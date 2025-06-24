В Ярославле выставили на продажу популярный ночной клуб в центре города. Что об этом известно

Продают ночной клуб «Мёд» в Ярославле Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу популярный ночной клуб «Мёд». Как ранее сообщил источник 76.RU, заведение отыграло свое последнее мероприятие 31 мая 2025 года. После арендаторы расторгли договор аренды. А собственник здания на улице Подзеленье, 7/1, выставил объект на продажу.

«Продажа „Мёда“ проводится в закрытом формате. Предложение представлено действующим клиентским базам и инвесторам», — сообщила 76.RU Татьяна Бахтина, собственник Агентства недвижимости «Отдел продаж».

Объявления нет на рекламных агрегаторах. Объект продают с конца мая — начала июня. Надо отметить, что ресторан «Чито», который находится рядом с «Мёдом», — в собственности у одного человека. Несмотря на то что клуб закрылся, заведение общепита продолжает работать.

«Продается „Мёд“ и прилегающая к нему территория площадью 28 соток. Земля находится в долгосрочной аренде до 2069 года. Стоимость проекта — 130 миллионов рублей», — уточнила Татьяна Бахтина.

Уникальная локация клуба «Мёд» и ресторана «Чито» — точка притяжения как туристического потока, так и жителей Ярославля! Просторный земельный участок позволяет разместить несколько зон для отдыха: кофейню, сап-станцию, беседки и т. д. Очень хочется, чтобы такой проект нашел своего хозяина, который сможет преобразовать это место в достопримечательность № 1 в Ярославле. Татьяна Бахтина собственник Агентства недвижимости «Отдел продаж»

Как рассказал источник 76.RU, собственник клуба периодически водит клиентов смотреть объект.

Напомним, что в конце 2024 года в клубе «Мёд» случилась давка во время концерта (12+) блогера Ивана Золо. Сотни подростков столпились у входа в клуб и не могли попасть внутрь заведения. Как оказалось, билетов на мероприятие было продано больше, чем вмещает в себя площадка. Позже детский омбудсмен Михаил Крупин сообщил, что заведение работало без паспорта безопасности.