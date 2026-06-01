Поставил номинальных руководителей: в Ярославле застройщика отправили в СИЗО

На фото в черной куртке у стены — Евгений Шумилов Источник: Дом.РФ, читательница 76.RU

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за не сданных вовремя домов в ЖК «Зеленый Бор» в деревне Ермолово Ярославского округа. 76.RU рассказывал об этой истории в феврале 2026 года. Больше 80 семей месяцами ждали квартир, за которые уже отдали деньги, но жилье они так и не получили.

В мае 2026 года в региональном СУ СКР рассказали, что задержан руководитель строительной организации, обвиняемый в хищении денег дольщиков. По информации 76.RU, речь идет о 46-летнем Евгении Шумилове. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

«Следствием установлено, что 46-летний руководитель строительной организации, выступая в роли представителя застройщика двух многоквартирных домов, расположенных в Заволжском районе города Ярославля, незаконно привлек денежные средства граждан к строительству и похитил их, реализовав квартиры иным гражданам», — рассказали в ярославском следкоме.

Шумилова на два месяца отправили в СИЗО — по 25 июля 2026 года включительно.

Подставные руководители, бывшая жена — во владельцах фирмы

В распоряжении редакции 76.RU оказалось постановление об избрании Евгению Шумилову меры пречесения в виде заключения под стражу. В документе описаны детали уголовного дела.

Там сказано, что 4 февраля 2026 года в следственном отделе по Кировскому району Ярославля было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Поводом стало хищение путем обмана неустановленными лицами из руководства ООО СК СЗ «Лидер Строй» и ООО СК СЗ «Альянс-Строй» денег дольщиков при строительстве домов № 63 и 63 в деревне Ермолово.

В июле 2025 года один из домов был практически достроен, а второй был далеко не близок к завершению Источник: Дом.РФ

ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Альянс-Строй“» было образовано в октябре 2020 года. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Лидер Строй» — на Старой Костромской улице, 1А. По данным сервиса «Контур.Фокус» директор компании — Валерий Ухтомский. Фирмой владеют Сергей Лапин и Светлана Шумилова. В 2025 году чистый убыток компании составил 514 тысяч рублей.

ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Лидер Строй“» было образовано в декабре 2019 года. Фирма, зарегистрированная на Старой Костромской улице, 1А, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владельцами указаны Татьяна Голубева и Алексей Рябков. Директор компании — Антуан Пахомов. В конце 2025 года компания заработала 3,3 млн рублей. Чистая прибыль из этих денег — 256 тысяч рублей.

На встрече с дольщиками Евгений Шумилов представлялся представителем компании «Лидер Строй», хоть юридически там не числился Источник: читательница 76.RU

4 февраля дело передали в региональное управление следственного комитета, а 26 мая 2026 года по подозрению в мошенничестве задержали Евгения Шумилова. В тот же день ему предъявили обвинение.

Во время следствия выяснилось, что руководители ООО СК СЗ «Лидер Строй» и ООО СК СЗ «Альянс-Строй» были номинальными. Они сами сообщили об этом правоохранителям. По их словам, обеими компаниями руководил сам Шумилов.

Так выглядит стройка в мае 2026 года по данным, размещенным на сайте «Дом.РФ» Источник: Дом.РФ

Также оказалось, что учредителями ООО СК СЗ «Лидер Строй» и ООО СК СЗ «Альянс-Строй» являются, в том числе, сестра Шумилова и его бывшая жена, с которой он продолжает жить и поддерживать брачные отношения, несмотря на формальный развод.

«В связи с этим, исходя из фактического положения Шумилова Е.А. в ООО СК СЗ „Лидер Строй“ и ООО СК СЗ „Альянс-Строй“, он точно знает способы доступа и места нахождения банковских счетов, служебных документов, иных материальных объектов, электронных носителей информации, которые могут содержать следы инкриминируемого деяния, в связи с чем подлежат изъятию и (или) исследованию в неизменном виде», — говорится в документе.

«Может применить насилие»

По данным следствия Евгений Шумилов мешал проведению проверки и предварительному расследованию — не предоставил часть запрошенных правоохранителями документов, и не вовремя предоставил другие бумаги.

Правоохранители посчитали, что предпринимателя нельзя отправлять под домашний арест или запретить ему определенные действия. По их мнению, время расследования Шумилов должен провести в СИЗО.

«Поскольку имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый может применить насилие либо угрожать знакомым или близким ему лицам из числа бывших и действующих сотрудников, а также учредителей ООО СК СЗ „Лидер Строй“ и ООО СК СЗ „Альянс-Строй“, которые уже допрошены либо подлежат допросу, или оказать на них незаконное действие в иных формах, в частности, путем уговоров или подкупа, в целях дачи ими заведомо необъективных показаний, выгодных для осуществления постановочной защиты», — говорится в постановлении.

Также по версии следствия существует риск того, что с помощью других людей Шумилов сможет уничтожить, сокрыть или фальсифицировать данные бухучета и другие доказательства.

Стройка окончательно встанет?

Сам Евгений Шумилов убеждал суд, что не является учредителем или другим сотрудником ООО СК СЗ «Лидер Строй» и ООО СК СЗ «Альянс-Строй», поэтому под стражу его заключить не должны. Однако следователи предоставили достаточно доказательств для уголовного преследования бизнесмена. Немаловажное значение сыграли и свидетельские показания о том, что именно Шумилов руководил обеими компаниями.

Сторона защиты пыталась убедить суд, что если Евгения Шумилова отправят в СИЗО, стройка без его участия встанет. Но этот аргумент был непринят и даже воспринят как шантаж, потому что учредители и другие сотрудники, включая руководство ООО СК СЗ «Лидер Строй» и ООО СК СЗ «Альянс-Строй» могут сами завершить строительство домов. В том числе с помощью и под контролем Министерства строительства и ЖКХ Ярославской области.

По данным сайта «Дом.РФ» в одном из домов были раскупленыц все квартиры Источник: Дом.РФ

В следственном комитете рассказали, что сейчас правоохранители занимаются восстановлением прав дольщиков.