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Происшествия «Было жутко: много частей тел в мешках». Многодетный отец зарезал беременную жену, шестерых детей и мать — история

«Было жутко: много частей тел в мешках». Многодетный отец зарезал беременную жену, шестерых детей и мать — история

Это преступление потрясло всю Россию своей жестокостью

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Олег Белов зарезал и расчленил свою жену и шестерых детей, а после расправился и с родной матерью | Источник: СК РФ, Наталья Бурухина / NN.RUОлег Белов зарезал и расчленил свою жену и шестерых детей, а после расправился и с родной матерью | Источник: СК РФ, Наталья Бурухина / NN.RU

Олег Белов зарезал и расчленил свою жену и шестерых детей, а после расправился и с родной матерью

Источник:

СК РФ, Наталья Бурухина / NN.RU

Ровно десять лет назад в Нижнем Новгороде вынесли приговор по резонансному делу Олега Белова, зарезавшего ножом всю свою семью. Он убил и расчленил беременную жену и шестерых детей, после расправился с родной матерью и прятался в саду у тещи, где его в итоге задержали. 29 июня 2016 года суд отправил Белова за решетку — он никогда не выйдет из тюрьмы.

В годовщину судебного заседания, поставившего точку в этой громкой истории, NN.RU вспомнил, как развивались события с момента страшного преступления до поимки детоубийцы. Также мы впервые поделимся сведениями, которые узнали от сотрудника силового ведомства, прибывшего на место жуткой расправы.

Источник:

Городские медиа

«Это сделал очень жестокий человек»

Днем 4 августа 2015 года по СМИ разлетелась ужасающая новость: в Нижнем Новгороде ищут преступника, убившего беременную женщину и шестерых маленьких детей. Старшей девочке было всего семь лет, младшей — чуть больше года.

Их расчлененные тела полицейские обнаружили в квартире одного из домов на улице Верхне-Печерской. По воспоминаниям сотрудника силовых ведомств, которыми он поделился с NN.RU, всё случилось в обычной девятиэтажной панельке в спальном районе. На первом этаже дома в просторной квартире, выделенной районной администрацией, проживала многодетная семья Беловых. Обстановка в помещении была не из приятных: ремонт старый, мебели мало, всё «какое-то неухоженное».

— Я зашел в квартиру, когда специалисты заканчивали сортировать части тел по черным мешкам. Особо не заморачивались и все фрагменты складывали подряд, а уже потом, на экспертизе, распределяли по принадлежности к личностям. Я видел фрагменты кисти, детской руки. В тот день было жарко, соответственно, запах стоял тяжелый. Везде было много крови, уже подсыхающей, — вспоминает собеседник NN.RU. — Было жутко: много частей в черных мешках, ощущение такое, что в одном пакете перед тобой два, а может, и три ребенка. Не отпускало чувство, что это сделал очень жестокий человек. Убить тяжело, а уж расчленить… Тут вообще нужна большая решимость и невероятная сила.

В преступлении сразу заподозрили отца семейства — Олега Белова, которого соседи накануне видели уходящим в неизвестном направлении. Следственный комитет распространил ориентировки, начались поиски. Постепенно стали появляться пугающие подробности: выяснилось, что глава семейства страдал шизофренией, постоянно издевался над домашними и несколько лет назад уже чуть не лишился родительских прав. С супругой он был на грани развода.

В убийстве беременной женщины и шестерых детей сразу заподозрили отца семейства&nbsp;— Олега Белова | Источник: СК России В убийстве беременной женщины и шестерых детей сразу заподозрили отца семейства&nbsp;— Олега Белова | Источник: СК России

В убийстве беременной женщины и шестерых детей сразу заподозрили отца семейства — Олега Белова

Источник:

СК России

Вечером того же дня следователи прибыли во Владимирскую область, где в Коврове проживала пожилая мама Белова. Ее сына дома уже не было. Сама женщина была мертва: труп с множественными ножевыми ранениями обнаружили закопанным в яме недалеко от жилища. Таким образом, на счету убийцы оказалось уже восемь смертей.

Спустя еще несколько часов преступника задержали на дачном участке его тещи — Валентины Зайцевой. Незадолго до этого она уехала в Нижний Новгород на поиски дочери и с зятем разминулась. Иначе, считают следователи, могла стать его девятой жертвой.

Расправился за десять минут

В начале судебного следствия Белов сознался в содеянном и дал подробные показания. Вот что, с его слов, происходило в квартире дома в Верхних Печерах в день убийства, 26 июля.

