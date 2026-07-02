Дроны ударили по российскому посольству в Швеции — кадры

Один беспилотник был с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства (фото носит иллюстративный характер) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По территории посольства России в Швеции ударили дроны. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе дипмиссии.

«Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Представители дипмиссии расценивают это нападение как попытку запугивания его сотрудников. В ведомстве отмечают, что такие инциденты в Стокгольме «приобрели систематический характер». По информации дипломатов, правоохранительные ограны страны ограничиваются формальной фиксацией происшествий, а расследования не приводят к результатам.