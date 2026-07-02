НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

вос.

 752мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,18
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Семья Обзор «Настоящий Аполлон»: Алена Свиридова вывела на сцену красавца-сына

«Настоящий Аполлон»: Алена Свиридова вывела на сцену красавца-сына

Любуемся новым крашем 2026 года

172
Григорий унаследовал лучшее от родителей | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФГригорий унаследовал лучшее от родителей | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий унаследовал лучшее от родителей

Источник:

grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

На один звездный дуэт мамы и сына стало больше. Круг и Кадышева подвиньтесь — теперь вместе со своим чадом поет и Алена Свиридова. Певица вышла на сцену фестиваля «Алые паруса» с красавцем Григорием Мирошниченко. От 22-летнего юноши невозможно отвести взгляд. В Сети парня уже считают главным крашем 2026 года и восхищаются его внешностью и голосом.

Свиридова родила Григория в 2004 году от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Мужчина был младше певицы на 20 лет и оказался слаб на передок. Пара продержалась три года после рождения Григория, Свиридова устала терпеть измены возлюбленного и указала ему на дверь.

Подписчики Свиридовой считают, что они с сыном очень похожи | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФПодписчики Свиридовой считают, что они с сыном очень похожи | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Подписчики Свиридовой считают, что они с сыном очень похожи

Источник:

alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Еще одна вещь, которая не нравилась Свиридовой, — когда Дмитрий пытался выставить отношения на показ. Поэтому с самого начала Алена решила, что ее сын не будет звездным мальчиком, который будет расти в тепличных условиях под постоянным вниманием фотокамер. Вместо элитных гимназий Гришу отправили в Первый Московский кадетский корпус.

— Я считаю, что всё-таки мужское воспитание должно быть мужским. Разве мы можем создать какие-то идеальные условия и гарантировать, что в жизни будем встречать только душек? Нет. Поэтому я говорю Грише, что люди такие, какие есть, и ты должен научиться общаться с ними со всеми, — рассказывала Свиридова изданию WomanHit.

По словам Свиридовой, сын редко к ней прислушивается и делает то, что ему хочется | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФПо словам Свиридовой, сын редко к ней прислушивается и делает то, что ему хочется | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

По словам Свиридовой, сын редко к ней прислушивается и делает то, что ему хочется

Источник:

grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Кадетская школа была мечтой самой Алены: ее отец был военным летчиком, а дед — сапером, и дисциплина была в крови семьи.

Будущее Григория было распланировано: канадский институт, факультет кинопроизводства. Однако парень, обладающий, по словам матери, упрямым характером, в последний момент сломал все ее планы и поступил, как хочет сам.

Чтобы не сидеть на шее мамы, Григорий некоторое время работал официантом | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФЧтобы не сидеть на шее мамы, Григорий некоторое время работал официантом | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Чтобы не сидеть на шее мамы, Григорий некоторое время работал официантом

Источник:

grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

— Начались экзамены, и вдруг Гриша всё переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание с программой, которую сам подготовил. И его взяли! — рассказала Алена изданию «7 дней».

Григорий держит себя в прекрасной форме | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФГригорий держит себя в прекрасной форме | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий держит себя в прекрасной форме

Источник:

grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий поступил в ГИТИС. В вузе долгое время даже не подозревали, чей он сын. Мирошниченко принципиально не использовал связи матери и жил под фамилией отца.

Григорий не только актер и мастер находить общий язык даже с ботинком, он также играет на фортепиано | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФГригорий не только актер и мастер находить общий язык даже с ботинком, он также играет на фортепиано | Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий не только актер и мастер находить общий язык даже с ботинком, он также играет на фортепиано

Источник:

grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Последние годы Григорий увлечен театром, но периодически появляется и на сцене вместе с мамой. В 2023 году Григорий вместе с Аленой приняли участие в музыкальном конкурсе «Две звезды. Отцы и дети» (12+). Жюри оценило их тандем, а также слух и голос Мирошниченко, и семья заняла второе место.

Особенно дуэту удались песни самой Свиридовой

Источник:

1tv.ru

При этом сам Григорий отмечал, что слава певца и путь Свиридовой его не сильно манят и актерство для него на первом месте.

— Хорошо, что мы оба занимаемся творчеством в разных сферах: она поет, а мне нравится актерское мастерство… Было интересно в музыкальном проекте, но для музыки нужно всё-таки другое мышление, более образное, что ли, — объяснял Григорий в интервью газете Metro.

Вместе с сыном Свиридова хоть на дачу, хоть на шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+) | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФВместе с сыном Свиридова хоть на дачу, хоть на шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+) | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Вместе с сыном Свиридова хоть на дачу, хоть на шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

Источник:

alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Помимо театра, Мирошниченко увлекается поэзией и художественной фотографией. Но и петь продолжает не только в караоке. На фестивале «Алые паруса» вместе с мамой он исполнил песню «Будет так всегда».

В социальных сетях Свиридовой под постом об их выступлении десятки восхищенных комментариев, как и под предыдущими снимками певицы с сыном.

Свиридова не может нарадоваться, что сын вырос | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФСвиридова не может нарадоваться, что сын вырос | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Свиридова не может нарадоваться, что сын вырос

Источник:

alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

— Алена, какой у вас красавец сын и как же вы хорошо выглядите! Услада для глаз, — написала одна из подписчиц.

— Богатырь наш, красава, — восхитился Денис Клявер под одним из совместных снимков Алены с сыном.

— Настоящий Аполлон, — засыпают комплиментами Григория в Сети.

— Какой харизматичный красавец вырос, — написали в комментариях.

Поклонницам Алены завоевать Григория уже не получится: его сердце занято. Избранница Мирошниченко — начинающая актриса Арина Соловьева. Свиридова приняла выбор сына и не раз публиковала совместные фотографии вместе с возлюбленной сына.

В подписи к фотографиям с сыном и его избранницей Свиридова называет их «дети» | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФВ подписи к фотографиям с сыном и его избранницей Свиридова называет их «дети» | Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

В подписи к фотографиям с сыном и его избранницей Свиридова называет их «дети»

Источник:

alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий не единственный ребенок Свиридовой. У певицы есть еще старший — Василий. Разница между детьми артистки — 21 год. Василий, уже давно обосновался в Канаде. Он работает программистом в Ванкувере и в начале 2026 года сделал Алену бабушкой: у него родилась дочь.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Алена Свиридова Сын Семья Актер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
20 минут
Все в фильтрах. Аж глаз режет
Гость
33 минуты
Ах Апполлон, ах Апполон, весь в бычках и томатном соусе...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Рекомендуем