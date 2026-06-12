Лето! Ярославцы заполонили городские пляжи — жаркий фоторепортаж

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Александр Куренной / 76.RU
В Ярославль вернулась тридцатиградусная жара. Жители высыпали на городские пляжи, от чего атмосфера на них напоминает курорт.
Пока часть города томится в офисах, на Тверицком и центральном пляжах Ярославля слушают музыку, смеются и даже купаются. Атмосфера летнего отдыха охватывает город, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного.
Окунитесь в это настроение в нашем жарком фоторепортаже.
С пляжа можно наблюдать за проходящими мимо теплоходами и речными трамвайчиками
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Александр Куренной / 76.RU
Открываются отличные виды на центральную набережную и Успенский собор
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Александр Куренной / 76.RU
Время загорать. Главное, не забыть
использовать SPF! Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Так и хочется искупаться, но на Тверицком пляже этого делать
нельзя Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Рисковые ярославцы купаются в Которосли на центральном пляже, однако вода здесь
грязная Источник:
Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Уединение на Центральном пляже
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Александр Куренной / 76.RU
А тут настоящий пикник в тени деревьев
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Время выгуливать новый купальник
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Александр Куренной / 76.RU
Некоторые отдыхающие расположились на траве за пределами пляжа
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Александр Куренной / 76.RU
Лежать тут довольно удобно
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Александр Куренной / 76.RU
Использовать электросамокат на пляже — не самая лучшая идея
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Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы отдыхают у воды
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Александр Куренной / 76.RU
А спасатели на страже отдыха
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Александр Куренной / 76.RU
Есть вещи, на которые можно смотреть вечно. Ну, вы поняли
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Александр Куренной / 76.RU
Дети и взрослые плещутся в воде, хотя
Роспотребнадзор им этого не советовал Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Похоже, кто-то заказал на пляж доставку. Либо курьер не выдержал жары и приехал охладиться
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Александр Куренной / 76.RU
Как же уйти без селфи в купальнике!
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Александр Куренной / 76.RU
Дети поднимаются на спасательную вышку. Кстати, красный флаг означает полный запрет на купание
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Александр Куренной / 76.RU
Прийти на пляж с подружкой — один из планов на лето
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Александр Куренной / 76.RU
А что это с подружкой? Можно и с другом
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Александр Куренной / 76.RU
Газон у пляжа так и манит расположиться на нем
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Александр Куренной / 76.RU
Жара в Ярославле задержится до конца выходных. По данным ярославского ЦГМС, 12 и 13 июня температура воздуха днем будет прогреваться до +26…+31 градуса. Слегка посвежеет в воскресенье, 14 июня. В этот день ожидается облачная погода и +21…+26 градусов днем.