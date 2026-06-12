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Город Дольщики в Ермолове «Мы доверились»: ярославец из зоны СВО записал обращение к президенту из-за неполученной квартиры — видео

«Мы доверились»: ярославец из зоны СВО записал обращение к президенту из-за неполученной квартиры — видео

Дольщик скандального ЖК «Зеленый бор» в Ермолове пытается добиться справедливости

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Участник СВО из Ярославля обратился к властям из-за неполученной квартиры | Источник: Дом.РФ, читатель 76.RUУчастник СВО из Ярославля обратился к властям из-за неполученной квартиры | Источник: Дом.РФ, читатель 76.RU

Участник СВО из Ярославля обратился к властям из-за неполученной квартиры

Источник:

Дом.РФ, читатель 76.RU

Ярославец из зоны СВО записал видеообращение к президенту из-за неполученной квартиры. Речь идет о скандальном ЖК «Зеленый Бор» в Ермолове. Парень оказался одним из дольщиков, которые вложились в свое жилье при строительстве, но оказались ни с чем.

«Мы остались без квартир со своими вложениями, маткапиталами и ипотекой на многие годы. Нашей вины в происходящем нет. Мы доверились застройщику, так как он проходил как надежный в банках. Ему дали разрешение на строительство домов в Министерстве строительства Ярославской области. Я и другие дольщики требуем конкретных действий и сроков по решению нашей проблемы. И мы настаиваем на личной встрече с губернатором Ярославской области, мэром города Ярославля и всеми ответственными лицами. Просим обратить на нас внимание!» — говорится в обращении военнослужащего к властям.

Ярославец просит обратить внимание на проблему дольщиков ЖК «Зеленый бор»

Источник:

читатель 76.RU

Многоэтажки в Ермолове застройщик «Лидер Строй» должен был сдать еще в апреле 2025-го, однако этого не произошло. Квартиры в проблемных домах в Ермолове продавала совершенно другая компания. Участником долевого строительства указано ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Альянс-Строй“». Больше 80 семей месяцами ждали квартир, за которые уже отдали деньги, но жилье они так и не получили.

Узнать о застройщике

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Лидер Строй“» было образовано в декабре 2019 года. Фирма, зарегистрированная на Старой Костромской улице, 1а во Фрунзенском районе, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Владельцами указаны Татьяна Голубева и Алексей Рябков. Директор компании — Антуан Пахомов. В конце 2024 года компания заработала 620 тысяч рублей. Чистая прибыль из этих денег — 96 тысяч рублей.

ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Альянс-Строй“» было образовано в октябре 2020 года. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Лидер Строй», — на Старой Костромской улице, 1а. Директор компании — Валерий Ухтомский. Фирмой владеют Сергей Лапин и Светлана Шумилова.

В мае стало известно о задержании 46-летнего Евгения Шумилова. В Следственном комитете его называют руководителем строительной фирмы, обвиняемым в хищении денег дольщиков. Скандального застройщика обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Ранее мы рассказывали, каким образом дольщики остались без своих денег и гарантий на квартиры. Жилье продавалось по хитрой схеме: одна компания перекупала у застройщика права на квадратные метры по низкой цене, а дольщикам перепродавала по стоимости выше. В итоге на эскроу-счетах оставалась лишь малая часть от того, что люди платили за будущие квартиры. Подробнее о схеме читайте в этом тексте.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дольщик Участник СВО Обращение Застройщик
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Комментарии
15
Гость
55 минут
А чего в маске то?
Гость
45 минут
два на два и два в глубину ..
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Гость
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