«Было жутко: много частей тел в мешках». Многодетный отец зарезал беременную жену, шестерых детей и мать — история

Олег Белов зарезал и расчленил свою жену и шестерых детей, а после расправился и с родной матерью Источник: СК РФ, Наталья Бурухина / NN.RU

Ровно десять лет назад в Нижнем Новгороде вынесли приговор по резонансному делу Олега Белова, зарезавшего ножом всю свою семью. Он убил и расчленил беременную жену и шестерых детей, после расправился с родной матерью и прятался в саду у тещи, где его в итоге задержали. 29 июня 2016 года суд отправил Белова за решетку — он никогда не выйдет из тюрьмы.

В годовщину судебного заседания, поставившего точку в этой громкой истории, NN.RU вспомнил, как развивались события с момента страшного преступления до поимки детоубийцы. Также мы впервые поделимся сведениями, которые узнали от сотрудника силового ведомства, прибывшего на место жуткой расправы.

Источник: Городские медиа

«Это сделал очень жестокий человек»

Днем 4 августа 2015 года по СМИ разлетелась ужасающая новость: в Нижнем Новгороде ищут преступника, убившего беременную женщину и шестерых маленьких детей. Старшей девочке было всего семь лет, младшей — чуть больше года.

Их расчлененные тела полицейские обнаружили в квартире одного из домов на улице Верхне-Печерской. По воспоминаниям сотрудника силовых ведомств, которыми он поделился с NN.RU, всё случилось в обычной девятиэтажной панельке в спальном районе. На первом этаже дома в просторной квартире, выделенной районной администрацией, проживала многодетная семья Беловых. Обстановка в помещении была не из приятных: ремонт старый, мебели мало, всё «какое-то неухоженное».

— Я зашел в квартиру, когда специалисты заканчивали сортировать части тел по черным мешкам. Особо не заморачивались и все фрагменты складывали подряд, а уже потом, на экспертизе, распределяли по принадлежности к личностям. Я видел фрагменты кисти, детской руки. В тот день было жарко, соответственно, запах стоял тяжелый. Везде было много крови, уже подсыхающей, — вспоминает собеседник NN.RU. — Было жутко: много частей в черных мешках, ощущение такое, что в одном пакете перед тобой два, а может, и три ребенка. Не отпускало чувство, что это сделал очень жестокий человек. Убить тяжело, а уж расчленить… Тут вообще нужна большая решимость и невероятная сила.

В преступлении сразу заподозрили отца семейства — Олега Белова, которого соседи накануне видели уходящим в неизвестном направлении. Следственный комитет распространил ориентировки, начались поиски. Постепенно стали появляться пугающие подробности: выяснилось, что глава семейства страдал шизофренией, постоянно издевался над домашними и несколько лет назад уже чуть не лишился родительских прав. С супругой он был на грани развода.

В убийстве беременной женщины и шестерых детей сразу заподозрили отца семейства — Олега Белова Источник: СК России

Вечером того же дня следователи прибыли во Владимирскую область, где в Коврове проживала пожилая мама Белова. Ее сына дома уже не было. Сама женщина была мертва: труп с множественными ножевыми ранениями обнаружили закопанным в яме недалеко от жилища. Таким образом, на счету убийцы оказалось уже восемь смертей.

Спустя еще несколько часов преступника задержали на дачном участке его тещи — Валентины Зайцевой. Незадолго до этого она уехала в Нижний Новгород на поиски дочери и с зятем разминулась. Иначе, считают следователи, могла стать его девятой жертвой.

Расправился за десять минут

В начале судебного следствия Белов сознался в содеянном и дал подробные показания. Вот что, с его слов, происходило в квартире дома в Верхних Печерах в день убийства, 26 июля.

Утром между мужчиной и его супругой Юлией Зайцевой вспыхнула очередная бытовая ссора. В этот раз поводом стала стрижка их шестилетнего сына. В какой-то момент Белов не сдержался и ударил жену по лицу, она заплакала и выбежала в тамбур — просить помощи у соседей. Мужчина завел ее обратно в квартиру, убедив вышедшую на шум соседку, что у них всё в порядке. Дома Юлия попыталась вызвать полицию, но успела лишь прокричать в трубку «Убивают!», после чего звонок сорвался.

Семья состояла на учете как неблагополучная. Белов не работал и получал пособие по инвалидности, его супруга постоянно была в декрете Источник: СК России

Опасаясь, что из-за этого конфликта лишится родительских прав, Белов решился на убийство. В соседней комнате он схватил подаренный супругой охотничий нож и нанес ей не меньше семи ударов. Всё это происходило на глазах двух его дочерей.

Покончив с Юлией, мужчина сразу же расправился с детьми. На всё ему понадобилось не больше десяти минут: заранее вычитав в интернете о самом быстром способе убийства, он бил малышей в шею и солнечное сплетение. Младшую дочку Белов достал из детской кроватки, сына, из-за прически которого повздорил с супругой, зарезал прямо в ванной.

По версии следствия, детей ирод погубил, чтобы избавиться от свидетелей. Сам Белов свои действия объяснял иначе: он якобы давно решил, что ни при каких обстоятельствах не позволит им попасть в детдом. Понимая, что после убийства супруги отправится за решетку, нижегородец устроил бойню.

Попытки замести следы

После всего случившегося Олег в тот же день уехал на электричке к матери в Гороховец, а по дороге обдумывал план действий: расчленить трупы, упаковать в пакеты и по частям вывезти в деревню Карельское в Семеновском районе, чтобы там тайно похоронить на сельском кладбище. Матери о содеянном Белов рассказывать не стал. Собрал на садовом участке малину, взял топор и на следующий день вернулся в Нижний Новгород.

