«Нужна, как воздух»: в Ярославле вспыхнул конфликт между властями и арендатором общественной бани

В Ярославле разгорелся скандал из-за общественной бани Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле разгорается скандал вокруг муниципальной бани № 5, которая расположена на улице Калмыковых в Красноперекопском районе. С 2018 года заведение, владельцем которого является муниципальное АО «Волна», находится в аренде у ООО «Ундина».

По информации сервиса «Контур. Фокус», АО «Волна» было зарегистрировано в 2018 году. Занимается организацией деятельности муниципальных бань, обслуживанием котельного оборудования, и даже оказывает услуги по обслуживанию охранной и пожарной сигнализации. Сейчас предприятие находится под управлением муниципального АО «Вознесенский» (директор — Егор Поспелов). Выручка АО «Волна» в 2025 году составила 21,2 миллиона (чистая прибыль — 2 тысячи рублей), АО «Вознесенский» — 70,5 миллиона (чистая прибыль 13 миллионов). ООО «Ундина» было зарегистрировано в 2018 году. Учредителем была Ольга Данилова. Выручка за 2025 год составила 9,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 953 тысячи рублей.

В январе этого года владелица фирмы-арендатора Ольга Данилова скончалась. Ее наследником и новым владельцем компании стал сын. Директором назначен Александр Яковлев, а заместителем директора — Надежда Яковлева, которая выполняла функции администратора при Ольге Даниловой. Новая команда подхватила дело и была намерена заниматься им дальше. Но, по словам словам Надежды Яковлевой, вскоре после смерти бывшей владелицы от собственника помещений поступило предложение расторгнуть договор, который должен действовать до 2028 года.

Руководство «Ундины» в шоке от такого развития событий и не знают, чего ждать. Также обеспокоены и посетители заведения. Люди опасаются, что чехарда с расторжением договора может и вовсе оставить их без любимой и очень нужной в районе бани.

Баня находится на улице Калмыковых, 14 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что не устраивает собственника

Как сообщили порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, у города возникли претензии к соблюдению условий договора аренды.

— По условиям договора, на арендатора возложены обязанности по надлежащей эксплуатации объекта, обеспечению санитарного состояния помещений, исправности инженерного и технологического оборудования, соблюдению температурных режимов в парных отделениях, а также проведению текущего ремонта, — прокомментировал в ответе на наш запрос заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Между тем, по информации властей, проверки, проведенные в здании бани выявили ряд нарушений — перепланировка без письменного разрешения арендодателя и узаконивания, демонтаж душевых и печного оборудования без письменного согласия арендодателя, отсутствие договора на охрану здания, неисправное состояние вентиляции, отсутствие доступа для маломобильных граждан, следы плесени в помещениях.

В мэрии сообщили, что направили арендатору уведомление об устранении нарушений.

— В связи с тем, что арендатор не устранил выявленные нарушения, АО»Волна» готовит досудебную претензию о расторжении договора аренды, — пояснили власти.

Собственник не доволен состоянием бани Источник: Александр Куренной / 76.RU

Позиция арендатора

Надежда Яковлева не отрицает, что определенные недочеты, в том числе накопившиеся за прошлые годы, присутствуют. Но и сделано, по ее словам, было уже много.

— Поменяли сантехнику, краны, заменили тэны в парилках. Раньше здесь были паровые парилки. «Ундиной» были установлены электрические печи, выстроен центральный тепловой пункт. В двух местах поменяли трубы, частично отремонтировали вытяжку. Нами были покрашены потолки в большом и малом отделении, установлены новые сушилки для рук в туалеты, обливные системы и другое. Проводится тщательная уборка всех помещений — чистим стены и полы, — перечисляет Надежда.

Также, по ее словам, новым руководством уже заключен договор на оказание охранных услуг, установлена и введена в эксплуатацию охранная сигнализация.

В бане недавно покрасили потоки Источник: Александр Куренной / 76.RU

В компании согласны не со всеми претензиями, которые им предъявили.

