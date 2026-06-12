«Мы доверились»: ярославец из зоны СВО записал обращение к президенту из-за неполученной квартиры — видео

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Лидер Строй“» было образовано в декабре 2019 года. Фирма, зарегистрированная на Старой Костромской улице, 1а во Фрунзенском районе, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Владельцами указаны Татьяна Голубева и Алексей Рябков. Директор компании — Антуан Пахомов. В конце 2024 года компания заработала 620 тысяч рублей. Чистая прибыль из этих денег — 96 тысяч рублей.

ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Альянс-Строй“» было образовано в октябре 2020 года. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Лидер Строй», — на Старой Костромской улице, 1а. Директор компании — Валерий Ухтомский. Фирмой владеют Сергей Лапин и Светлана Шумилова.