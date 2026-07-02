Выскочил на встречку: трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ярославской области

Семья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Даниловском районе Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Семья с тремя детьми пострадали в аварии на М-8 в Ярославской области. Как сообщили в пресс-службе полиции, все случилось около полудня 1 июля на трассе «Холмогоры» в районе деревни Ростилово Даниловского округа.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Рено“, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ниссан“ под управлением мужчины», — рассказали в полиции.

Удар был такой силы, что «Ниссан» отлетел в кювет, упав на крышу. В машине были трое детей: 12-летняя и 8-летняя девочки, а также мальчик-грудничок.

«В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля „Ниссан“: старшая девочка госпитализирована, двое несовершеннолетних нуждаются в амбулаторном лечении, пассажир — женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — добавили в полиции.

Водитель автомобиля «Рено» нуждается в амбулаторном лечении.

Сразу после аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.