Утром между мужчиной и его супругой Юлией Зайцевой вспыхнула очередная бытовая ссора. В этот раз поводом стала стрижка их шестилетнего сына. В какой-то момент Белов не сдержался и ударил жену по лицу, она заплакала и выбежала в тамбур — просить помощи у соседей. Мужчина завел ее обратно в квартиру, убедив вышедшую на шум соседку, что у них всё в порядке. Дома Юлия попыталась вызвать полицию, но успела лишь прокричать в трубку «Убивают!», после чего звонок сорвался.

Семья состояла на учете как неблагополучная. Белов не работал и получал пособие по инвалидности, его супруга постоянно была в декрете | Источник: СК РоссииСемья состояла на учете как неблагополучная. Белов не работал и получал пособие по инвалидности, его супруга постоянно была в декрете | Источник: СК России

Семья состояла на учете как неблагополучная. Белов не работал и получал пособие по инвалидности, его супруга постоянно была в декрете

Источник:

СК России

Опасаясь, что из-за этого конфликта лишится родительских прав, Белов решился на убийство. В соседней комнате он схватил подаренный супругой охотничий нож и нанес ей не меньше семи ударов. Всё это происходило на глазах двух его дочерей.

Покончив с Юлией, мужчина сразу же расправился с детьми. На всё ему понадобилось не больше десяти минут: заранее вычитав в интернете о самом быстром способе убийства, он бил малышей в шею и солнечное сплетение. Младшую дочку Белов достал из детской кроватки, сына, из-за прически которого повздорил с супругой, зарезал прямо в ванной.

По версии следствия, детей ирод погубил, чтобы избавиться от свидетелей. Сам Белов свои действия объяснял иначе: он якобы давно решил, что ни при каких обстоятельствах не позволит им попасть в детдом. Понимая, что после убийства супруги отправится за решетку, нижегородец устроил бойню.

Попытки замести следы

После всего случившегося Олег в тот же день уехал на электричке к матери в Гороховец, а по дороге обдумывал план действий: расчленить трупы, упаковать в пакеты и по частям вывезти в деревню Карельское в Семеновском районе, чтобы там тайно похоронить на сельском кладбище. Матери о содеянном Белов рассказывать не стал. Собрал на садовом участке малину, взял топор и на следующий день вернулся в Нижний Новгород.

Дома мужчина подарил соседке ведро ягод и извинился за вчерашний скандал, добавив, что до конца лета жена и дети уехали в деревню. Затем наведался в детский садик и рассказал воспитателям ту же историю.

29 и 30 июля Белов топором расчленял трупы. Упаковав части тел в 19 черных полиэтиленовых мешков, он залил монтажной пеной щели в комнатах, чтобы трупный запах не распространялся в подъезд. Замаскировать его мужчина также попытался с помощью кондиционера для белья. На следующий день он уехал в Карельское искать подходящее место для захоронения, но вскоре вернулся: денег, чтобы арендовать машину для перевозки трупов, не хватило.

Утром 3 августа на телефон убитой супруги вдруг позвонили из полиции. Оказалось, что мама Юлии переживает за дочь и внуков, от которых несколько дней нет никаких вестей, и просит органы разобраться. Белов поведал правоохранителям уже заготовленную легенду: жена с детьми, мол, уехали в деревню, где не ловит сотовая связь. Понимая, что скоро его преступления раскроют, мужчина решил убить и собственную маму: переживал, что она не перенесет такого позора.

Дом матери Белова, неподалеку от которого нашли ее труп | Источник: Первый каналДом матери Белова, неподалеку от которого нашли ее труп | Источник: Первый канал

Дом матери Белова, неподалеку от которого нашли ее труп

Источник:

Первый канал

В тот же день Белов отправился в Гороховец, выманил мать в сад под предлогом сбора ягод и зарезал ее тем же охотничьим ножом. Труп закопал на том же участке. А затем поехал в Ковров, где затаился в садовом домике тещи. Вечером 4 августа его нашли. При задержании мужчина попытался напасть на сотрудников полиции и был ранен в живот.

«Бил беременную жену почем зря»

В процессе расследования выяснились новые шокирующие подробности. Белов оказался настоящим домашним тираном: более года он систематически избивал жену и детей, силой заставлял их молиться (он был прихожанином Церкви адвентистов седьмого дня, правда, еще в 2005 году был отлучен за прелюбодеяния), не разрешал есть мясо и препятствовал общению супруги с ее матерью и посторонними людьми. Более того, мужчина занимался так называемым «закаливанием» детей: не менее двух раз в неделю окунал их в ванну с ледяной водой и в холодную погоду запрещал носить теплые вещи.

