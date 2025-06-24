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Город «Это было просто потрясающе!»: ярославцы делятся воспоминаниями о закрывшемся ночном клубе в центре

«Это было просто потрясающе!»: ярославцы делятся воспоминаниями о закрывшемся ночном клубе в центре

Там проходили шумные тусовки и вечеринки

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5 комментариев
В Ярославле закрыли клуб «Мёд» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле закрыли клуб «Мёд» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле закрыли клуб «Мёд»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В начале лета 2025 года в Ярославле закрылся один из самых популярных ночных клубов города — «Мёд». Заведение располагалось на улице Подзеленье, 7/1. Последнее мероприятие в клубе отыграли 31 мая 2025 года.

Мы изучили отзывы посетителей на разных сервисах, чтобы понять, каким запомнился клуб его гостям. Впечатления оказались самыми разными: от полного восторга до резкого разочарования.

«До сих пор в шоке»

На «Яндекс Картах» у клуба «Мёд» в Ярославле рейтинг 4,3 из 5 баллов. Более 280 человек оставили свои отзывы на заведение.

Многие гости вспоминают, что когда-то «Мёд» был одним из лучших клубов Ярославля. Особенно хвалили атмосферу, музыку и персонал.

Екатерина, 17 февраля 2025 год

«Я недавно посетила клуб и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было просто потрясающе! С первого момента, как я вошла внутрь, почувствовала себя в дружелюбной и уютной атмосфере. Все сотрудники клуба были очень приветливыми и внимательными, что создавало ощущение комфорта и расслабленности. Спасибо за отличный опыт!»

Однако другие пользователи вспоминают свой визит не столь тепло.

Di, 3 января 2025 года

«Забронировала столик, приехала ко времени в клуб. Внутрь так и не попала. До сих пор в шоке. Подходя к воротам, уже заметила, что-то не так. У входа никто не встречает, на мостике и около клуба — ни одной души… Просто мертвое царство. Сейчас, вообще-то, Новый год, и обычно здесь куча народа. Куда делись люди? Ладно, иду дальше через мостик… Никого. Иду прямо. Стоит какое-то пугало — видимо, с Хеллоуина осталось, — что еще больше добавляет ситуации антуража. Подхожу к стеклянной двери — заперто. Внутри играет музыка. И ни одного человека».

Настя Г. 31 января 2025 года

«Раньше ходила в „Мёд“ частенько. Не была там года 1,5–2, точно не помню, и пришла с друзьями потусить. Всё отлично, но теперь нельзя выходить из клуба, когда на тебе браслет. Курить — только на балконе. И персонал нам показался слишком ЧСВ, что ли. Либо мы попали, когда у них было плохое настроение, ну как-то уже минус вайб имелся. Диджей — пушка, треки были огнище».

В ряде отзывов люди отмечают работу сотрудников и атмосферу, но рядом с этим появляются истории о конфликтах и недопониманиях.

Апи Позитив, 14 июня 2023 года

«О клубе „Мёд“ я впервые услышала, когда мне было 14 лет, и для меня это место казалось элитным и богатым, чем-то недосягаемым. И только к 30 годам я решилась побывать в этом клубе. Хорошие слова могу сказать:

  1. Об официантах — а именно о молодом человеке с усами (имени не знаю), он отлично справляется со своими обязанностями.

  2. Еда вкусная.

  3. Отмечу, что охранники не дают спуска грубым посетителям, хотя неадекватные пассажиры всё равно встречаются.

  4. Музыка хорошая — танцевать хотелось почти под всё.

В остальном — огромное разочарование из разряда «ожидание — реальность». Видимо, с тех пор, как клуб открылся, ничего не обновляли».

Даниил Аверин, 27 декабря 2024 года

«Был в данном заведении на заре его открытия больше 10 лет назад. И вот заехали с друзьями недавно, это полное убожество и отстойное заведение, его проще закрыть и перепрофилировать во что-то другое, так как былого высокого уровня, как при прежнем владельце, что было, никогда не вернуть, как бы новые хозяева ни стремились, но всё время ушло, проще ликвидировать полностью и открыть что-то новое!»

«Ходят подростки»

На 2ГИС у «Мёда» рейтинг 4,4 из 5 баллов. Отзывов здесь меньше — всего 25, но среди них тоже можно найти как похвалу, так и серьезные замечания.

Посетители отмечают, что в заведении грязные туалеты и неподходящая музыка.

Лена, 10 декабря 2024 года

«Пришли к открытию в пятницу. Народу еще нет, но в туалетах уже грязно — то есть всю неделю не убирали. Музыка непонятная: надо сразу включать знакомые треки, чтобы люди танцевали и оставались у вас. Музыка не зашла — просидели 40 минут и уехали».

Некоторые посетители обращают внимание на подозрительно молодой контингент.

Настя Науменко, 24 октября 2024 года

«Как будто документы не проверяют. Ходят подростки, которым на вид лет 16, а в целом место одно из любимых в городе».

Есть и более нейтральные мнения с акцентом на интерьер и музыку.

Nastia_met, 14 октября 2014 года

«Средний чек — 5000. У меня по-другому отдыхать в клубе „Мёд“ не получается. Местные дамы регулярно намекают на то, что их нужно угостить чем-нибудь. Мужики, ходите со своими. Музыка радует, качественные ремиксы, интересные артисты, приятный интерьер. Очень рекомендую посетить!»

«За чистотой совсем не следят»

На сервисе «Карты Google» у ночного клуба «Мёд» рейтинг ниже, чем в предыдущих приложениях, — 3,6 из 5. И отзывы нередко довольно жёсткие.

Положительные впечатления всё же были.

Алина Тинькова, 2024 год

«Отдыхали в клубе, всё очень понравилось. Кухня хорошая, обслуживание отличное. Караоке вообще — огонь!»

Но для других вечер закончился конфликтами и разочарованием.

Даня, 2024 год

«Если вы местный, то, возможно, вам он покажется хорошим. Мы были там впервые — всё ужасно. При входе сразу же обманули: сказали, что 500 рублей — это депозит на алкоголь. По факту — нет. Пошли выяснять, нам ответили, что такого не говорили. Если что-то не нравится, предлагают выйти подраться».

Еще один отзыв, оставленный несколькими годами ранее, отмечает и низкий уровень сервиса, и сомнительное качество напитков.

Вероника, 2019 год

«Если ты в первый раз в Ярославле, зайти можно. Мне лично ничего не понравилось. За чистотой совсем не следят, а в коктейлях алкоголя совсем нет».

А вы были в клубе «Мёд»?

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Комментарии
5
Гость
3 часа
Наркопритон
Гость
8 часов
"Посетила", "поделиться впечатлениями", "почувствовала себя в дружелюбной и уютной атмосфере", "создавало ощущение" 🤡😂 Не верьте лживой заказухе. Нормальные люди так не говорят. "Посетила клуб" она 😂😂😂
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