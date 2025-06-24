«Это было просто потрясающе!»: ярославцы делятся воспоминаниями о закрывшемся ночном клубе в центре

В Ярославле закрыли клуб «Мёд» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В начале лета 2025 года в Ярославле закрылся один из самых популярных ночных клубов города — «Мёд». Заведение располагалось на улице Подзеленье, 7/1. Последнее мероприятие в клубе отыграли 31 мая 2025 года.

Мы изучили отзывы посетителей на разных сервисах, чтобы понять, каким запомнился клуб его гостям. Впечатления оказались самыми разными: от полного восторга до резкого разочарования.

«До сих пор в шоке»

На «Яндекс Картах» у клуба «Мёд» в Ярославле рейтинг 4,3 из 5 баллов. Более 280 человек оставили свои отзывы на заведение.

Многие гости вспоминают, что когда-то «Мёд» был одним из лучших клубов Ярославля. Особенно хвалили атмосферу, музыку и персонал.

Екатерина, 17 февраля 2025 год

«Я недавно посетила клуб и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было просто потрясающе! С первого момента, как я вошла внутрь, почувствовала себя в дружелюбной и уютной атмосфере. Все сотрудники клуба были очень приветливыми и внимательными, что создавало ощущение комфорта и расслабленности. Спасибо за отличный опыт!»

Однако другие пользователи вспоминают свой визит не столь тепло.

Di, 3 января 2025 года

«Забронировала столик, приехала ко времени в клуб. Внутрь так и не попала. До сих пор в шоке. Подходя к воротам, уже заметила, что-то не так. У входа никто не встречает, на мостике и около клуба — ни одной души… Просто мертвое царство. Сейчас, вообще-то, Новый год, и обычно здесь куча народа. Куда делись люди? Ладно, иду дальше через мостик… Никого. Иду прямо. Стоит какое-то пугало — видимо, с Хеллоуина осталось, — что еще больше добавляет ситуации антуража. Подхожу к стеклянной двери — заперто. Внутри играет музыка. И ни одного человека».

Настя Г. 31 января 2025 года

«Раньше ходила в „Мёд“ частенько. Не была там года 1,5–2, точно не помню, и пришла с друзьями потусить. Всё отлично, но теперь нельзя выходить из клуба, когда на тебе браслет. Курить — только на балконе. И персонал нам показался слишком ЧСВ, что ли. Либо мы попали, когда у них было плохое настроение, ну как-то уже минус вайб имелся. Диджей — пушка, треки были огнище».

В ряде отзывов люди отмечают работу сотрудников и атмосферу, но рядом с этим появляются истории о конфликтах и недопониманиях.

Апи Позитив, 14 июня 2023 года

«О клубе „Мёд“ я впервые услышала, когда мне было 14 лет, и для меня это место казалось элитным и богатым, чем-то недосягаемым. И только к 30 годам я решилась побывать в этом клубе. Хорошие слова могу сказать:

Об официантах — а именно о молодом человеке с усами (имени не знаю), он отлично справляется со своими обязанностями. Еда вкусная. Отмечу, что охранники не дают спуска грубым посетителям, хотя неадекватные пассажиры всё равно встречаются. Музыка хорошая — танцевать хотелось почти под всё.

В остальном — огромное разочарование из разряда «ожидание — реальность». Видимо, с тех пор, как клуб открылся, ничего не обновляли».

Даниил Аверин, 27 декабря 2024 года

«Был в данном заведении на заре его открытия больше 10 лет назад. И вот заехали с друзьями недавно, это полное убожество и отстойное заведение, его проще закрыть и перепрофилировать во что-то другое, так как былого высокого уровня, как при прежнем владельце, что было, никогда не вернуть, как бы новые хозяева ни стремились, но всё время ушло, проще ликвидировать полностью и открыть что-то новое!»

«Ходят подростки»

На 2ГИС у «Мёда» рейтинг 4,4 из 5 баллов. Отзывов здесь меньше — всего 25, но среди них тоже можно найти как похвалу, так и серьезные замечания.

Посетители отмечают, что в заведении грязные туалеты и неподходящая музыка.

Лена, 10 декабря 2024 года

«Пришли к открытию в пятницу. Народу еще нет, но в туалетах уже грязно — то есть всю неделю не убирали. Музыка непонятная: надо сразу включать знакомые треки, чтобы люди танцевали и оставались у вас. Музыка не зашла — просидели 40 минут и уехали».

Некоторые посетители обращают внимание на подозрительно молодой контингент.

Настя Науменко, 24 октября 2024 года

«Как будто документы не проверяют. Ходят подростки, которым на вид лет 16, а в целом место одно из любимых в городе».

Есть и более нейтральные мнения с акцентом на интерьер и музыку.

Nastia_met, 14 октября 2014 года

«Средний чек — 5000. У меня по-другому отдыхать в клубе „Мёд“ не получается. Местные дамы регулярно намекают на то, что их нужно угостить чем-нибудь. Мужики, ходите со своими. Музыка радует, качественные ремиксы, интересные артисты, приятный интерьер. Очень рекомендую посетить!»

«За чистотой совсем не следят»

На сервисе «Карты Google» у ночного клуба «Мёд» рейтинг ниже, чем в предыдущих приложениях, — 3,6 из 5. И отзывы нередко довольно жёсткие.

Положительные впечатления всё же были.

Алина Тинькова, 2024 год

«Отдыхали в клубе, всё очень понравилось. Кухня хорошая, обслуживание отличное. Караоке вообще — огонь!»

Но для других вечер закончился конфликтами и разочарованием.

Даня, 2024 год

«Если вы местный, то, возможно, вам он покажется хорошим. Мы были там впервые — всё ужасно. При входе сразу же обманули: сказали, что 500 рублей — это депозит на алкоголь. По факту — нет. Пошли выяснять, нам ответили, что такого не говорили. Если что-то не нравится, предлагают выйти подраться».

Еще один отзыв, оставленный несколькими годами ранее, отмечает и низкий уровень сервиса, и сомнительное качество напитков.

Вероника, 2019 год

«Если ты в первый раз в Ярославле, зайти можно. Мне лично ничего не понравилось. За чистотой совсем не следят, а в коктейлях алкоголя совсем нет».