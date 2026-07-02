Овечкин рассказал, где продолжит карьеру. Что решил хоккеист?

Российский нападающий Александр Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне». Срок нового соглашения — один сезон.
Зарплата хоккеиста составит один миллион долларов, к этой сумме добавится 3,25 миллиона — подписной бонус. Еще 4,75 миллиона Овечкин получит, если проведет десять матчей в сезоне 2026/27.
Предыдущий контракт Овечкина с командой истек 30 июня. Ранее хоккеист говорил, что примет решение о своем будущем летом.
«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров и люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей‑офф и иметь шанс на трофей. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
40‑летний Овечкин забил 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).
За «Вашингтон» Овечкин играет с 2005 года. В 2018-м столичная команда выиграла Кубок Стэнли. Тогда же Александра признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.