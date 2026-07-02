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Криминал Устроил ей ад на земле: житель Ярославской области довел жену до суицида

Устроил ей ад на земле: житель Ярославской области довел жену до суицида

Теперь его будут судить

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Житель Ярославской области довел жену до суицида | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЖитель Ярославской области довел жену до суицида | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Житель Ярославской области довел жену до суицида

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Разница в возрасте в 12 лет не стала преградой для их брака. Не такая уж большая. На момент свадьбы ей было 27, ему — 39. Но два десятилетия совместной жизни закончились трагедией — она наложила на себя руки. А его — будут судить за то, что довел жену до самоубийства.

Эта история произошла в Тутаевском округе Ярославской области. Пара жила в деревушке Снигеревка в 14 км от областного центра. В ней всего две улицы, а расположение можно назвать относительно далеким от трассы и других поселений.

Как установит следствие: издевательства начались с 2021 года. Женщина терпела оскорбления за провинности, да и без них тоже. Муж поднимал руку, обзывал. Начал обвинять в изменах, угрожать.

Его не смущало присутствие в доме взрослых сыновей — знакомые семьи рассказали, что вместе с родителями жили 17-летний и 21-летний парни.

О проблеме знали многие

Соседи и знакомые об обстановке в семье знали, но не вмешивались. Мол, чего лезть в чужой дом. А сама женщина терпела такое отношение больше пяти лет, оставаясь рядом с супругом. Почему не ушла — вопрос, на который теперь она не сможет дать ответ.

В апреле 2026 года в семье случился очередной скандал. Мужчина кричал, угрожал убить жену, оскорблял ее. В итоге избил. Этот раз стал последним.

«В результате длительного психологического давления потерпевшая в апреле 2026 года причинила себе телесные повреждения, приведшие к смерти», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Ей на тот момент было 47 лет. Тело дома нашел вернувшийся позже 59-летний муж. Соседи шепчутся между собой о том, что она, якобы, оставила записку, в которой объяснила супругу причины своего поступка.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Супруга погибшей будут судить по ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет в колонии.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Суицид Уголовное дело Суд Муж Жена
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Комментарии
8
Гость
10 минут
Посадила бы его давно
Гость
11 минут
А сыновья куда смотрели? Или такие же как папаша-садист?
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