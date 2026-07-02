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Происшествия Дроны ударили по российскому посольству в Швеции — кадры

Дроны ударили по российскому посольству в Швеции — кадры

На территорию димписсии упало два снаряда

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Один беспилотник был с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОдин беспилотник был с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Один беспилотник был с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По территории посольства России в Швеции ударили дроны. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе дипмиссии.

«Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Источник: Russian Embassy, Sweden / TelegramИсточник: Russian Embassy, Sweden / Telegram
Источник: Russian Embassy, Sweden / TelegramИсточник: Russian Embassy, Sweden / Telegram
Источник: Russian Embassy, Sweden / TelegramИсточник: Russian Embassy, Sweden / Telegram

Представители дипмиссии расценивают это нападение как попытку запугивания его сотрудников. В ведомстве отмечают, что такие инциденты в Стокгольме «приобрели систематический характер». По информации дипломатов, правоохранительные ограны страны ограничиваются формальной фиксацией происшествий, а расследования не приводят к результатам.

«В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», — заключили в посольстве.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Швеция Посольство Нападение
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Комментарии
4
Гость
5 минут
может крышу покрасить хотели но промазали с навигацией
Гость
37 минут
Такое ощущение что РФ там не любят. Почему?
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Гость
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