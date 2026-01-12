НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Власти ответили на вопрос о судьбе стадиона «Шинник» в Ярославле

Власти ответили на вопрос о судьбе стадиона «Шинник» в Ярославле

Что сообщили в Министерстве спорта

Власти ответили на вопрос о судьбе стадиона «Шинник» в Ярославле. Будущим спортивного комплекса поинтересовался подписчик в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«В настоящее время правительством Ярославской области прорабатывается вопрос по возможным вариантам реконструкции стадиона „Шинник“. О принятом решении будет сообщено дополнительно», — пояснили в Министерстве спорта Ярославской области.

Напомним, в начале лета 2025 года в Министерстве спорта Ярославской области сообщили, что стадион «Шинник» находится в удручающем состоянии и нуждается в реконструкции.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что рассматриваются два варианта — реконструировать существующий стадион или построить новый. Первый вариант, по словам Евраева, трудно реализовать из-за высокой стоимости. По мнению главы региона, новый объект построить проще.

Также в правительстве Ярославской области ранее прокомментировали предположение, что на месте «Шинника» могут разместиться офисы ПСБ.

«Рассматриваются несколько площадок под размещение офиса, стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона», — отметили власти.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Стадион Шинник Правительство Ярославской области Спорт Футбол
Комментарии
8
Гость
33 минуты
Ничего удручающего на Шиннике нет. Несколько лет назад там делали ремонт поля, дренаж, подогрев, меняли траву. Кучу денег потратили. А теперь оказывается кого-то это удручает.
Гость
31 минута
Все для пополнения бюджета за счёт продажи земли от частных людей. А деньги государства своим женам. А восполнять бюджет как то надо вот и продают землю Ярославскую. Диллинджер
