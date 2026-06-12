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Город Фоторепортаж Лето! Ярославцы заполонили городские пляжи — жаркий фоторепортаж

Лето! Ярославцы заполонили городские пляжи — жаркий фоторепортаж

Ловим курортное настроение

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Как хорошо летом у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак хорошо летом у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как хорошо летом у воды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль вернулась тридцатиградусная жара. Жители высыпали на городские пляжи, от чего атмосфера на них напоминает курорт.

Пока часть города томится в офисах, на Тверицком и центральном пляжах Ярославля слушают музыку, смеются и даже купаются. Атмосфера летнего отдыха охватывает город, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного.

Окунитесь в это настроение в нашем жарком фоторепортаже.

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С пляжа можно наблюдать за проходящими мимо теплоходами и речными трамвайчиками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Открываются отличные виды на центральную набережную и Успенский собор | Источник: Александр Куренной / 76.RUОткрываются отличные виды на центральную набережную и Успенский собор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Открываются отличные виды на центральную набережную и Успенский собор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Время загорать. Главное, не забыть использовать SPF! | Источник: Александр Куренной / 76.RUВремя загорать. Главное, не забыть использовать SPF! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

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Рисковые ярославцы купаются в Которосли на центральном пляже, однако вода здесь грязная

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Александр Куренной / 76.RU

Настроение: полежать | Источник: Александр Куренной / 76.RUНастроение: полежать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Настроение: полежать

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Александр Куренной / 76.RU

Уединение на Центральном пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RUУединение на Центральном пляже | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уединение на Центральном пляже

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Александр Куренной / 76.RU

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А тут настоящий пикник в тени деревьев

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Александр Куренной / 76.RU

Многие отдыхают семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие отдыхают семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие отдыхают семьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Время выгуливать новый купальник | Источник: Александр Куренной / 76.RUВремя выгуливать новый купальник | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Время выгуливать новый купальник

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые отдыхающие расположились на траве за пределами пляжа | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые отдыхающие расположились на траве за пределами пляжа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые отдыхающие расположились на траве за пределами пляжа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Лежать тут довольно удобно | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛежать тут довольно удобно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лежать тут довольно удобно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Использовать электросамокат на пляже — не самая лучшая идея

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы отдыхают у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы отдыхают у воды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы отдыхают у воды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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А спасатели на страже отдыха

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Александр Куренной / 76.RU

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Газон у пляжа так и манит расположиться на нем

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Жара в Ярославле задержится до конца выходных. По данным ярославского ЦГМС, 12 и 13 июня температура воздуха днем будет прогреваться до +26…+31 градуса. Слегка посвежеет в воскресенье, 14 июня. В этот день ожидается облачная погода и +21…+26 градусов днем.

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Комментарии
2
Гость
30 минут
Завтра последний день потом опять дожди достанутся по плану
Гость
13 минут
Бабы оголились
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Гость
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