Судьба «Шинника» пока не решена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти ответили на вопрос о судьбе стадиона «Шинник» в Ярославле. Будущим спортивного комплекса поинтересовался подписчик в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«В настоящее время правительством Ярославской области прорабатывается вопрос по возможным вариантам реконструкции стадиона „Шинник“. О принятом решении будет сообщено дополнительно», — пояснили в Министерстве спорта Ярославской области.

Напомним, в начале лета 2025 года в Министерстве спорта Ярославской области сообщили, что стадион «Шинник» находится в удручающем состоянии и нуждается в реконструкции.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что рассматриваются два варианта — реконструировать существующий стадион или построить новый. Первый вариант, по словам Евраева, трудно реализовать из-за высокой стоимости. По мнению главы региона, новый объект построить проще.

Также в правительстве Ярославской области ранее прокомментировали предположение, что на месте «Шинника» могут разместиться офисы ПСБ.