Например, для установки пандуса на второй этаж, где находятся помывочные отделения бани, по информации Надежды Яковлевой, просто нет технической возможности — лестницы в помещении очень узкие для этого, и площадки на этажах и между ними слишком маленькие. В качестве альтернативы «Ундина» предложила организовать душевые для инвалидов на первом этаже.

Из-за узких лестниц поставить пандус проблематично Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перепланировка, в которой упрекнули компанию, по словам Надежды Яковлевой, была сделана раньше, чем помещения перешли к ним в аренду.

— Речь идет о перегородке, которой сделали определенное зонирование. Ей лет 20, наверное, — пояснила она.

Впрочем, компания готова взять на себя бюрократические вопросы, чтобы узаконить её.

Что касается вентиляции, то по мнению арендатора, ее надо не ремонтировать, а просто менять. При этом, как считают в компании, собственник мог бы финансово помочь с этим, так как это все-таки его имущество.

В бане поставили новое оборудование Источник: Надежда Яковлева

Самая большая проблема для «Ундины» — доказать, что демонтаж душевых перегородок и печного оборудования был согласован.

— Мы уверены, что предыдущая владелица компании — Ольга Валерьевна получала разрешение на эти работы, но найти документально подтвержденных ответов мы не смогли в ее архивах, — говорит Надежда Яковлева.

В «Ундине» готовы на конструктивный диалог с властями, но, по словам Надежды, им не назвали даже срока, к которому должны быть устранены выявленные нарушения, а на те письма — возражения и предложения, которые она отправляла в АО «Вознесенский», никто не ответил.

— Мы находимся в подвешенном состоянии. Мы хотим заниматься баней, наводить здесь порядок. Но какой в этом смысл, если с нами вот-вот могут разорвать договор? — говорит Надежда.

Посетители поддерживают «Ундину»

Посетители, кстати, поддерживает арендаторов. К примеру, Евгения Корпачева, ходит сюда мыться уже много лет, несмотря на то, что живет в частном доме со своей баней.

— Здесь общение, приятная атмосфера. Мы собираемся компаниями, проводим так досуг. Большая часть Перекопа — это частный сектор, очень много пожилых людей, инвалидов. Баня здесь нужна, как воздух. По сравнению с тем, что было еще во времена обслуживания самой «Волной», в бане стало гораздо лучше. Вы не представляете, какая здесь была грязь, в парилках были переломаны скамейки, невозможно было сесть. Сейчас гораздо лучше. Видно, что люди болеют за свое дело душой, — рассказала она.

Люди говорят о необходимости бани на перекопе Источник: Александр Куренной / 76.RU

С этим согласна и другая посетительница, с которой мы поговорили — Лидия Александровна.

— Сейчас здесь чистота, уют, все делают для посетителей. Люди приезжают попариться даже из других районов города, — поделилась она.

Посетители собрались, чтобы поддержать арендаторов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что будет с баней?

В мэрии Ярославля нам сообщили, что при расторжении договора аренды в бане проведут ремонт и передадут другому арендатору.

Но люди все-равно опасаются, что с уходом «Ундины» заведение может закрыться. Ведь перед глазами пример бани на Большой Октябрьской, продавая которую власти также говорили о сохранении функции, но теперь мы видим на этом месте жилую новостройку.

Также жители Перекопа боятся, что, если баня и останется, то новые арендатор может поднять цены и многим услуга станет не по карману. Сейчас плата за 2,5 часа помывки составляет 460 рублей, но для пенсионеров, которых здесь большинство, — 290 рублей. Для детей до 7 лет, участников Великой Отечественной войны и ряда других категорий — бесплатно.

— У меня есть ванна в квартире. Но что такое ванна без веника? Я люблю париться в бане. Каждую пятницу сюда хожу. У нас собирается своя компания рыболовов-любителей. Но мы не сможем ходить сюда за 500-600 рублей. Баня — это социальный объект, — подчеркнул в разговоре с нами посетитель Юрий Алексеевич.

Юрий Алексеевич считает, что бвня — это социальный объект Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока не понятно, чем закончится противостояние арендатора с властями. Но «Ундина» намерена отстаивать свое право на работу.

Какие еще муниципальные бани сейчас работают в Ярославле: