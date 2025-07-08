Клуб закрыли, а ресторан? Разбираемся, что будет с известными заведениями на набережной в Ярославле

После новости о закрытии популярного ночного клуба «Мед» в Ярославле в соцсетях появились слухи о возможном закрытии ресторана «Чито», через который осуществлялся вход в клуб.
Однако, как сообщили 76.RU представители заведения, ресторан продолжает работать в обычном режиме и закрываться не собирается.
«В этом году мы открыли летний сезон с особой любовью, заботой и трепетом. Для жителей и гостей города создано обновленное меню, к созданию которого приложили руки не просто повара, а целая грузинская семья — в прямом и переносном смысле. Ресторан ждет вас и готов продолжать радовать всеми вкусами Грузии», — уточнили в беседе с 76.RU представители ресторана «Чито».
Согласно данным из соцсетей, ресторан «Чито» работает по будням с 14:00 до 00:00, а по выходным — с 12:00 до 02:00.
Кроме того, в заведении отметили, что они только увеличили ассортимент услуг и добавили караоке по выходным.
«Будьте уверены, что, вопреки всем неприятностям, связанным с кознями конкурентов, мы продолжим создавать особую атмосферу уюта и гастрономических изысков в нашем ресторане. Ждем всех!» — добавили в «Чито».
Нынешние руководители «Чито» ранее занимались организацией работы клуба «Мед». Однако в мае 2025 года они решили прервать договор аренды с собственником недвижимости. С 1 июня клуб перестал работать. Сейчас объект выставлен на продажу за 130 миллионов рублей.