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Спорт Овечкин рассказал, где продолжит карьеру. Что решил хоккеист?

Овечкин рассказал, где продолжит карьеру. Что решил хоккеист?

В сентябре спортсмену исполнится 41 год

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В сентябре Овечкину исполнится 41 год | Источник: NHL.comВ сентябре Овечкину исполнится 41 год | Источник: NHL.com

В сентябре Овечкину исполнится 41 год

Источник:

NHL.com

Российский нападающий Александр Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне». Срок нового соглашения — один сезон.

Зарплата хоккеиста составит один миллион долларов, к этой сумме добавится 3,25 миллиона — подписной бонус. Еще 4,75 миллиона Овечкин получит, если проведет десять матчей в сезоне 2026/27.

Предыдущий контракт Овечкина с командой истек 30 июня. Ранее хоккеист говорил, что примет решение о своем будущем летом.

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров и люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей‑офф и иметь шанс на трофей. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

40‑летний Овечкин забил 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он рекордсмен лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

За «Вашингтон» Овечкин играет с 2005 года. В 2018-м столичная команда выиграла Кубок Стэнли. Тогда же Александра признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
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Комментарии
1
Гость
15 минут
почему пишут что он российский? он в сша а значит американский. в россии нет возможностей и такого уровня жизни, те кто могут выбирают лучшее и по этому уезжают.
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Гость
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