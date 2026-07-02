НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

сев.

 752мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,18
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Происшествия Выскочил на встречку: трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ярославской области

Выскочил на встречку: трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ярославской области

39-летняя пассажирка погибла на месте

812
Семья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Даниловском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxСемья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Даниловском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Семья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Даниловском районе

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Семья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Ярославской области. Как сообщили в пресс-службе полиции, все случилось около полудня 1 июля на трассе «Холмогоры» в районе деревни Ростилово Даниловского округа.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Рено“, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ниссан“ под управлением мужчины», — рассказали в полиции.

Удар был такой силы, что «Ниссан» отлетел в кювет, упав на крышу. В машине были трое детей: 12-летняя и 8-летняя девочки, а также мальчик-грудничок.

«В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля „Ниссан“: старшая девочка госпитализирована, двое несовершеннолетних нуждаются в амбулаторном лечении, пассажир — женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — добавили в полиции.

Водитель автомобиля «Рено» нуждается в амбулаторном лечении.

Сразу после аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По части 3 статьи 264 УК РФ может грозить до четырех лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Даниловский район Семья с детьми
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
44 минуты
Обычное дело, кто нынче не обгоняет по встречке. Девочкам не повезло
Гость
52 минуты
Федеральная трасса , по ширине как проселочная дорога потому что
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем