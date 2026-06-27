Войну встретил в 16 лет: в Рыбинске умер ветеран ВОВ, сражавшийся на Украинском фронте

Михаил Ляпин ушел на войну в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет Источник: Дмитрий Рудаков, Михаил Евраев / vk.com

26 мая стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ляпина. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«Уходят герои эпохи. Он не дожил до своего столетия несколько месяцев. После войны 45 лет трудился в Рыбинском порту. Спасибо, Михаил Николаевич, за вашу жизнь и за ваш подвиг», — написал Дмитрий Рудаков.

Ушел на фронт в 16 лет

Михаил Ляпин родился 19 октября 1926 года в деревне Поддубново в Некоузском районе Ярославской области. Отучился четыре класса, а потом с отцом работал в колхозе, рассказывали «Рыбинские известия».

На фронт пошел 1 декабря 1944 года — это был последний призыв, который направили на войну.

«После двухмесячного обучения нас отправили на фронт, от Москвы мы дошли до Берлина. Это был долгий и очень трудный путь. Конечно, с большими потерями, но завоевали Победу, — публиковали воспоминания ветерана „Рыбинские известия“.

Михаил попал на I-й Украинском фронт, прошел от Львова до Берлина. За время службы сменил несколько воинских частей: запасной стрелковый полк, мотострелковый полк, первый танковый полк, отделение батальона связи, механизированный кадровый полк.

В январе 1945 года в составе танкового десанта Михаил Ляпин участвовал в уничтожении вражеской танковой колонны. Затем бригада форсировала реку Одер и начала наступательные бои. Здесь Михаила тяжело ранило в ногу. Товарищи под огнем эвакуировали его с поля боя и отправили в госпиталь. На лечении он пробыл полгода.

После войны Михаил Ляпин служил стрелком до мая 1950 года — тогда его демобилизовали. Получил медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «70 лет ВС СССР», медаль «За освобождение Праги».

На гражданке устроился в Щербаковский (затем Рыбинский) порт Московского речного пароходства грузчиком, где проработал 45 лет. Здесь он отметился техническими предложениями — внедрил новую технику, за что получил премию. Трижды его называли ударником коммунистического труда, а ещё он участвовал в спортивных соревнованиях.

В 2025 году ему дали звание почетного гражданина Рыбинска.

У Михаила Ляпина родилось трое внуков, семь правнуков и одна праправнучка.