Дроны ударили по российскому посольству в Швеции — кадры

По территории посольства России в Швеции ударили дроны. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе дипмиссии.
«Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Представители дипмиссии расценивают это нападение как попытку запугивания его сотрудников. В ведомстве отмечают, что такие инциденты в Стокгольме «приобрели систематический характер». По информации дипломатов, правоохранительные ограны страны ограничиваются формальной фиксацией происшествий, а расследования не приводят к результатам.
«В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», — заключили в посольстве.