Дома мужчина подарил соседке ведро ягод и извинился за вчерашний скандал, добавив, что до конца лета жена и дети уехали в деревню. Затем наведался в детский садик и рассказал воспитателям ту же историю.

29 и 30 июля Белов топором расчленял трупы. Упаковав части тел в 19 черных полиэтиленовых мешков, он залил монтажной пеной щели в комнатах, чтобы трупный запах не распространялся в подъезд. Замаскировать его мужчина также попытался с помощью кондиционера для белья. На следующий день он уехал в Карельское искать подходящее место для захоронения, но вскоре вернулся: денег, чтобы арендовать машину для перевозки трупов, не хватило.

Утром 3 августа на телефон убитой супруги вдруг позвонили из полиции. Оказалось, что мама Юлии переживает за дочь и внуков, от которых несколько дней нет никаких вестей, и просит органы разобраться. Белов поведал правоохранителям уже заготовленную легенду: жена с детьми, мол, уехали в деревню, где не ловит сотовая связь. Понимая, что скоро его преступления раскроют, мужчина решил убить и собственную маму: переживал, что она не перенесет такого позора.

Дом матери Белова, неподалеку от которого нашли ее труп Источник: Первый канал

В тот же день Белов отправился в Гороховец, выманил мать в сад под предлогом сбора ягод и зарезал ее тем же охотничьим ножом. Труп закопал на том же участке. А затем поехал в Ковров, где затаился в садовом домике тещи. Вечером 4 августа его нашли. При задержании мужчина попытался напасть на сотрудников полиции и был ранен в живот.

«Бил беременную жену почем зря»

В процессе расследования выяснились новые шокирующие подробности. Белов оказался настоящим домашним тираном: более года он систематически избивал жену и детей, силой заставлял их молиться (он был прихожанином Церкви адвентистов седьмого дня, правда, еще в 2005 году был отлучен за прелюбодеяния), не разрешал есть мясо и препятствовал общению супруги с ее матерью и посторонними людьми. Более того, мужчина занимался так называемым «закаливанием» детей: не менее двух раз в неделю окунал их в ванну с ледяной водой и в холодную погоду запрещал носить теплые вещи.

— Зеваки около подъезда пересказывали сплетни, что ор, ругань, мат, детский плач в этой квартире были постоянно. Белов бил свою беременную жену почем зря. Это была их повседневная реальность, — поделился воспоминаниями сотрудник силовых структур.

В 2010 году во время семейной ссоры женщина заявила, что хочет развестись с Беловым, и за это он несколько раз ударил ее обухом топора по голове. Мама, попытавшаяся заступиться за дочь, получила от зятя кулаком в грудь. Вскоре после этого Юлия ушла от супруга и уехала жить в Ковров, но нижегородец в конце концов выпросил у нее прощение. В последние два года совместной жизни отношения в паре накалились до предела.

На суде Олег Белов признавался, что мечтал с женой поставить мировой рекорд по количеству детей Источник: соцсети

Об издевательствах мужа Юлия не менее шести раз заявляла в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено. Когда жить с Беловым стало совсем невмоготу, женщина решилась на развод. 15 июня 2015 года она подала заявление о расторжении брака, разделе имущества и определении проживания шестерых детей. Предварительное заседание было назначено на 27 июля. В этот день в суд никто не явился: к тому моменту Юлия уже была мертва.

О том, что Белов применяет насилие к членам своей семьи, знали и органы опеки, и другие жители дома. Последние неоднократно видели Юлию с синяками на лице и руках, слышали звуки ссор и доносящийся из квартиры плач детей. Соседка, к которой напуганная женщина прибежала незадолго до своей смерти, в полицию в тот день так и не обратилась.

«Она стала стучать в дверь квартиры Беловых, кричала: „Олег, что ты делаешь? Я вызову полицию“. Не открывая дверь, Белов ей ответил, что они не ругаются, что у них всё хорошо. После этого в квартире Беловых стало тихо. Она не стала вызывать сотрудников полиции, так как решила, что соседи помирились», — следует из протокола ее допроса на суде.

«Я не виноват и буду писать президенту»

Если на первых этапах расследования Белов свою вину признавал, то на последнем судебном заседании выступил с неожиданным заявлением: он якобы никого не убивал, а все предыдущие показания дал под пытками. В смерти жены и детей нижегородец подозревал и сотрудников городской администрации, и должностных лиц из правительства региона, и даже родственников — тещу с ее знакомыми. Белов уверял, что между ним и Юлией была «прекрасная, постоянно-романтическая, медовая и всепобеждающая любовь», а дети были любимыми и долгожданными.

«У меня жестоким, зверским образом убили мою дорогую, любимую, любящую всех нас и заботящуюся о всех нас по мере своих сил маму. Теперь их нет. Если бы они были живы, то были рядом со мной», — заявил подсудимый во время последнего слова.

На вынесении приговора Белов расплакался Источник: NN.RU

Суд тем не менее доводы убийцы счел несостоятельными и признал виновным. Изувер получил пожизненный срок, который теперь отбывает в колонии особого режима под присмотром психиатра. Сам Белов с приговором не согласился и собирался его обжаловать. «Я не виноват и буду писать президенту», — заявил он тогда журналистам. Впоследствии за издевательства над женой и детьми ему добавили еще 6 лет и 10 месяцев.

В адрес администрации Нижнего Новгорода суд вынес постановление: чиновники знали, что Белов, страдающий шизофренией, грубо обращается с супругой и детьми, но должным образом эту информацию не проверяли и тем самым поспособствовали совершению преступления.