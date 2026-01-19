НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Плесень нарастает с каждым днём»: ярославцы пожаловались на состояние общественной бани

«Плесень нарастает с каждым днём»: ярославцы пожаловались на состояние общественной бани

В мэрии рассказали, как будут решать проблему

Ярославцы ужаснулись состоянием городской бани

Ярославцы ужаснулись состоянием городской бани

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на состояние общественной бани на улице Чкалова, 17 в Ленинском районе. По их словам, помещения утопают в грязи и плесени.

«И ничего не меняется от жалоб руководству, и замечаний персоналу. Плесень нарастает с каждым днём все больше и больше, ничего не убирается, полная антисанитария! Два месяца назад в женском отделении в парной сгорел тэн. Собственник прямым текстом сказал, что чинить ничего не будет, и так достаточно. Температура в парной не соответствует нормам. Париться невозможно. Однако, почему-то, полная стоимость за билет взимается», — написали жители города в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Помещению требуется ремонт

Помещению требуется ремонт

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Кафельные полы покрыты грязью и плесенью

Кафельные полы покрыты грязью и плесенью

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жители города обратились к властям с просьбой навести в бане порядок.

«Сюда ходит очень много людей, и, особенно, пожилых, из частного сектора. Для них общественная баня — это прежде всего необходимость!», — говорится в сообщении.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU рассказали, что здание общественной бани № 9 находится в собственности муниципального АО «Волна» и передано в аренду по договору.

«В соответствии с условиями договора аренды на арендатора возложены обязанности по надлежащей эксплуатации объекта, обеспечению санитарного состояния помещений, исправности инженерного и технологического оборудования, соблюдению температурных режимов в парных отделениях, а также проведению текущего ремонта», — рассказали в городской администрации.

Потолки тоже покрыты плесенью

Потолки тоже покрыты плесенью

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Власти рассказали, что арендатор не выполняет обязательства в полной мере. Из-за чего баня пришла в запустение.

«Что выразилось в ухудшении санитарно-технического состояния помывочных отделений и раздевалок, неисправности оборудования, нарушении температурного режима в парной и отсутствии своевременных ремонтных мероприятий», — уточнили в мэрии.

Из-за этого АО «Волна» обратилось в Арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды и возврате здания. Власти планируют проведение ремонта собственными силами или передачу здания подрядчику, который сможет содержать баню в порядке.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
55 минут
Так все бани в таком состоянии.
Гость
44 минуты
Решение будет - закрыть.
