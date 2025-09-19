Дом с атлантами в Ярославле собираются изъять у частного собственника

Сейчас дом с атлантами выглядит так Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области направила в суд иск об изъятии у собственника дома Дунаева, известного также как дом с атлантами, на проспекте Октября, 38, в Ярославле. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«Особняк 1886 года постройки, созданный по проекту архитектора Николая Поздеева, долгие годы был украшением города и центром творческой жизни. Сегодня его состояние вызывает тревогу у жителей: фасад разрушается, знаменитые фигуры требуют срочной реставрации, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — При этом владелец, несмотря на подготовленный и согласованный проект работ, не выполнил обязательства по сохранению памятника. Мы не можем допустить, чтобы бесхозяйственное отношение поставило под угрозу уникальный облик здания».

В правительстве Ярославской области добавили, что владелец памятника с помощью подрядной организации подготовил проект работ по сохранению объекта культурного наследия. Документация прошла государственную историко-культурную экспертизу и была согласована Государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области в первом полугодии 2025 года. Однако сроки выполнения работ не были соблюдены. Чиновники заключили, что состояние особняка продолжает ухудшаться.

Напомним, «Дом Дунаева» был построен купцом Иваном Николаевичем Дунаевым на территории собственной табачной фабрики. В советское время в здании располагался центр развития творчества детей и юношества. После этого продолжительное время объект пустовал.

В 2022 году здание продали за 48 миллионов рублей предприятию «Ленинский рынок». Сейчас дом перешел в собственность компании «Момо Групп». Новые собственники рассказывали, что хотят открыть в здании отель. Для этого предусмотрена перепланировка первого и второго этажей, обустройство третьего мансардного этажа. Также должны восстановить ранее утраченный купол на крыше

Интересно, что проекте, который согласовали владельцу здания, предлагается перекрасить фасад дома из голубого в бежевый цвет, а скульптуры атлантов вместо белых сделать темными. Исследователи, участвовавшие в составлении проекта, утверждают, что это были изначальные расцветки внешних стен и скульптур.