».

Влада — девушка Бахти — обратилась за разъяснениями в налоговую. Там ответили, что долг лежит на ней за ее ИП, зарегистрированное в другом городе, которое она давно закрыла.

«Моя девушка закрыла бизнес в Омске в 2023 году, и, перед тем как закрывать ИП, она оплатила все налоги. ИП закрыли, никаких проблем не было, а через три года выставили счет на 10 миллиардов. Это абсурд!» — говорит Бахти.

При этом в личном кабинете налогоплательщика и в базе приставов на Владе нет никакой задолженности, все другие ее счета и карты активны. Девушка дважды направляла письмо в налоговую инспекцию по Омской области, но пока так и не получила никакого ответа.

Редакция E1.RU также направила запрос в ФНС. Материал будет обновлен, когда мы получим ответ.

В прошлом году в похожую ситуацию попал екатеринбуржец, который пытался оплатить парковку: ему выставили счет на 10 миллиардов рублей.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Долг Налоговая Банк ИП
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