Овечкин рассказал, где продолжит карьеру. Что решил хоккеист?

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров и люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей‑офф и иметь шанс на трофей. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.