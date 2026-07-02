В Ярославле открыли бесплатный кинотеатр под открытым небом: список сеансов

Кинотеатр под открытым небом работает бесплатно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Даманском острове в Ярославле открыли летний кинотеатр под открытым небом. Он начал работать в июне, показы продолжатся до сентября.

«Приглашаем жителей и гостей города провести тёплые летние вечера за просмотром любимых фильмов в уютной атмосфере парка», — говорится в посте в группе «Городские парки культуры и отдыха».

Кинопоказы проходят совершенно бесплатно каждые пятницу, субботу и воскресенье. В этом материале — афиша на июль.

3 июля, пятница

16:00-17:30 — Показ мультфильма «Умка». Советский рисованный мультфильм о дружбе белого медвежонка и мальчика.

20:00–21:30 — «Китайский сервиз» (1999 г. Реж. В. Масколенко).

1913 год, самый комфортабельный и богатый речной пароход «Святитель Николай» идёт по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых. Известно, что мошенники попытаются обыграть в покер Фрола Сатановского, одного из самых богатых купцов Российской империи. Кто же в честной компании шулер: правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин или певица Волошина?

4 июля, суббота

16:00-17:30 — сериал «Простоквашино». Советский мультфильм про мальчика по прозвищу Дядя Федор, который очень любил животных, но его родители были против того, чтобы завести питомца. Случайно Дядя Федор встречается с новыми приятелями — котом Матроскиным и верным песиком Шариком. Вместе они отправляются в деревню Простоквашино.

20:00-21:30 — «Рецепт ее молодости» (1983 г. Реж. Е. Гинзбург). Музыкальная комедия по мотивам пьесы К. Чапека «Средство Макропулоса». Фантастическая история долголетия известной актрисы. На вид ей 30 — на самом деле около трехсот. В чем же ее секрет?

5 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сериал «Оранжевая корова». Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни, дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных. Но всё всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.

20:00 — 21:30 — «Человек с бульвара Капуцинов» (1987 г. Реж. А. Сурикова). Советский комедийный вестерн об одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем. В городе появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

10 июля, пятница

16:00-17:30 — сериал «Приключение Пети и Волка». История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

20:00-21:30 — «Истребители» (1939 г. Реж. Э. Пенцлин). Советский художественный фильм о летчиках-истребителях Сергее и Николае, которые вместе испытывают новые самолеты и во всем стараются превзойти друг друга. Их соперничество началось еще в школьные годы, когда оба были увлечены симпатичной одноклассницей Варей. Трагическая случайность привела Сергея к полной слепоте. Варе, давно любящей его, предстоит нелегкое решение: стать женой инвалида.

11 июля, суббота

16:00-17:30 — фильм «Доктор Айболит» (1938 г. Реж. Владимир Немоляев). Сказка про доброго доктора Айболита и его сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных.

20:00-21:30 — «Сдается Дом со всеми неудобствами» (2016 г. Реж. Р. Фрунтов). По сюжету фильма, авантюрист сдает чужой домик у моря сразу нескольким женщинам с детьми. Так, продавец-правдолюб Антонина, скромная переводчица Соня и жена доктора Ира оказываются под одной крышей. Отпуск обещает быть непростым, тем более, что неожиданно объявляется хозяин дома.

12 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сказка «По щучьему веленью» (1938 г. Реж. А. Роу). Советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм-сказка по одноимённой пьесе Елизаветы Тараховской, в основу сюжета которой легли четыре русские народные сказки: «По щучьему веленью», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь» и «Емеля дурачок». По сюжету, в некотором царстве жил-был работящий, но невезучий мужик Емеля. Сколько он ни работал — всё нет ничего. Но нашла и его удача: поймав случайно щуку-волшебницу, сжалился Емеля, отпустил её, и в награду щука стала исполнять все его желания. В том же царстве в том же государстве жил царь Горох, у которого была капризная дочка — царевна Несмеяна. Царь пообещал выдать её замуж за того, кто её насмешит.

20:00-21:30 — «Тревожный вылет» (1983 г. Реж. В. Чеботарев). После гибели штурмана командир пограничного боевого вертолёта капитан Жильцов получает задание вылететь на побережье для охраны границы. Вместе с заданием командование вводит в экипаж молодого штурмана старшего лейтенанта Кокорева. Жильцов был против этой кандидатуры, считая Кокорева слишком заносчивым и хвастливым, но приказ — есть приказ. В день прилета на место Кокорев пришел ночевать в состоянии опьянения, чем подтвердил первоначальные сомнения капитана.

17 июля, пятница

16:00-17:30 — фильм «Золотой Ключик» (1939 г. Реж. Александр Птушко). Художественный игровой фильм, созданный по мотивам одноимённой пьесы Алексея Толстого. Сказка о приключениях вырезанной из полена шарманщиком Карло деревянной куклы. Буратино переживает удивительные приключения и побеждает всех своих врагов.

20:00-21:30 — «Дорога на Берлин» (2015 г. Реж. С. Попов). Военная драма, по сюжету которой лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.

18 июля, суббота

16:00–17:30 — сказка «Василиса Прекрасная» (1939 г. Реж. А. Роу). Советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм-сказка, по сюжету которой старик задумал как-то женить своих трёх сыновей. Вышли три брата, как велел им отец, в чисто поле, натянули тетиву луков и пустили три стрелы в разные стороны.

20:00-21:30 — показ документального фильма «Арбенина» (18+). Диана Арбенина — уникальная рок-звезда и кумир многих поколений. Она стала популярна еще в 90-х и до сих пор не сходит со сцены, собирая стадионы. Однако ее история — это не только череда рок-концертов, но и трагические повороты в судьбе.

19 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сказка «Конек-Горбунок» (1941 г. Реж. А. Роу). Первый советский полнометражный цветной фильм-сказка. В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жены девушку-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней Иванушку, крестьянского сына. Если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный Конек-Горбунок.

20:00-21:30 — документальный фильм «Пелевин» (18+). Исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных, интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

24 июля, пятница

16:00 — фильм — сказка «Кащей Бессмертный» (1944 г. Реж. А. Роу)

20:00-21:30 — «Беспокойное хозяйство» (1946 г. Реж. М. Жаров). Трогательная комедия о том, как работники бутафорского аэродрома водят за нос немецкую разведку.

25 июля, суббота

16:00-17:30 — фильм «Белый клык» (1946 г. Реж. А. Згуриди). Советский чёрно-белый художественный фильм, в которой мы увидим историю волчонка Белого Клыка, рассказанную горным инженером Уидоном Скоттом.

20:00-21:30 — «Случайная встреча» (1936 г. Реж. И. Савченко). Советская лирическая чёрно-белая кинокомедия. Красавец тренер Гриша влюбляется в свою подопечную Ирину. Она является не только является многообещающей спортсменкой, но и, между прочим, ударницей производства. Девушка отвечает взаимностью. Казалось бы — все хорошо, но у судьбы свои планы.

26 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сказка «Каменный цветок» (1946 г. Реж. А. Згуриди). Много хороших мастеров на Урале, но лучше всех — Данила-мастер. Не была отбоя от заказчиков у Данилы, но запал ему в душу каменный цветок. Люди сказывали, кто увидит хоть раз этот цветок у Хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, настолько хороша эта работа. И решил Данила отправиться в подземное царство — своими глазами увидеть это чудо невиданное.

20:00-21:30 — «Сердца четырех» (1941 г. Реж. Константин Юдин). Сюжет фильма строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна — серьезный математик, другая — легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все закончится хорошо.