Лето! Ярославцы заполонили городские пляжи — жаркий фоторепортаж

Как хорошо летом у воды Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль вернулась тридцатиградусная жара. Жители высыпали на городские пляжи, от чего атмосфера на них напоминает курорт.

Пока часть города томится в офисах, на Тверицком и центральном пляжах Ярославля слушают музыку, смеются и даже купаются. Атмосфера летнего отдыха охватывает город, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного.

Окунитесь в это настроение в нашем жарком фоторепортаже.

С пляжа можно наблюдать за проходящими мимо теплоходами и речными трамвайчиками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Открываются отличные виды на центральную набережную и Успенский собор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Время загорать. Главное, не забыть использовать SPF! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так и хочется искупаться, но на Тверицком пляже этого делать нельзя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рисковые ярославцы купаются в Которосли на центральном пляже, однако вода здесь грязная Источник: Александр Куренной / 76.RU

Настроение: полежать Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уединение на Центральном пляже Источник: Александр Куренной / 76.RU

А тут настоящий пикник в тени деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие отдыхают семьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Время выгуливать новый купальник Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые отдыхающие расположились на траве за пределами пляжа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лежать тут довольно удобно Источник: Александр Куренной / 76.RU

Использовать электросамокат на пляже — не самая лучшая идея Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы отдыхают у воды Источник: Александр Куренной / 76.RU

А спасатели на страже отдыха Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть вещи, на которые можно смотреть вечно. Ну, вы поняли Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети и взрослые плещутся в воде, хотя Роспотребнадзор им этого не советовал Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, кто-то заказал на пляж доставку. Либо курьер не выдержал жары и приехал охладиться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как же уйти без селфи в купальнике! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети поднимаются на спасательную вышку. Кстати, красный флаг означает полный запрет на купание Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прийти на пляж с подружкой — один из планов на лето Источник: Александр Куренной / 76.RU

А что это с подружкой? Можно и с другом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Газон у пляжа так и манит расположиться на нем Источник: Александр Куренной / 76.RU