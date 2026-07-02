Беспилотники обрушились на предприятие и дома: погибли люди. Главное о ночных налетах

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Из-за атак сирены выли всю ночь

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Во время атак беспилотников погибли два человека, еще шесть пострадали (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВо время атак беспилотников погибли два человека, еще шесть пострадали (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Во время атак беспилотников погибли два человека, еще шесть пострадали (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Более 300 дронов ударили по регионам сегодня ночью. К сожалению, не обошлось без жертв и последствий. Всё, что известно о налетах к этому часу, рассказываем в материале.

Во время ударов в Нижегородской области погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован», — отметил глава региона.

Вместе с этим обломки беспилотников нанесли урон промышленному объекту. Повреждения получили несколько жилых домов.

Жертвы есть и в Белгородской области. Там в селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина скончался от полученных травм. Его супруга получила ранения, медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, загорелся дом в результате детонации дрона. Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали возгорание.

Источник: Оперштаб Белгородской области / TelegramИсточник: Оперштаб Белгородской области / Telegram
Источник: Оперштаб Белгородской области / TelegramИсточник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

​​​​​​​На окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину со слепым осколочным ранением спины госпитализировали.

Взрывы прогремели и в Воронежской области. Ночью в шести муниципалитетах выли сирены. Как отметил губернатор Александр Гусев, беспилотники атаковали пять районов области. В общей сложности над регионом уничтожили восемь дронов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

За ночь над Россией сбили 327 дронов. По информации Минобороны, беспилотники уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны МЧС Скорая помощь
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