«Настоящий Аполлон»: Алена Свиридова вывела на сцену красавца-сына

Григорий унаследовал лучшее от родителей Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

На один звездный дуэт мамы и сына стало больше. Круг и Кадышева подвиньтесь — теперь вместе со своим чадом поет и Алена Свиридова. Певица вышла на сцену фестиваля «Алые паруса» с красавцем Григорием Мирошниченко. От 22-летнего юноши невозможно отвести взгляд. В Сети парня уже считают главным крашем 2026 года и восхищаются его внешностью и голосом.

Свиридова родила Григория в 2004 году от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Мужчина был младше певицы на 20 лет и оказался слаб на передок. Пара продержалась три года после рождения Григория, Свиридова устала терпеть измены возлюбленного и указала ему на дверь.

Подписчики Свиридовой считают, что они с сыном очень похожи Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Еще одна вещь, которая не нравилась Свиридовой, — когда Дмитрий пытался выставить отношения на показ. Поэтому с самого начала Алена решила, что ее сын не будет звездным мальчиком, который будет расти в тепличных условиях под постоянным вниманием фотокамер. Вместо элитных гимназий Гришу отправили в Первый Московский кадетский корпус.

— Я считаю, что всё-таки мужское воспитание должно быть мужским. Разве мы можем создать какие-то идеальные условия и гарантировать, что в жизни будем встречать только душек? Нет. Поэтому я говорю Грише, что люди такие, какие есть, и ты должен научиться общаться с ними со всеми, — рассказывала Свиридова изданию WomanHit.

По словам Свиридовой, сын редко к ней прислушивается и делает то, что ему хочется Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Кадетская школа была мечтой самой Алены: ее отец был военным летчиком, а дед — сапером, и дисциплина была в крови семьи.

Будущее Григория было распланировано: канадский институт, факультет кинопроизводства. Однако парень, обладающий, по словам матери, упрямым характером, в последний момент сломал все ее планы и поступил, как хочет сам.

Чтобы не сидеть на шее мамы, Григорий некоторое время работал официантом Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

— Начались экзамены, и вдруг Гриша всё переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание с программой, которую сам подготовил. И его взяли! — рассказала Алена изданию «7 дней».

Григорий держит себя в прекрасной форме Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Григорий поступил в ГИТИС. В вузе долгое время даже не подозревали, чей он сын. Мирошниченко принципиально не использовал связи матери и жил под фамилией отца.

Григорий не только актер и мастер находить общий язык даже с ботинком, он также играет на фортепиано Источник: grimiro_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Последние годы Григорий увлечен театром, но периодически появляется и на сцене вместе с мамой. В 2023 году Григорий вместе с Аленой приняли участие в музыкальном конкурсе «Две звезды. Отцы и дети» (12+). Жюри оценило их тандем, а также слух и голос Мирошниченко, и семья заняла второе место.

Особенно дуэту удались песни самой Свиридовой Источник: 1tv.ru

При этом сам Григорий отмечал, что слава певца и путь Свиридовой его не сильно манят и актерство для него на первом месте.

— Хорошо, что мы оба занимаемся творчеством в разных сферах: она поет, а мне нравится актерское мастерство… Было интересно в музыкальном проекте, но для музыки нужно всё-таки другое мышление, более образное, что ли, — объяснял Григорий в интервью газете Metro.

Вместе с сыном Свиридова хоть на дачу, хоть на шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+) Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Помимо театра, Мирошниченко увлекается поэзией и художественной фотографией. Но и петь продолжает не только в караоке. На фестивале «Алые паруса» вместе с мамой он исполнил песню «Будет так всегда».

В социальных сетях Свиридовой под постом об их выступлении десятки восхищенных комментариев, как и под предыдущими снимками певицы с сыном.

Свиридова не может нарадоваться, что сын вырос Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

— Алена, какой у вас красавец сын и как же вы хорошо выглядите! Услада для глаз, — написала одна из подписчиц.

— Богатырь наш, красава, — восхитился Денис Клявер под одним из совместных снимков Алены с сыном.

— Настоящий Аполлон, — засыпают комплиментами Григория в Сети.

— Какой харизматичный красавец вырос, — написали в комментариях.

Поклонницам Алены завоевать Григория уже не получится: его сердце занято. Избранница Мирошниченко — начинающая актриса Арина Соловьева. Свиридова приняла выбор сына и не раз публиковала совместные фотографии вместе с возлюбленной сына.

В подписи к фотографиям с сыном и его избранницей Свиридова называет их «дети» Источник: alenasviridova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