— Зеваки около подъезда пересказывали сплетни, что ор, ругань, мат, детский плач в этой квартире были постоянно. Белов бил свою беременную жену почем зря. Это была их повседневная реальность, — поделился воспоминаниями сотрудник силовых структур.

В 2010 году во время семейной ссоры женщина заявила, что хочет развестись с Беловым, и за это он несколько раз ударил ее обухом топора по голове. Мама, попытавшаяся заступиться за дочь, получила от зятя кулаком в грудь. Вскоре после этого Юлия ушла от супруга и уехала жить в Ковров, но нижегородец в конце концов выпросил у нее прощение. В последние два года совместной жизни отношения в паре накалились до предела.

На суде Олег Белов признавался, что мечтал с женой поставить мировой рекорд по количеству детей | Источник: соцсетиНа суде Олег Белов признавался, что мечтал с женой поставить мировой рекорд по количеству детей | Источник: соцсети

На суде Олег Белов признавался, что мечтал с женой поставить мировой рекорд по количеству детей

Источник:

соцсети

Об издевательствах мужа Юлия не менее шести раз заявляла в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено. Когда жить с Беловым стало совсем невмоготу, женщина решилась на развод. 15 июня 2015 года она подала заявление о расторжении брака, разделе имущества и определении проживания шестерых детей. Предварительное заседание было назначено на 27 июля. В этот день в суд никто не явился: к тому моменту Юлия уже была мертва.

О том, что Белов применяет насилие к членам своей семьи, знали и органы опеки, и другие жители дома. Последние неоднократно видели Юлию с синяками на лице и руках, слышали звуки ссор и доносящийся из квартиры плач детей. Соседка, к которой напуганная женщина прибежала незадолго до своей смерти, в полицию в тот день так и не обратилась.

«Она стала стучать в дверь квартиры Беловых, кричала: „Олег, что ты делаешь? Я вызову полицию“. Не открывая дверь, Белов ей ответил, что они не ругаются, что у них всё хорошо. После этого в квартире Беловых стало тихо. Она не стала вызывать сотрудников полиции, так как решила, что соседи помирились», — следует из протокола ее допроса на суде.

«Я не виноват и буду писать президенту»

Если на первых этапах расследования Белов свою вину признавал, то на последнем судебном заседании выступил с неожиданным заявлением: он якобы никого не убивал, а все предыдущие показания дал под пытками. В смерти жены и детей нижегородец подозревал и сотрудников городской администрации, и должностных лиц из правительства региона, и даже родственников — тещу с ее знакомыми. Белов уверял, что между ним и Юлией была «прекрасная, постоянно-романтическая, медовая и всепобеждающая любовь», а дети были любимыми и долгожданными.

«У меня жестоким, зверским образом убили мою дорогую, любимую, любящую всех нас и заботящуюся о всех нас по мере своих сил маму. Теперь их нет. Если бы они были живы, то были рядом со мной», — заявил подсудимый во время последнего слова.

На вынесении приговора Белов расплакался | Источник: NN.RUНа вынесении приговора Белов расплакался | Источник: NN.RU

На вынесении приговора Белов расплакался

Источник:

NN.RU

Суд тем не менее доводы убийцы счел несостоятельными и признал виновным. Изувер получил пожизненный срок, который теперь отбывает в колонии особого режима под присмотром психиатра. Сам Белов с приговором не согласился и собирался его обжаловать. «Я не виноват и буду писать президенту», — заявил он тогда журналистам. Впоследствии за издевательства над женой и детьми ему добавили еще 6 лет и 10 месяцев.

В адрес администрации Нижнего Новгорода суд вынес постановление: чиновники знали, что Белов, страдающий шизофренией, грубо обращается с супругой и детьми, но должным образом эту информацию не проверяли и тем самым поспособствовали совершению преступления.

Кроме того, наказание понесли бывшие участковые Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов, которые не приняли мер по заявлениям Юлии Зайцевой. В 2018 году их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы соответственно с запретом занимать должности в государственных органах на тот же срок.

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Дарья ВоробьеваДарья Воробьева
Дарья Воробьева
Корреспондент
Михаил ЕфремовМихаил Ефремов
Михаил Ефремов
шеф-редактор NN.RU
Убийство Приговор Суд Многодетная семья Массовое убийство Многодетный отец Шизофрения
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Когда про таких зверей читаешь, то не понятно, почему смертную казнь отменили.... Зачем кормить этот биомусор на деньги налогоплательщиков????
Гость
22 минуты
Ну сейчас он может стать скрепным героем. Потом в школу пойдет работать или лекции читать о самом важном.
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Гость
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